Új digitális kihívó támad az európai bankokra, ingyenes számlával hódítanak

Az amerikai bankóriás több éven át készült a németországi piacra lépésre, amelynek keretében számos új munkatársat vett fel. Az indulás pontos időpontját azonban egészen mostanáig titokban tartották.
Németország a Chase második európai piaca, miután a bank 2021-ben az Egyesült Királyságban már elindította digitális szolgáltatását.
Ezzel a lépéssel a JPMorgan Európa legnagyobb gazdaságának kifejezetten telített bankpiacára lép be. A Chase kezdetben díjmentes megtakarítási számlát kínál a német ügyfeleknek. A bank a tervek szerint jövőre bővíti termékpalettáját további számlatípusokkal és banki szolgáltatásokkal.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Tévhitek, mítoszok és a valóság az euró mögött
A Gránit Alapkezelő szakértőjének cikke.
Készül a mesterterv: drasztikusan megvágnák a villamos energia adóját, milliók járhatnak jól
Változhatnak az uniós szabályok.
Brüsszel igazi nagyágyúkat vetne be: ők ülnének le Putyinnal tárgyalni - Ez lesz a megoldás a békére?
Közeleg a nagy visszatérés.
Elképesztő terv szivárgott ki: ő lett volna Irán új vezetője, ha sikerül megbuktatni az iszlamistákat
Nem éppen kézenfekvő választás.
A centralizáció után: mit kezd az új kormány az önkormányzatokkal?
"A hatalom logikájából a központosítás következik, de a választók inkább az egyéni szabadság ígéretére vágynak."
Vaszily Miklós távozik a BIF vezetéséből
Fontos változás az ingatlancégnél.
Tovább gyűrűzik az azbeszt-botrány: újabb bánya mintái lettek pozitívak
Arra kérik a lakókat, hogy tartsák be a hatóságok ajánlásait.
Hozzányúl a díjakhoz a Revolut
Nem minden átutalás marad ingyenes.
Hogyan adósodsz el már fiatalon, és hogyan menthet meg az új "Loud Budgeting" trend?
A részletfizetés, a halasztott vásárlás és a korai hitelfelvétel sok fiatal számára természetes belépő a felnőtt pénzügyi életbe. A közösségi média reklámnyomása, a BNPL terjedése, a
Amazon-értékesítés Európában
Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu
Értetlenül állunk a kamatemelési várakozások előtt
A múlt hibái kísértenek az EKB-nál: jelenleg kamatemelést áraznak az euróövezeten, pedig szerintünk kamatvágásra, de legalábbis kivárásra van szükség. A magas energiaárak és lassuló gaz
Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák Megvan az álomlakás, a család is rábólintott, és s
Veszélyben a reggeli kávénk? A klímaváltozás potenciális hatásai a kávé elérhetőségére és árára
Az ültetvényektől a csészéig: így formálja át az éghajlatváltozás a kávépiacot.
Európai védelmi scaleupok: ki keres igazából a ReArm Europe 800 milliárd euróján?
A ReArm Europe és a NATO új védelmi vállalásai nemcsak a klasszikus hadiipari szereplőknek adhatnak lendületet. A következő kérdés az, hogy az európai AI-vezérelt védelmi scaleupok képesek-e
Magyarország középen ragadt az egyenlőtlenségi rangsorban
A BB tengely országai között továbbra is látványosak a jövedelmi különbségek. Miközben a régió egészében csökkent az egyenlőtlenség az elmúlt tíz évben, a szlovák és... The post Magy
Ki lehetne mondani, hogy nincs pénz minden ígéretre, mire jó a kétharmad, ha nem erre?
Az új kormány legnagyobb tétje nem az lesz, mennyi pénzt tud visszaszerezni az elszámoltatásból, hanem hogy képes-e helyreállítani a versenybe, az államba és a gazdaságpolitikai... The post Ki
Vége az ingatlanárak vágtatásának, de mi jön most?
A vásárlók ennek biztosan örülnek.
Miért ment valójában Trump Pekingbe? És elérte a célját?
Kínán a világ szeme.
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Lépj ki a hazai piac keretei közül, és fedezd fel, hogyan fektethetsz be a globális tőzsdéken tudatosan és magabiztosan.