Új digitális kihívó támad az európai bankokra, ingyenes számlával hódítanak

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

Az amerikai bankóriás több éven át készült a németországi piacra lépésre, amelynek keretében számos új munkatársat vett fel. Az indulás pontos időpontját azonban egészen mostanáig titokban tartották.

Németország a Chase második európai piaca, miután a bank 2021-ben az Egyesült Királyságban már elindította digitális szolgáltatását.

Ezzel a lépéssel a JPMorgan Európa legnagyobb gazdaságának kifejezetten telített bankpiacára lép be. A Chase kezdetben díjmentes megtakarítási számlát kínál a német ügyfeleknek. A bank a tervek szerint jövőre bővíti termékpalettáját további számlatípusokkal és banki szolgáltatásokkal.

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images