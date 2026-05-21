Különleges tranzakciót jelentett be Magyarországon az Intrum, 25 ezer ügyfelet érint

A tranzakció a Cessio Zrt. egy olyan magyarországi másodlagos piaci portfóliójára vonatkozik, amelynek
teljes követelésállománya megközelítőleg 41 milliárd, és mintegy 25 000 ügyfelet érint.
A portfóliót a Cessio Zrt. különböző hitelintézetektől és pénzintézetektől vásárolta meg.
A megállapodás értelmében az Intrum – tőkekímélő stratégiájával összhangban – kisebbségi részesedést vállal a befektetésben. Ez a struktúra lehetővé teszi a vállalat számára a portfólióbefektetések skálázását, miközben fegyelmezett megközelítést biztosít a tőkeáttétel és a tőkefelhasználás terén – közölték.
Az Intrum egy hosszú távú, legalább öt évre szóló szerződés keretében végzi majd a portfólió kezelését,
ami rendszeres követeléskezelési árbevételt generál a társaságnak.
Az ügylet jól mutatja a nemteljesítő hitelek kelet-európai másodlagos piacának folyamatos aktivitását is, és a tranzakció különlegessége, hogy az már a nemteljesítő hitelmegállapodásokhoz kapcsolódó hitelszolgáltatókról és hitelvásárlókról szóló, új 2025. évi XII. törvény által kialakított keretrendszerben jött létre.
A szabályozás – az uniós NPL-irányelv hazai átültetéseként – átláthatóbb, kiszámíthatóbb és rugalmasabb működési feltételeket teremt a másodlagos hitelpiacon. Ez nemcsak a pénzügyi rendszer stabilitását támogatja, hanem megkönnyíti a nemzetközi tőke bevonását is a magyar piacra.
Felfalusi Péter, az Intrum regionális vezérigazgatója szerint Magyarország a nemteljesítő hitelek alakuló szabályozási környezetében továbbra is vonzó piacot jelent a nemzetközi pénzügyi befektetők számára. Az új szabályozási keretek átláthatóbb működést tesznek lehetővé, ami erősíti a piaci bizalmat, és hozzájárul ahhoz, hogy a nemteljesítő követelések kezelése rendezett, fenntartható és ügyfélközpontú módon történjen.
Tőkét is emel az Intrum AB
A közelmúltban pénzügyi nehézségekkel küzdő Intrum AB sikeresen elindította új üzleti stratégiáját 2026 első hónapjaiban a cégcsoport másik közleménye szerint. Az első negyedévet stabil beszedési teljesítmény, szigorú költségfegyelem és növekvő szolgáltatási árrés jellemezte – írták. A vállalat 7,5 milliárd svéd korona (SEK) értékű, teljes mértékben garantált tőkeemelést jelentett be. A lépés célja a mérleg megerősítése és az adósságcsökkentési folyamat felgyorsítása az „Intrum 2030” stratégia keretében. Az Intrum összköltsége a hatékony kontroll eredményeként tavaly 12%-kal csökkent (az előző évi 3 322 millióról 2 922 millió koronára). Az üzemi eredmény (EBIT) emelett 44,67%-kal nőtt, amit jelentősen támogatott a Savoy csoport konszolidációjából származó egyszeri nyereség is. A jövedelmezőség növekedésére szintén rámutat, hogy a szolgáltatási piacon a korrigált EBIT-marzs 25%-ra emelkedett, ami 3 százalékpontos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.
