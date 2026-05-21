Kevesebb banki tartozás, több szolgáltatási számla - A magyar lakosság fizetési szokásai is átalakultak

Az EOS Magyarország által a követeléskezelési piacon fellelhető adósállomány közel fele (47,6%) telekommunikációs szolgáltatóknak tartozik, miközben a banki átutalások aránya rekordmagas, 85,97%-ot ért el – derül ki az EOS Csoport magyar leányvállalatának több mint 650 ezer hazai követelésen alapuló kutatásából. Az adatok egyértelműen jelzik: a fizetési szokások és a tartozási struktúra egyszerre alakul át a digitalizáció és a fogyasztási minták változásának hatására.

A 2025-ben kezelt, fedezetlen követelések vizsgálata alapján a magyar lakosság fizetési szokásai egyre inkább az elektronikus csatornák felé tolódnak.

A banki átutalások aránya országos szinten elérte a 85,97%-ot, ami az elmúlt öt év legmagasabb értéke.

Egyes régiókban ez még ennél is magasabb: Bács-Kiskun vármegyében például már 88,42%-ot tesz ki. Ezzel párhuzamosan a készpénzes befizetések gyakorlatilag eltűntek a rendszerből, arányuk országosan alig mérhető, a legmagasabb érték is csupán 0,29% volt.

A postai csekk szerepe tovább csökken: országos átlagban 13,61%-ot képvisel, és egyetlen vármegyében sem haladja meg a 15%-ot. Mindez jól illeszkedik a szélesebb gazdasági trendekbe: a digitális pénzügyi infrastruktúra fejlődése és az online banki szolgáltatások elterjedése alapjaiban formálja át a lakosság fizetési preferenciáit.

Szolgáltatási tartozások előretörése

A tartozások szerkezetében szintén markáns változás figyelhető meg. Míg korábban a banki kötelezettségek domináltak a követeléskezelési piac, ma már piaci tendencia, hogy a telekommunikációs szolgáltatók felé fennálló tartozások aránya a legmagasabb: a vizsgált lakosság 47,6%-a érintett ilyen jellegű követelésben. Ezzel szemben banki tartozása a magyarok 37,2%-ának van, míg a közüzemi szolgáltatásokhoz köthető tartozások aránya 14,8%.

Jól látszik a vizsgált időszakban, hogy a mindennapi szolgáltatásokhoz kapcsolódó, kisebb összegű, de nagy volumenű tartozások egyre nagyobb szerepet kapnak. Gazdasági szempontból ez a változás a fogyasztási szerkezet átalakulását is tükrözi. A digitális szolgáltatások – mobilkommunikáció, internet, előfizetéses rendszerek – mára alapvetővé váltak, így az ezekhez kapcsolódó fizetési elmaradások is gyakoribbá váltak.

Ezzel szemben a banki termékekhez kötődő tartozások relatív súlya csökken,

ami részben a szigorodó hitelkihelyezési gyakorlatoknak, részben a lakosság változó hitelfelvételi magatartásának köszönhető.

Korosztályi különbségek: az aktív korúak a legérintettebbek

A kutatás arra is rámutat, hogy darabszám tekintetében a tartozások elsősorban az aktív korú lakosságot érintik:

a banki követelések 60%-a, míg a telekommunikációs tartozások 52%-a a 40–59 éves korosztályhoz köthető.

A fiatalabb, 20–39 éves csoport esetében a banki tartozások aránya közel 80%-kal alacsonyabb, míg a 60 év felettiek körében a telekommunikációs tartozások száma csupán a harmadát teszi ki.

Ez a mintázat összhangban áll a jövedelmi és fogyasztási ciklusokkal: a középkorú lakosság pénzügyi kötelezettségei és szolgáltatás-használata a legintenzívebb, így ebben a korcsoportban koncentrálódnak leginkább a fizetési nehézségek is.

Kommunikáció: a hagyományos és digitális csatornák együttélése

Bár a fizetési szokások egyre inkább digitalizálódnak, a követeléskezelésben a kommunikáció továbbra is többcsatornás. Az ügyfelek elsődleges értesítése a szabályozás értelmében minden esetben postai úton történik, ugyanakkor a személyesebb egyeztetések szerepe is erősödik: több mint 60 ezer ügyféllel sikerült telefonos kapcsolatfelvétellel mindkét fél számára kölcsönösen előnyös megállapodásra jutni.

„A számokból egyértelműen látszik, hogy a magyar háztartások pénzügyi működése egyre inkább a mindennapi szolgáltatások köré szerveződik, miközben a digitális fizetési megoldások dominánssá válnak. Ez a kettős változás a követeléskezelésben is új megközelítést igényel: egyszerre kell technológiailag fejlettnek és emberközpontúnak lennünk” – mondta el Lencsés Tamás, az EOS Magyarország ügyvezető igazgatója (címlapképünkön).

Lencsés Tamás EOS Faktor, ügyvezető igazgató Lencsés Tamás 2017–ben csatlakozott az EOS Faktor csapatához előbb mint Fedezetes Követeléskezelési Igazgató, majd mint Ügyvezető Igazgató. A közgazdász végzettségű szakember ezt megelőzően több mint … Tovább

Nem véletlen, hogy a késedelmes tartozások mielőbbi rendezése kulcsfontosságú: egy 100 000 forintos banki tartozás esetén az idővel felhalmozódó kamatok, végrehajtói díjak és jogi költségek akár több mint a duplájára is növelhetik a fizetendő összeget. Hasonlóképpen egy 100 000 forintos telekommunikációs tartozásnál is előfordulhat, hogy a fizetési meghagyáshoz kapcsolódó díjak miatt akár 93 650 forintos többletteher keletkezik.

Az EOS tapasztalatai szerint a sikeres követeléskezelés kulcsa az átlátható és személyre szabott kommunikáció. A világos, közérthető tájékoztatás nemcsak a fizetési hajlandóságot növeli, hanem hozzájárul a pénzügyi tudatosság erősítéséhez is.

Alkalmazkodás az új pénzügyi környezethez

A kutatás eredményei egyértelműen jelzik: a pénzügyi szokások változása új működési kereteket teremt a követeléskezelési szektorban is. Az EOS Magyarország ennek megfelelően egyre nagyobb hangsúlyt fektet a rugalmas, megoldásorientált megközelítésre, amely figyelembe veszi az ügyfelek egyéni élethelyzetét és fizetőképességét.

„Ma a követeléskezelésben a technológiai fejlődés és az emberközpontú megközelítés kéz a kézben jár: csak olyan megoldások lehetnek hosszú távon hatékonyak, amelyek egyszerre reagálnak gyorsan a gazdasági változásokra, és valódi, rugalmas megoldásokat kínálnak az ügyfelek számára” – tette hozzá Lencsés Tamás.

Címlapkép forrása: Portfolio