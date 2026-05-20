Szlovén alapkezelőt vett az OTP Alapkezelő
Szlovén alapkezelőt vett az OTP Alapkezelő

Lezárta a Primorski skladi megvásárlását az OTP Alapkezelő, miután a szükséges hatósági engedélyek megszerzését követően 2026. május 20-án megtörtént a tranzakció zárása – derül ki az alapkezelő tájékoztatásából.

A tranzakció értelmében

a szlovén alapkezelő 75 százalékos tulajdonosa az OTP Alapkezelő Zrt. lett, míg a fennmaradó 25 százalékos részesedés az OTP banka Sloveniához került.

A társaság a továbbiakban OTP Skladi d.o.o. néven működik tovább.

Az ügylet előzménye, hogy az OTP még 2025. szeptember 19-én írta alá az adásvételi szerződést a koperi székhelyű Primorski skladi d.o.o. 100 százalékos részesedésének megvásárlásáról. A mostani bejelentés tehát a tranzakció lezárását jelenti.

A lépés illeszkedik az OTP régiós terjeszkedési stratégiájába, amelyben a bankcsoport a klasszikus banki jelenlét mellett egyre nagyobb hangsúlyt helyez a vagyonkezelési és megtakarítási üzletágak erősítésére is. Szlovénia ebből a szempontból különösen fontos piac az OTP számára, miután a bank az elmúlt években már érdemi pozíciót épített ki az országban.

A bejelentés közvetlen pénzügyi hatásáról az OTP Alapkezelő nem közölt részleteket.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

