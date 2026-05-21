Évek óta erre a pillanatra vártak a kriptocégek és a fintechek: olyat lép Amerika, amitől rettegnek a hagyományos bankok

A javaslat szerint az új számlatípus nem biztosítana hozzáférést a napközbeni hitelkerethez és a Fed diszkontablakához. Ezenfelül a számlán tartott tartalékok után sem járna kamat. A
fintech- és kriptocégek évek óta lobbiznak az úgynevezett jegybanki "mesterszámláért" (master account).
Ez a számla a Fed fizetési rendszerén keresztül közvetlen pénzmozgatást tesz lehetővé, ami jelentősen felgyorsítja a tranzakciókat és csökkenti a költségeket.
A bankszektor eddig hevesen ellenállt a bővítésnek. Arra hivatkoztak, hogy a lazábban szabályozott cégek közvetlen hozzáférése komoly működési és likviditási kockázatokat hordoz magában. A felvetés nem alaptalan, mivel a betétbiztosítással nem rendelkező intézmények kevésbé szigorú felügyelet alá esnek, mint a biztosított bankok. Michael Barr, a Fed kormányzótanácsának tagja a szavazatával is jelezte ellenvetését. Úgy véli, hogy a javaslat nem tartalmaz kellő biztosítékot a pénzmosás és az illegális pénzmozgások megelőzésére.
A változás előjelei már tavaly megmutatkoztak. A Fed decemberben vetette fel először egy korlátozott fizetési számla ötletét. Márciusban pedig a Kraken kriptotőzsde lett az első olyan kriptocég, amely öt évnyi várakozás után – bár bizonyos korlátozásokkal – jegybanki mesterszámlát kapott. A nyilvánosan elérhető információk szerint a Ripple, az Anchorage Digital, valamint a Wise pénzátutalási szolgáltató szintén ilyen mesterszámláért folyamodik.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
