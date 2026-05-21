Kevesebb banki tartozás, több szolgáltatási számla - A magyar lakosság fizetési szokásai is átalakultak

A 2025-ben kezelt, fedezetlen követelések vizsgálata alapján a magyar lakosság fizetési szokásai egyre inkább az elektronikus csatornák felé tolódnak.
A banki átutalások aránya országos szinten elérte a 85,97%-ot, ami az elmúlt öt év legmagasabb értéke.
Egyes régiókban ez még ennél is magasabb: Bács-Kiskun vármegyében például már 88,42%-ot tesz ki. Ezzel párhuzamosan a készpénzes befizetések gyakorlatilag eltűntek a rendszerből, arányuk országosan alig mérhető, a legmagasabb érték is csupán 0,29% volt.
A postai csekk szerepe tovább csökken: országos átlagban 13,61%-ot képvisel, és egyetlen vármegyében sem haladja meg a 15%-ot. Mindez jól illeszkedik a szélesebb gazdasági trendekbe: a digitális pénzügyi infrastruktúra fejlődése és az online banki szolgáltatások elterjedése alapjaiban formálja át a lakosság fizetési preferenciáit.
Szolgáltatási tartozások előretörése
A tartozások szerkezetében szintén markáns változás figyelhető meg. Míg korábban a banki kötelezettségek domináltak a követeléskezelési piac, ma már piaci tendencia, hogy a telekommunikációs szolgáltatók felé fennálló tartozások aránya a legmagasabb: a vizsgált lakosság 47,6%-a érintett ilyen jellegű követelésben. Ezzel szemben banki tartozása a magyarok 37,2%-ának van, míg a közüzemi szolgáltatásokhoz köthető tartozások aránya 14,8%.
Jól látszik a vizsgált időszakban, hogy a mindennapi szolgáltatásokhoz kapcsolódó, kisebb összegű, de nagy volumenű tartozások egyre nagyobb szerepet kapnak. Gazdasági szempontból ez a változás a fogyasztási szerkezet átalakulását is tükrözi. A digitális szolgáltatások – mobilkommunikáció, internet, előfizetéses rendszerek – mára alapvetővé váltak, így az ezekhez kapcsolódó fizetési elmaradások is gyakoribbá váltak.
Ezzel szemben a banki termékekhez kötődő tartozások relatív súlya csökken,
ami részben a szigorodó hitelkihelyezési gyakorlatoknak, részben a lakosság változó hitelfelvételi magatartásának köszönhető.
Korosztályi különbségek: az aktív korúak a legérintettebbek
A kutatás arra is rámutat, hogy darabszám tekintetében a tartozások elsősorban az aktív korú lakosságot érintik:
a banki követelések 60%-a, míg a telekommunikációs tartozások 52%-a a 40–59 éves korosztályhoz köthető.
A fiatalabb, 20–39 éves csoport esetében a banki tartozások aránya közel 80%-kal alacsonyabb, míg a 60 év felettiek körében a telekommunikációs tartozások száma csupán a harmadát teszi ki.
Ez a mintázat összhangban áll a jövedelmi és fogyasztási ciklusokkal: a középkorú lakosság pénzügyi kötelezettségei és szolgáltatás-használata a legintenzívebb, így ebben a korcsoportban koncentrálódnak leginkább a fizetési nehézségek is.
Kommunikáció: a hagyományos és digitális csatornák együttélése
Bár a fizetési szokások egyre inkább digitalizálódnak, a követeléskezelésben a kommunikáció továbbra is többcsatornás. Az ügyfelek elsődleges értesítése a szabályozás értelmében minden esetben postai úton történik, ugyanakkor a személyesebb egyeztetések szerepe is erősödik: több mint 60 ezer ügyféllel sikerült telefonos kapcsolatfelvétellel mindkét fél számára kölcsönösen előnyös megállapodásra jutni.
„A számokból egyértelműen látszik, hogy a magyar háztartások pénzügyi működése egyre inkább a mindennapi szolgáltatások köré szerveződik, miközben a digitális fizetési megoldások dominánssá válnak. Ez a kettős változás a követeléskezelésben is új megközelítést igényel: egyszerre kell technológiailag fejlettnek és emberközpontúnak lennünk” – mondta el Lencsés Tamás, az EOS Magyarország ügyvezető igazgatója (címlapképünkön).
Nem véletlen, hogy a késedelmes tartozások mielőbbi rendezése kulcsfontosságú: egy 100 000 forintos banki tartozás esetén az idővel felhalmozódó kamatok, végrehajtói díjak és jogi költségek akár több mint a duplájára is növelhetik a fizetendő összeget. Hasonlóképpen egy 100 000 forintos telekommunikációs tartozásnál is előfordulhat, hogy a fizetési meghagyáshoz kapcsolódó díjak miatt akár 93 650 forintos többletteher keletkezik.
