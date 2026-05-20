Új digitális kihívó támad az európai bankokra, ingyenes számlával hódítanak
A JPMorgan szerdán hivatalosan is elindította a Chase digitális lakossági bankját Németországban. Az ügyfelek mostantól letölthetik a mobilalkalmazást, és a bank weboldala is élesben működik. A témával kiemelt helyen foglalkozunk a május 28-ai Financial IT konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!
Az amerikai bankóriás több éven át készült a németországi piacra lépésre, amelynek keretében számos új munkatársat vett fel. Az indulás pontos időpontját azonban egészen mostanáig titokban tartották.

Németország a Chase második európai piaca, miután a bank 2021-ben az Egyesült Királyságban már elindította digitális szolgáltatását.

Ezzel a lépéssel a JPMorgan Európa legnagyobb gazdaságának kifejezetten telített bankpiacára lép be. A Chase kezdetben díjmentes megtakarítási számlát kínál a német ügyfeleknek. A bank a tervek szerint jövőre bővíti termékpalettáját további számlatípusokkal és banki szolgáltatásokkal.

Forrás: Reuters

