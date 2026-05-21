A svájci kormány és a BlackRock szerint is fel kell tőkésíteni a UBS-t

Karin Keller-Sutter csütörtökön, egy berni privátbanki rendezvényen hangsúlyozta, hogy Svájc nagyra értékeli az UBS-t mint rendszerszinten jelentős pénzintézetet. Ugyanakkor az országnak korlátoznia kell az ebből fakadó kockázatokat. Az április végén bejelentett javasolt tőkekövetelmény-szigorítást a svájci bankrendszer stabilitásának kulcsfontosságú pillérének nevezte.
Az új előírások mintegy 20 milliárd dollárral emelnék meg az UBS elsődleges alapvető tőkéjére (CET1) vonatkozó követelményt.
Ezt az intézkedést elengedhetetlennek minősítette az ország pénzügyi központként betöltött szerepe szempontjából.
A lakosság, a gazdaság és mindenki, aki itt ül a teremben, elvárhatja a kormánytól, hogy mindent megtegyen egy biztonságos és stabil szabályozói keretrendszer megteremtéséért
- fogalmazott a pénzügyminiszter. Hozzátette, hogy a stabilitás fenntartásához mindenkinek hozzá kell járulnia. Különösen azoknak, akik ma profitálnak a rendszerből, de a jövőben akár veszélyeztethetik is azt.
A miniszter szavait Philipp Hildebrand, a BlackRock alelnöke is megerősítette. A vagyonkezelő vállalat egyben az UBS részvényese is. Hildebrand szerint a gazdasági fellendülés csúcsán ugyan némileg nehezebb lehet a magasabb tőkekövetelmények teljesítése, ám instabil időkben ez egyértelműen előnnyé válik. "
Úgy gondolom, a jelenlegi helyzetben ezt a részvényesek is megértik
- tette hozzá.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Gőzerővel épül az óriási vezeték, amellyel kijátszhatják a veszélyes tengeri blokádot
Már közel 50 százalékon.
Megkongatták a vészharangot: vörös zóna fenyeget az olaj piacán
Akár már júliusban.
Budanov: olyan döntésre készül Putyin, ami még az oroszok szemében is vállalhatatlan
Szerinte minden jel erre mutat.
Kiszivárogtak az amerikai jelentések, hihetetlen tempóban fegyverkezik újra Irán
Nem ütött akkorát Washington, mint gondolták.
Kelet-Magyarország gazdasági jövője: június 9-én Debrecenben minden kiderül!
A gazdasági szereplők találkozóhelye.
Bécsben tartott sajtótájékoztatót Magyar Péter, az azbesztszennyezésről és a különadók kivezetéséről is beszélt
Christian Stocker osztrák kancellár is válaszolt a sajtó kérdéseire.
Néhány gondolat a devizahiteles végrehajtások „felfüggesztéséről”
Számos részletet rendezni kell még a szerdán megjelent törvényjavaslatban.
Magyarország 45 perccel dolgozik kevesebbet, mégis hátrébb került a mezőnyben
A heti munkaórák változása egyre pontosabban rajzolja ki, mely gazdaságok váltak termelékenyebbé a Baltikum-Balkán térségben. Az átlagos heti munkaóra első ránézésre száraz adatnak tűnhe
Az Európai Bizottság iránymutatása a nagy kockázatú MI-rendszerek osztályozásáról
Az Európai Bizottság közzétette a régóta várt iránymutatásait (egyelőre tervezetként) a nagy kockázatú MI- rendszerek MI Rendelet szerinti osztályozásáról. Az iránymutatás nyilvános k
Van élet a drága albérletek után: Így veszik meg most az első lakásukat a fiatalok
A fiatal generációk egyik legnagyobb szorongása, hogy miből lesz valaha saját otthonuk. A legfrissebb statisztikák azonban azt mutatják: az első lakásvásárlók megtalálták a kiskaput a rendsze
Fenntarthatatlan lehet a forint erősödése, már mindenki felült a vonatra
A piac történelmi fordulatot áraz Magyarországon, a forint új korszakba léphet, a magyar gazdaság mozgástere pedig jelentősen kitágulhat az EU-s forrásokkal. A hazai ingatlanpiac már... The pos
EUDR felkészülés és erdőirtásmentes ellátási lánc egy magyar faipari gyártóvállalatnál
Az EUDR, vagyis az EU erdőirtásmentes termékekre vonatkozó rendelete a fa- és faalapú termékeket előállító, importáló vagy exportáló vállalatok számára új szintre emeli a beszállítói
Értetlenül állunk a kamatemelési várakozások előtt
A múlt hibái kísértenek az EKB-nál: jelenleg kamatemelést áraznak az euróövezeten, pedig szerintünk kamatvágásra, de legalábbis kivárásra van szükség. A magas energiaárak és lassuló gaz
Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák Megvan az álomlakás, a család is rábólintott, és s
Veszélyben a reggeli kávénk? A klímaváltozás potenciális hatásai a kávé elérhetőségére és árára
Az ültetvényektől a csészéig: így formálja át az éghajlatváltozás a kávépiacot.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások
Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo
Ezt a három dolgot kell most figyelni a magyar sztárpapíroknál
Mit hozhatnak a következő hónapok?
Dimenzióváltás a hazai kutatásban: AI-vezérelt szemlélettel zárkózhatunk fel a világ élvonalába
A mesterséges intelligencia erejének kihasználásában rejlik a lépéselőny.
Kevesebb mint 24 óra maradt: most érdemes betárazni a legjobb állampapírokból
Állampapírok és a budapesti BL döntő a szerdai Checklistben.