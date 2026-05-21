Néhány gondolat a devizahiteles végrehajtások „felfüggesztéséről”

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Az elmúlt másfél évtizedben számos állami (kedvezményes végtörlesztés, DH törvények szerinti elszámolás) kezdeményezés mellett a követeléskezelők és bankok is abban voltak érdekeltek, hogy a követelések legalább részben megtérüljenek, így meggyőződésem, hogy az együttműködő adósok nagy része ha akarta, tudta valamilyen módon rendezni a tartozását.

A törvénytervezet nem rögzíti, hogy pontosan milyen felülvizsgálat indokolt és milyen Európai Unió Bírósága („EUB”) által hozott döntés, vagy egyéb ok indokolja ezt. Sőt a preambulumban tévesen a „szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálata” szerepel. A szerződés jogkövetkezménye a teljesítési kötelezettség, azonban itt nyilvánvalóan

a szerződések érvénytelenségének jogkövetkezményeit kívánják majd felülvizsgálni.

Mivel az EUB döntései folyamatosan alakítják a hazai ítélkezési gyakorlatot akár még indokolt is lehet a frissebb döntések miatt (ld. C-630/23) az ismételt tömeges rendezése a devizahiteleseknek, akárcsak 2014-15-ben a DH törvények által. A jelenlegi ítélkezési gyakorlat szerint a teljesen érvénytelen szerződések esetén (tipikusan az árfolyamkockázati tájékoztatás nem megfelelő volta miatt) az elszámolásnak kamatmentesen, forint alapon kell megtörténnie. Ugyanakkor ez csak azon szerződésekre igaz, ahol a kockázatokról való tájékoztatás nem volt megfelelő, így a szerződés a tisztességtelen feltételek miatt teljesen érvénytelen.

Megjegyzem, ez annyival nehezebb helyzet, mint a 2014-15-ben történt rendezése ezen szerződéseknek, hogy míg ott generálisan lett kimondva az árfolyamrés tisztességtelensége, illetve az egyes szerződésmódosítások tisztességtelenségét állam elleni perekben állapították meg, addig az árfolyamkockázati tájékoztatás megfelelősége nemcsak az írásbeli tájékoztatáson múlik, hanem a szóbelin is, amit csak egyedi perekben lehet vizsgálni.

A törvénytervezet sajnos nem veszi figyelembe a végrehajtási eljárások felfüggesztése (a javaslat szerint – akárcsak a DH törvények idején – szünetelő ügyként való nyilvántartása) kapcsán, hogy a végrehajtási eljárások alapvetően három módon indulnak ezekben az ügyekben:

végrehajtási záradékkal, amikor a közokiratba foglalt szerződés alapján indul a végrehajtás, azaz külön végrehajtható határozat nem születik az ügyben;

amikor a közokiratba foglalt szerződés alapján indul a végrehajtás, azaz külön végrehajtható határozat nem születik az ügyben; jogerős fizetési meghagyás alapján , amikor a jogerős fizetési meghagyás a magyar jog szerint az ítélettel azonos hatályú (így volt ez már az 1893. évi XIX. törvénycikkben is),

, amikor a jogerős fizetési meghagyás a magyar jog szerint az ítélettel azonos hatályú (így volt ez már az 1893. évi XIX. törvénycikkben is), jogerős ítélet alapján, amikor a hitelező indít pert a követelése érvényesítése érdekében.

Az utóbbi két esetben az adós vagy nem vitatta a követelést, vagy ha vitatta is érvénytelenségre nem kívánt, vagy nem tudott eredménnyel hivatkozni, azaz a fizetési kötelezettségének mértéke jogerősen megállapításra került.

Ezekben az esetekben nem indokolt a végrehajtási eljárások szünetelő ügyként való nyilvántartása.

Gondoljuk el, hogy egy magánszemély, vagy egy kisvállalkozás jogerősen megnyer egy peres eljárást, majd utóbb azt mondják, hogy a követelését mégsem érvényesítheti, mert lehet, hogy az adósa jobban is védekezhetett volna.

Ez nyilvánvalóan sérti a jogbiztonságot.

Azokban az esetekben, ahol nem előzte meg jogerős határozat a végrehajtást (ún. végrehajtási záradékkal, közokirat alapján indultak), az intézkedés – amennyiben az ilyen ügyek tömeges rendezése a cél – még indokolt is lehet, de csak abban az esetben, ha az érvénytelenség kapcsán még nem volt folyamatban peres eljárás, amit az adós elveszített. Amennyiben igen, úgy a hitelezőnek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy ezt igazolja, és a végrehajtást foganatosító bíróság (az a járásbíróság, aki mellé a végrehajtó ki van rendelve) rövid határidővel elrendelhesse az eljárás folytatását.

A végrehajtások felfüggesztésének másik problémája, hogy

a már elárverezett, de még birtokba nem adott ingatlanok kérdése hiányosan került rendezésre.

Egyrészt indokolatlan minden ingatlanra kiterjeszteni a moratóriumot, mivel a nem lakóingatlanok esetében kevésbé van védett társadalmi érdek.

Másrészt a törvényjavaslat csak két esetet rendez:

Amikor az árverési vevő még nem fizetett, akkor a felfüggesztés végéig haladékot kap.

Amikor az árverési vevő már fizetett, de az ingatlant még nem vette birtokba akkor az árverési előleg (kikiáltási ár 10%-a) feletti részt visszakérheti a végrehajtótól, majd a folytatás után újra meg kell fizetnie, ha az árverés hatálya fennmarad.

