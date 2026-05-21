  • Megjelenítés
Devizahitelesek tömegei járnak pórul a Tisza-kormány friss javaslatával?
Bank

Devizahitelesek tömegei járnak pórul a Tisza-kormány friss javaslatával?

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Ahogy tegnap megírtuk, felfüggesztené a devizahiteles pereket Hantosi István és Melléthei-Barna Márton tiszás képviselők friss törvényjavaslata a későbbre ígért, az érintettek helyzetét rendező „jogalkotási lépések” megtételéig. Szándékával ellentétben a felfüggesztés többségében nem a devizahiteleseknek, hanem a bankoknak és követeléskezelőknek kedvezhet rövid távon: a felfüggesztés miatt később juthatnak pénzükhöz azok az adósok, akik bizonyítják a bíróságon, hogy nem megfelelően tájékoztatták őket az árfolyamkockázatról. Mivel most még csak javaslatról van szó, lehet persze javítani rajta.

Tavaly egy európai bírósági ítélet és a Kúria jogegységi határozata villantot fel reményt a devizahitelük miatt pereskedő adósok előtt, miután a devizahitelek 2015-ös elszámolása és forintosítása után gyakorlatilag egy évtizednyi szélcsend uralkodott e témában Magyarországon:

Ezek alapján úgy állítható helyre az adósok és a bankok közötti eredeti állapot az érintett esetekben, mintha a nem megfelelő tájékoztatáson alapuló árfolyamkockázati kikötés nem is létezett volna, és ez a teljes szerződés semmissé tételét jelentheti.

Ezen nekibuzdulva több száz olyan per lehet ma folyamatban, amelyben a nem megfelelő árfolyamkockázati tájékoztatás miatt várnak vissza pénzt az adósok

Számos jogerős ítélet meg is született már a fentiek alapján, amelyben több millió forintnyi többlet-befizetést ítéltek vissza az adósoknak.

Még több Bank

Felfüggesztené a devizahiteles pereket és végrehajtásokat a Tisza javaslata

Szlovén alapkezelőt vett az OTP

Áll a bál a német banknál: foggal-körömmel küzdenek a felvásárlás ellen

Az adósok egy része számára sikeresnek ígérkező pereskedésbe rondíthat most bele rövid távon az az elfogadásra váró, szerdán megjelent törvényjavaslat, amely felfüggesztené a 2014-es és 2015-ös devizahiteles (DH) törvények által érintett pereket és végrehajtásokat, hiszen amíg a perek állnak, addig az eredeti állapot mielőbbi helyreállításában sem bízhatnak az érintettek. Bár a felfüggesztést elrendelő végzés ellen fellebbezésnek van helye, a fellebbezésnek az eljárás felfüggesztésére nincs halasztó hatálya.

Hogy végül hosszú távon ehhez képest jobban járhatnak-e az érintettek, azt majd a Tisza-kormány által ígért újabb „jogalkotási lépések” döntheti el,

mindenesetre fennáll a kockázata, hogy az említett esetekben

  • az eredeti állapot helyreállításán is túlmutató „túlkompenzálás” csapdájába esik a jogalkotó, de annak is, hogy
  • az adós szempontjából végül is „értelmetlenül” állítja meg egy időre a számukra ígéretes pereket az, ami most történik.

Elképzelhető persze, hogy elfogadás előtt még módosítják a törvényjavaslatot,

például úgy, hogy a felfüggesztés csak abban az esetben lép hatályba, ha a bíróság felhívására az adós ezt kifejezetten kéri.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Ez is érdekelhet
Aktiválták a NATO légvédelmét, fordulat a magyar-ukrán viszonyban - Híreink az ukrán frontról szerdán
Nagyot mentek az amerikai tőzsdék az Nvidia jelentése előtt
Felfüggesztené a devizahiteles pereket és végrehajtásokat a Tisza javaslata
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility