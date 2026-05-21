Szivárognak a részletek: eladó a spanyol bank, ádáz küzdelem zajlik érte

A Financial Times szerdai értesülései szerint a Warburg Pincus 300 millió eurót (kb. 108 milliárd forintot) kér a részesedésért. Az Intesa ajánlata azonban várhatóan ennél alacsonyabb lesz. Az egyik forrás szerint az olasz bank által fontolgatott összeg jóval elmarad az említett ártól.
A Bloomberg februárban még 200 millió euró feletti cégértékelésről írt.
Az értékesítési folyamatot a Jefferies befektetési bank koordinálja.
Az eladási folyamatot a Singular 7 százalékos részesedéssel rendelkező menedzsmentje vezényli, új többségi befektetőt keresve. A csapat élén Javier Marín, a Santander korábbi vezérigazgatója áll. A pénzintézet még 2021-ben vásárolta meg a UBS spanyol vagyonkezelési üzletágát. A múlt hónapban pedig bejelentették, hogy a kezelt vagyonuk az első negyedévben éves összevetésben 15 százalékkal, 18 milliárd euróra nőtt.
A Singular jól illeszkedne az Intesa vagyonkezelésre és biztosításokra fókuszáló üzleti modelljébe. Olaszország legnagyobb bankja egy 2020-as felvásárlást követő versenyjogi korlátok miatt belföldi akvizíciókkal már nem tudja növelni a piaci részesedését. Emiatt a pénzintézet kimaradt az olasz bankszektorban zajló közelmúltbeli konszolidációs hullámból is.
Carlo Messina vezérigazgató korábban kizárta a nagy, határokon átnyúló tranzakciókat. Ezt az európai bankszabályozás széttagoltságával indokolta, a kisebb vagyonkezelési felvásárlásokat azonban nem vetette el. Az Intesa februárban bemutatott üzleti stratégiája 1200 külföldi pénzügyi tanácsadó felvételét irányozza elő. Emellett 200 millió eurós befektetést ígértek vagyonkezelési szolgáltatások indítására Franciaországban, Németországban és Spanyolországban. Ezeken a piacokon a bank már rendelkezik fiókokkal, de helyi leányvállalattal még nem. Spanyolországban a társaság jelenleg a vállalati és befektetési banki tevékenységre összpontosít.
Forrás: Reuters
