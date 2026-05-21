Megnyitotta az MBH a "jövő bankfiókját"

Új, tanácsadásközpontú fiókot nyitott Budapesten, az Etele Plázában az MBH Bank, amely ma tette közzé első negyedéves gyorsjelentését is. A társaság közleménye szerint az ünnepélyes átadóval megnyitott fiók „a jövő bankfiókjának koncepcióját” hozza el.
Az elmúlt években látványosan átalakult, mire használják az ügyfelek a bankfiókokat: a rutinszerű tranzakciók digitálissá válnak, a személyes találkozások fókusza pedig a nagyobb horderejű pénzügyi döntésekre helyeződik át. A személyes tanácsadás egyre inkább élethelyzeti navigációvá válik, amelyben az ügyfelek nem termékeket, hanem megoldásokat keresnek.

Az ország legnagyobb fiókhálózatát működtető MBH Bank új egységében több elkülönített tanácsadói tér kapott helyet; az irodák smart fóliás megoldással támogatják, hogy az ügyfél igénye szerint a teljes diszkréció biztosítható legyen. A modernizált működés részeként a fiókban nincs pénztár, a készpénzellátást ki- és befizetős ATM támogatja.

A jövő ügyfélkiszolgálása a bank szerint hibrid modellben erősödik: a gyors és kényelmes digitális csatornák mellett a fióki jelenlét elsősorban a komplex döntéseknél nyújtson többletet, amit a fiókhálózatban használt egységes rendszerek folyamatos fejlesztése is segít.

Az MBH Bank fiókmodernizációs programjában az elmúlt évben 14 fiókot újított fel és két új egységet nyitott, 2026-ban pedig további felújításokat és új egységek megnyitását tervezi. A bank országos jelenlétét közel 400 egységből álló fiókhálózat biztosítja, melynek működését több mint 2500 kolléga segíti – közölték.

Címlapkép forrása: MBH Bank

