Devizahitelesek tömegei járnak pórul a Tisza-kormány friss javaslatával?

Tavaly egy európai bírósági ítélet és a Kúria jogegységi határozata villantot fel reményt a devizahitelük miatt pereskedő adósok előtt, miután a devizahitelek 2015-ös elszámolása és forintosítása után gyakorlatilag egy évtizednyi szélcsend uralkodott e témában Magyarországon:
- 2025. április 30-án az Európai Bíróság C-630/23. számú ítélete,
- 2025. július 11-én a Kúria 10/2025. számú jogegységi határozata, amely alapján az Európai Bíróság ítélete azokra a szerződésekre vonatkozik, amelyeknél az árfolyamkockázatról szóló eredeti ügyféltájékoztatás nem volt megfelelő.
Ezek alapján úgy állítható helyre az adósok és a bankok közötti eredeti állapot az érintett esetekben, mintha a nem megfelelő tájékoztatáson alapuló árfolyamkockázati kikötés nem is létezett volna, és ez a teljes szerződés semmissé tételét jelentheti.
Ezen nekibuzdulva több száz olyan per lehet ma folyamatban, amelyben a nem megfelelő árfolyamkockázati tájékoztatás miatt várnak vissza pénzt az adósok
Számos jogerős ítélet meg is született már a fentiek alapján, amelyben több millió forintnyi többlet-befizetést ítéltek vissza az adósoknak.
Az adósok egy része számára sikeresnek ígérkező pereskedésbe rondíthat most bele rövid távon az az elfogadásra váró, szerdán megjelent törvényjavaslat, amely felfüggesztené a 2014-es és 2015-ös devizahiteles (DH) törvények által érintett pereket és végrehajtásokat, hiszen amíg a perek állnak, addig az eredeti állapot mielőbbi helyreállításában sem bízhatnak az érintettek. Bár a felfüggesztést elrendelő végzés ellen fellebbezésnek van helye, a fellebbezésnek az eljárás felfüggesztésére nincs halasztó hatálya.
Hogy végül hosszú távon ehhez képest jobban járhatnak-e az érintettek, azt majd a Tisza-kormány által ígért újabb „jogalkotási lépések” döntheti el,
mindenesetre fennáll a kockázata, hogy az említett esetekben
- az eredeti állapot helyreállításán is túlmutató „túlkompenzálás” csapdájába esik a jogalkotó, de annak is, hogy
- az adós szempontjából végül is „értelmetlenül” állítja meg egy időre a számukra ígéretes pereket az, ami most történik.
Elképzelhető persze, hogy elfogadás előtt még módosítják a törvényjavaslatot,
például úgy, hogy a felfüggesztés csak abban az esetben lép hatályba, ha a bíróság felhívására az adós ezt kifejezetten kéri.
