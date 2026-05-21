A svájci kormány és a BlackRock szerint is fel kell tőkésíteni a UBS-t

A svájci pénzügyminiszter egyértelművé tette, hogy az UBS-nek a pénzügyi stabilitás érdekében magasabb tőketartalékot kell felépítenie. Kiemelte, hogy az adófizetők nem hajlandók egy újabb bankmentés kockázatát viselni. A miniszter gondolataival Philipp Hildebrand, a BlackRock alelnöke is egyetért - számolt be a Reuters.

Karin Keller-Sutter csütörtökön, egy berni privátbanki rendezvényen hangsúlyozta, hogy Svájc nagyra értékeli az UBS-t mint rendszerszinten jelentős pénzintézetet. Ugyanakkor az országnak korlátoznia kell az ebből fakadó kockázatokat. Az április végén bejelentett javasolt tőkekövetelmény-szigorítást a svájci bankrendszer stabilitásának kulcsfontosságú pillérének nevezte.

Az új előírások mintegy 20 milliárd dollárral emelnék meg az UBS elsődleges alapvető tőkéjére (CET1) vonatkozó követelményt.

Ezt az intézkedést elengedhetetlennek minősítette az ország pénzügyi központként betöltött szerepe szempontjából.

A lakosság, a gazdaság és mindenki, aki itt ül a teremben, elvárhatja a kormánytól, hogy mindent megtegyen egy biztonságos és stabil szabályozói keretrendszer megteremtéséért

- fogalmazott a pénzügyminiszter. Hozzátette, hogy a stabilitás fenntartásához mindenkinek hozzá kell járulnia. Különösen azoknak, akik ma profitálnak a rendszerből, de a jövőben akár veszélyeztethetik is azt.

A miniszter szavait Philipp Hildebrand, a BlackRock alelnöke is megerősítette. A vagyonkezelő vállalat egyben az UBS részvényese is. Hildebrand szerint a gazdasági fellendülés csúcsán ugyan némileg nehezebb lehet a magasabb tőkekövetelmények teljesítése, ám instabil időkben ez egyértelműen előnnyé válik. "

Úgy gondolom, a jelenlegi helyzetben ezt a részvényesek is megértik

- tette hozzá.