Nincs rendezve ugyanakkor az az eset, ha a vevő már megfizette a vételárat és az árverés jogerős, esetleg már a földhivatali eljárás is folyamatban van, vagy lezajlott a tulajdonjogának bejegyzése érdekében. Ebben az esetben is két lehetőség van:

A végrehajtó már felosztotta a végrehajtást kérők és az adós között (igen, rendszeresen jut az adósnak is a vételárból) a vételárat és azt ki is fizette részükre. Ebben az esetben az árverési vevő nem tudja visszakérni a pénzét, de az ingatlant sem veheti birtokba. Azaz terheli az ingatlanadó, az elfogyasztott és ki nem fizetett víz díja (ezt a mindenkori tulajdonosnak a közműszerződés megkötésekor ki kell fizetnie, különben megtagadhatják a szerződéskötést) és viseli az állagromlás kockázatát, de valójában csak kívülről nézheti a tulajdonát. Nyilvánvalóan ez méltánytalan és a tulajdonjoghoz való jogot sérti.

Előfordulhat az is, hogy az árverés jogerős, de felosztás még nem történt meg, de az ingatlant nem tudja birtokba venni. A törvényjavaslat jelenlegi szövege szerint ez esetben még vissza tudná kérni az előlegen felüli részt, holott már tulajdonjogot szerzett.

(Azért fordulhat elő az utóbbi eset, mert a vételár felosztása a jogerős árverés után történik, amikor a vevő tulajdonszerzése már biztos. A felosztás pedig önállóan támadható első- és másodfokon végrehajtási kifogás útján, azaz az adós, a végrehajtó és a hitelezők a felosztás módját még „jóval” a vevő tulajdonszerzése után is vitathatják).

A fenti két eset gyakori és az árverési vevőnek, az adósnak és a hitelezőknek is bizonytalanságot okoz.

Szintén nem világos, hogy az „árverés hatálya fennmarad” fordulat mit takar a tervezetben.

A jelenlegi gyakorlat szerint az árverés lezárultával, a jegyzőkönyv aláírásával az árverés befejeződik, azaz a vevő megszerzi vele a jogot az ingatlanra (ez következik a végrehajtási törvény miniszteri indokolásából). Az „árverés hatálya fennmarad” fordulat azonban azt sugallja, hogy adott esetben, ha egy elszámolás után kiderül, hogy az adós nem tartozik, akkor az árverést megsemmisítik. Ez esetben az árverési vevő akár évekig nem tudja használni a pénzét (az előleg mindenképpen a végrehajtónál van) és tervezni sem tud azzal, hogy nagyobb kifizetést kell-e majd teljesítenie, vagy sem, ráadásul ha igen, akkor 15 napos határidővel.

A magánszemélyek, kisvállalkozások, társasházak problémája lehet, hogy ők hiába nem devizahitelt követelnek egy adóson, hanem baráti kölcsönt, gyerektartást, egy ki nem fizetett munkát, vagy akár közös költséget, de ők sem tudják majd árvereztetni az adósok ingatlanát, ha az fedezete egy devizahitelnek. Szerencsére itt a jogszabály már differenciál és csak a fedezeteket említi. Ugyanakkor a jelenlegi tervezet szerint, ha egy gyermekeit egyedül nevelő elvált anyuka a gyermektartásra indított végrehajtást az apa ellen, akkor ha az ingatlan árverésére lenne szükség (pl.: mert legális jövedelme nincs az apának),

ezt nem tudja kérni, ha az ingatlanon devizahiteles zálogjog van.

Ugyanígy a társasházak sem fogják tudni a közös költséget nem fizető lakókon érvényesíteni a követelést, ha az ingatlanra devizahitel biztosítékaként zálogjog van bejegyezve.

Mivel jelenleg nem ismert, hogy milyen módon és milyen időtávon kívánják a devizahitelesek helyzetét megoldani a fenti problémák nemcsak a pénzügyi szektornak, de a teljes hazai gazdaságnak és magánszemélyeknek is bizonytalanságot jelentenek. Árverésen ugyanis nem csak – sőt főleg nem – „nepperek” vesznek ingatant, hanem az árverési rendszer 2012-ben történt teljesen elektronikussá tétele óta magánszemélyek, családok is. Teszik azt annak ellenére, hogy sok esetben az ingatlan birtokbavétele 3-4 évet vesz igénybe és már régen nem igaz, hogy töredékáron lehet ingatlanokhoz jutni árverésen.

Mindezek miatt bízom abban, hogy a törvényjavaslat mellé lesznek módosító indítványok,

melyek:

rendezik az ítéleten, ítélet hatályú határozatokon alapuló végrehajtásokat;

rendezik az árverési vevők fent vázolt problémáit és

lehetőséget biztosítanak arra, hogy a több, nemcsak devizahiteles tartozást felhalmozó adósok esetén az eljárások érdemben folytathatóak legyenek az ingatlanokra a többi végrehajtást kérő érdekeinek figyelembevételével.

Biztos vagyok benne, hogy az ügyvédek, képviseljék bármely oldalt, de a gazdasági szereplők is nyitottak arra, hogy javaslataikat megosszák és támogassák a képviselők és a Kormány munkáját ebben a témakörben is.

A szerző ügyvéd, végrehajtási jogi szakjogász, kártérítési jogi szakjogász.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images