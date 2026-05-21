Az MBH Bank is beállt a sorba: a megugró extraprofitadó miatt lett mínuszos az első negyedév

Közzétette első negyedéves gyorsjelentést az MBH Bank, 19,4 milliárd forintos számvitel adózott veszteségről, illetve 54,1 milliárd forint korrigált adózott nyereségről adva számot benne. Mindkettő elmarad az egy évvel korábbitól, ahogy alábbi ábránkon látható.

A társaság

nettó kamatbevételei 5,5%-kal csökkentek az előző év azonos időszakához képest a hozamkörnyezet csökkenése miatt (negyedéves bázison már nőttek, ahogy az alábbi ábra mutatja),

nettó jutalékeredménye viszont 25,9%-kal emelkedett a pénzforgalmi jutalékbevételeknek köszönhetően,

a pénzügyi műveletek eredménye és az egyéb eredmény veszteségből nyereségbe váltott.

A bank korrigált teljes bevételi marzsa (TRM) éves összehasonlításban, 0,1 százalékponttal 4,6%-ra emelkedett.

Az MBH Csoport működési költsége 86,6 milliárd forintot tett ki az első negyedévben, ami 13,7%-os éves növekedést jelent, és a gyorsjelentés szerint nagyrészt a magasabb szakértői és személyi költségek, illetve a konszolidációs cégcsoport Otthon Centrummal való bővülése okozta. A személyi költségek 6,9%-kal, a dologiak 25,2%-kal nőttek, utóbbiak főleg a szakértői költségek miatt.

Miután tavaly összesen közel nettó 50 milliárd forint értékben kozkázati költséget szabadított fel a társaság, idén év elején folytatódott ez a tendencia, és 5,8 milliárd forint korrigált kockázati költség (értékvesztés és céltartalék) felszabadítás történt a banknál. A nemteljesítő hiteleknél továbbra sincs gond: az NPL-portfólió záróállománya március végén 223,5 milliárd forint volt, vagyis 1,6 milliárd forinttal mérséklődött a negyedév során. Az IFRS-szerinti NPL mutató 3,5%-on stabilizálódott magas, 101%-os fedezettség mellett.

Stabil a bank likviditási és tőkehelyzete is: a hitel-betét mutató 76,6%-on, az LCR (158,6%) és az NSFR (130,7%) ráták jóval a szabályozói minimum felett álltak, emellett a 20,7%-os tőkemegfelelés és 18,3% CET1 ráta is jelentősen meghaladja a szabályozói elvárást.

A bank hitelállománya egy év alatt 3,8%-kal, betétállománya 3,5%-kal bővült, csak az első negyedévben a hitelállomány 0,2%-kal feljebb, a betétállomány viszont 0,6%-kal lejjebb került.

A retail üzletágban a bruttó hitelállomány 6,7%-kal nőtt egy év alatt, a betétállomány lényegében stagnált (+0,3%), a lakossági egyéb megtakarítási állomány 2,3%-kal gyarapodott.

A corporate üzletban stagnált a hitelállomány (+1,0% y/y), viszont jelentős, 8,0%-os éves növekedés történt a betétállományban. Az első negyedévben továbbra is elsősorban a támogatott hitel termékeket övezte kiugró figyelem a bank ügyfelei részéről, szemben a piaci kamatozású hitelekkel – közölték. A piacvezető lízing állomány 633,4 milliárd forint volt a negyedév végén, ami 7,0%-os éves növekedést jelent.

Az MBH Bank árfolyama jelenleg 0,8%-os csökkenést mutat a Budapesti Értéktőzsdén, év eleje óta pedig 28,4%-os mínuszban van. Barna Zsolt elnök-vezérigazgató nemrég interjút adott a Portfolio-nak, amely itt olvasható:

