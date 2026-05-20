Meglépi Amerika: drasztikus szabály jön a bankoknál, ami mindent megváltoztathat
A bankoknak a jövőben az ügyfelek bevándorlási státuszát is figyelembe kell venniük a pénzmosási kockázatértékelés során - ezt követeli meg Donald Trump amerikai elnök új rendelete, Az intézkedés fő célja, hogy megnehezítse az illegális bevándorlók hozzáférését az amerikai bankrendszerhez - számolt be a WSJ.

A kedden aláírt elnöki rendelet újragondolásra utasítja a szabályozó hatóságokat az ügyfélismereti (KYC) előírásokkal kapcsolatban. Ezek a szabályok a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzését szolgálják. Az új előírások szerint a bevándorlási státusz kifejezetten a kockázatértékelés részévé válna, és ez alapján mérnék fel a bankok, hogy egy adott ügyfél mekkora pénzmosási kockázatot jelent.

A mostani rendelet ugyanakkor enyhébb annál a korábbi tervezetnél, amelyről a Wall Street Journal februárban számolt be először, az ugyanis megkövetelte volna a bankoktól, hogy új és meglévő ügyfeleiktől egyaránt további okmányokat, például útlevelet kérjenek be.

A Fehér Ház

a kínai pénzmosó hálózatokra és a mexikói kartellekre hivatkozott a szabálymódosítás indokolásakor.

A szabályozó hatóságoknak 90 napot adtak az új előírások kidolgozására. A módosításnak biztosítania kell, hogy a pénzintézetek "szükség esetén jogosultak legyenek" további információkat beszerezni az ügyfelektől. Ez magában foglalja annak ellenőrzését is, hogy az illető rendelkezik-e legális tartózkodási és munkavállalási engedéllyel.

A jelenlegi ügyfélismereti szabályok nem írják elő kifejezetten az állampolgársági státusz ellenőrzését, és a bankok nem is osztják meg rutinszerűen ezt az információt a hatóságokkal. Jelenleg az sincs megtiltva, hogy a pénzintézetek nem amerikai állampolgárok számára nyissanak bankszámlát.

A bankszakma már a korábbi tervezet kapcsán is tiltakozott: a szektor képviselői

megkérdőjelezték az intézkedés jogalapját, és aggodalmukat fejezték ki a bevezetés költségei miatt.

Scott Bessent pénzügyminiszter, aki részt vett a rendelet kidolgozásában, áprilisban így reagált a kritikákra:

Nem gondolom, hogy ez ésszerűtlen kérés lenne. Miért ne tudhatnánk, ki van jelen a bankrendszerünkben?

