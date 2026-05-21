Különleges tranzakciót jelentett be Magyarországon az Intrum, 25 ezer ügyfelet érint
Lezárta első társbefektetési tranzakcióját Magyarországon az Intrum AB, Európa vezető hitelkezelési szolgáltatója. Az ügyletet egy új partnerrel, Európa egyik vezető, meg nem nevezett NPL-befektetőjével közösen valósította meg a nemteljesítő hitelmegállapodásokhoz kapcsolódó hitelszolgáltatókról és hitelvásárlókról szóló új törvényi keretrendszerben. A cégcsoport ma egy 7,5 milliárd svéd korona (SEK) értékű, teljes mértékben garantált tőkeemelést is bejelentett.

A tranzakció a Cessio Zrt. egy olyan magyarországi másodlagos piaci portfóliójára vonatkozik, amelynek

teljes követelésállománya megközelítőleg 41 milliárd, és mintegy 25 000 ügyfelet érint.

A portfóliót a Cessio Zrt. különböző hitelintézetektől és pénzintézetektől vásárolta meg.

A megállapodás értelmében az Intrum – tőkekímélő stratégiájával összhangban – kisebbségi részesedést vállal a befektetésben. Ez a struktúra lehetővé teszi a vállalat számára a portfólióbefektetések skálázását, miközben fegyelmezett megközelítést biztosít a tőkeáttétel és a tőkefelhasználás terén – közölték.

Az Intrum egy hosszú távú, legalább öt évre szóló szerződés keretében végzi majd a portfólió kezelését,

ami rendszeres követeléskezelési árbevételt generál a társaságnak.

Az ügylet jól mutatja a nemteljesítő hitelek kelet-európai másodlagos piacának folyamatos aktivitását is, és a tranzakció különlegessége, hogy az már a nemteljesítő hitelmegállapodásokhoz kapcsolódó hitelszolgáltatókról és hitelvásárlókról szóló, új 2025. évi XII. törvény által kialakított keretrendszerben jött létre.

A szabályozás – az uniós NPL-irányelv hazai átültetéseként – átláthatóbb, kiszámíthatóbb és rugalmasabb működési feltételeket teremt a másodlagos hitelpiacon. Ez nemcsak a pénzügyi rendszer stabilitását támogatja, hanem megkönnyíti a nemzetközi tőke bevonását is a magyar piacra.

Felfalusi Péter, az Intrum regionális vezérigazgatója szerint Magyarország a nemteljesítő hitelek alakuló szabályozási környezetében továbbra is vonzó piacot jelent a nemzetközi pénzügyi befektetők számára. Az új szabályozási keretek átláthatóbb működést tesznek lehetővé, ami erősíti a piaci bizalmat, és hozzájárul ahhoz, hogy a nemteljesítő követelések kezelése rendezett, fenntartható és ügyfélközpontú módon történjen.

Tőkét is emel az Intrum AB
A közelmúltban pénzügyi nehézségekkel küzdő Intrum AB sikeresen elindította új üzleti stratégiáját 2026 első hónapjaiban a cégcsoport másik közleménye szerint. Az első negyedévet stabil beszedési teljesítmény, szigorú költségfegyelem és növekvő szolgáltatási árrés jellemezte – írták. A vállalat 7,5 milliárd svéd korona (SEK) értékű, teljes mértékben garantált tőkeemelést jelentett be. A lépés célja a mérleg megerősítése és az adósságcsökkentési folyamat felgyorsítása az „Intrum 2030” stratégia keretében. Az Intrum összköltsége a hatékony kontroll eredményeként tavaly 12%-kal csökkent (az előző évi 3 322 millióról 2 922 millió koronára). Az üzemi eredmény (EBIT) emelett 44,67%-kal nőtt, amit jelentősen támogatott a Savoy csoport konszolidációjából származó egyszeri nyereség is. A jövedelmezőség növekedésére szintén rámutat, hogy a szolgáltatási piacon a korrigált EBIT-marzs 25%-ra emelkedett, ami 3 százalékpontos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