Az EOS tapasztalatai szerint a sikeres követeléskezelés kulcsa az átlátható és személyre szabott kommunikáció. A világos, közérthető tájékoztatás nemcsak a fizetési hajlandóságot növeli, hanem hozzájárul a pénzügyi tudatosság erősítéséhez is.
Alkalmazkodás az új pénzügyi környezethez
A kutatás eredményei egyértelműen jelzik: a pénzügyi szokások változása új működési kereteket teremt a követeléskezelési szektorban is. Az EOS Magyarország ennek megfelelően egyre nagyobb hangsúlyt fektet a rugalmas, megoldásorientált megközelítésre, amely figyelembe veszi az ügyfelek egyéni élethelyzetét és fizetőképességét.
„Ma a követeléskezelésben a technológiai fejlődés és az emberközpontú megközelítés kéz a kézben jár: csak olyan megoldások lehetnek hosszú távon hatékonyak, amelyek egyszerre reagálnak gyorsan a gazdasági változásokra, és valódi, rugalmas megoldásokat kínálnak az ügyfelek számára” – tette hozzá Lencsés Tamás.
Címlapkép forrása: Portfolio
Az MBH Bank is beállt a sorba: a megugró extraprofitadó miatt lett mínuszos az első negyedév
Közzétette gyorsjelentését a társaság.
AI-ügynökökkel hódít a pillanatok alatt unikornissá vált startup, betörtek Magyarországra is
Interjú Vedran Bajerrel, Financial IT konferenciánk előadójával.
A fevásárolt cégek láthatatlan költségei: a tőke szabadabban mozog, mint a felelősség
Amikor a környezeti és munkavédelmi kockázatok lecsapódnak a befektetőknél.
Kamatcsökkentés idehaza, miközben a világ újra inflációs parában van?
Árokszállási Zoltán elemzése.
Készülnek a háborús tervek, már kiment a végső ultimátum Amerika szomszédjának: ha nem szakítanak Oroszországgal, jöhet a vérontás
Nagyon úgy fest, hogy Trump újabb háborúra készül.
Nagy a baj Párizsban, mélyrepülésben a gazdaság
Németország nagyjából rendben.
Mérhető játék, jobb döntések: a futball tudománya testközelből vezető szakértők tolmácsolásában
A foci már jóval több, mint egy sportág.
Hajszálon múlt a katasztrófa: videón, ahogy orosz vadászgépek majdnem nekicsapódnak a RAF járművének
Az európai hatalom kiakadt.
Életbiztosítás vagy megtakarítás? A kérdés, amin a családod jövője múlhat
Sokakban felmerül a kérdés: vajon nem lenne egyszerűbb és "kifizetődőbb" a biztosítási díjat inkább félretenni, és saját megtakarításból gondoskodni a család biztonságáról? Első rá
Fenntarthatatlan lehet a forint erősödése, már mindenki felült a vonatra
A piac történelmi fordulatot áraz Magyarországon, a forint új korszakba léphet, a magyar gazdaság mozgástere pedig jelentősen kitágulhat az EU-s forrásokkal. A hazai ingatlanpiac már... The pos
Public CbCR: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
Értetlenül állunk a kamatemelési várakozások előtt
A múlt hibái kísértenek az EKB-nál: jelenleg kamatemelést áraznak az euróövezeten, pedig szerintünk kamatvágásra, de legalábbis kivárásra van szükség. A magas energiaárak és lassuló gaz
Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák Megvan az álomlakás, a család is rábólintott, és s
Veszélyben a reggeli kávénk? A klímaváltozás potenciális hatásai a kávé elérhetőségére és árára
Az ültetvényektől a csészéig: így formálja át az éghajlatváltozás a kávépiacot.
Európai védelmi scaleupok: ki keres igazából a ReArm Europe 800 milliárd euróján?
A ReArm Europe és a NATO új védelmi vállalásai nemcsak a klasszikus hadiipari szereplőknek adhatnak lendületet. A következő kérdés az, hogy az európai AI-vezérelt védelmi scaleupok képesek-e
Magyarország középen ragadt az egyenlőtlenségi rangsorban
A BB tengely országai között továbbra is látványosak a jövedelmi különbségek. Miközben a régió egészében csökkent az egyenlőtlenség az elmúlt tíz évben, a szlovák és... The post Magy
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások
Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo
Ezt a három dolgot kell most figyelni a magyar sztárpapíroknál
Mit hozhatnak a következő hónapok?
Dimenzióváltás a hazai kutatásban: AI-vezérelt szemlélettel zárkózhatunk fel a világ élvonalába
A mesterséges intelligencia erejének kihasználásában rejlik a lépéselőny.
Kevesebb mint 24 óra maradt: most érdemes betárazni a legjobb állampapírokból
Állampapírok és a budapesti BL döntő a szerdai Checklistben.