Évek óta erre a pillanatra vártak a kriptocégek és a fintechek: olyat lép Amerika, amitől rettegnek a hagyományos bankok

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed új, korlátozott funkcionalitású fizetési számlát javasolt a fintech- és kriptocégek számára. Ennek segítségével ezek a vállalkozások közvetlenül is használhatnák a Fed fizetési infrastruktúráját, azonban nem kapnák meg a hagyományos bankoknak járó teljes körű védelmi hátteret.

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

A javaslat szerint az új számlatípus nem biztosítana hozzáférést a napközbeni hitelkerethez és a Fed diszkontablakához. Ezenfelül a számlán tartott tartalékok után sem járna kamat. A

fintech- és kriptocégek évek óta lobbiznak az úgynevezett jegybanki "mesterszámláért" (master account).

Ez a számla a Fed fizetési rendszerén keresztül közvetlen pénzmozgatást tesz lehetővé, ami jelentősen felgyorsítja a tranzakciókat és csökkenti a költségeket.

A bankszektor eddig hevesen ellenállt a bővítésnek. Arra hivatkoztak, hogy a lazábban szabályozott cégek közvetlen hozzáférése komoly működési és likviditási kockázatokat hordoz magában. A felvetés nem alaptalan, mivel a betétbiztosítással nem rendelkező intézmények kevésbé szigorú felügyelet alá esnek, mint a biztosított bankok. Michael Barr, a Fed kormányzótanácsának tagja a szavazatával is jelezte ellenvetését. Úgy véli, hogy a javaslat nem tartalmaz kellő biztosítékot a pénzmosás és az illegális pénzmozgások megelőzésére.

A változás előjelei már tavaly megmutatkoztak. A Fed decemberben vetette fel először egy korlátozott fizetési számla ötletét. Márciusban pedig a Kraken kriptotőzsde lett az első olyan kriptocég, amely öt évnyi várakozás után – bár bizonyos korlátozásokkal – jegybanki mesterszámlát kapott. A nyilvánosan elérhető információk szerint a Ripple, az Anchorage Digital, valamint a Wise pénzátutalási szolgáltató szintén ilyen mesterszámláért folyamodik.

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock