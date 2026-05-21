  • Megjelenítés
Szivárognak a részletek: eladó a spanyol bank, ádáz küzdelem zajlik érte
Bank

Szivárognak a részletek: eladó a spanyol bank, ádáz küzdelem zajlik érte

Portfolio
Az olasz Intesa Sanpaolo is az ajánlattevők között szerepel a madridi székhelyű Singular Bankért. Az amerikai Warburg Pincus befektetési alap a pénzintézetben meglévő 93 százalékos részesedését kívánja értékesíteni – közölte három, az ügyletre rálátó forrás.

A Financial Times szerdai értesülései szerint a Warburg Pincus 300 millió eurót (kb. 108 milliárd forintot) kér a részesedésért. Az Intesa ajánlata azonban várhatóan ennél alacsonyabb lesz. Az egyik forrás szerint az olasz bank által fontolgatott összeg jóval elmarad az említett ártól.

A Bloomberg februárban még 200 millió euró feletti cégértékelésről írt.

Az értékesítési folyamatot a Jefferies befektetési bank koordinálja.

Az eladási folyamatot a Singular 7 százalékos részesedéssel rendelkező menedzsmentje vezényli, új többségi befektetőt keresve. A csapat élén Javier Marín, a Santander korábbi vezérigazgatója áll. A pénzintézet még 2021-ben vásárolta meg a UBS spanyol vagyonkezelési üzletágát. A múlt hónapban pedig bejelentették, hogy a kezelt vagyonuk az első negyedévben éves összevetésben 15 százalékkal, 18 milliárd euróra nőtt.

Még több Bank

Évek óta erre a pillanatra vártak a kriptocégek és a fintechek: olyat lép Amerika, amitől rettegnek a hagyományos bankok

Devizahitelesek tömegei járnak pórul a Tisza-kormány friss javaslatával?

Felfüggesztené a devizahiteles pereket és végrehajtásokat a Tisza javaslata

A Singular jól illeszkedne az Intesa vagyonkezelésre és biztosításokra fókuszáló üzleti modelljébe. Olaszország legnagyobb bankja egy 2020-as felvásárlást követő versenyjogi korlátok miatt belföldi akvizíciókkal már nem tudja növelni a piaci részesedését. Emiatt a pénzintézet kimaradt az olasz bankszektorban zajló közelmúltbeli konszolidációs hullámból is.

Carlo Messina vezérigazgató korábban kizárta a nagy, határokon átnyúló tranzakciókat. Ezt az európai bankszabályozás széttagoltságával indokolta, a kisebb vagyonkezelési felvásárlásokat azonban nem vetette el. Az Intesa februárban bemutatott üzleti stratégiája 1200 külföldi pénzügyi tanácsadó felvételét irányozza elő. Emellett 200 millió eurós befektetést ígértek vagyonkezelési szolgáltatások indítására Franciaországban, Németországban és Spanyolországban. Ezeken a piacokon a bank már rendelkezik fiókokkal, de helyi leányvállalattal még nem. Spanyolországban a társaság jelenleg a vállalati és befektetési banki tevékenységre összpontosít.

Kapcsolódó cikkünk

Devizahitelesek tömegei járnak pórul a Tisza-kormány friss javaslatával?

Szlovén alapkezelőt vett az OTP

Áll a bál a német banknál: foggal-körömmel küzdenek a felvásárlás ellen

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Ez is érdekelhet
Aktiválták a NATO légvédelmét, fordulat a magyar-ukrán viszonyban - Híreink az ukrán frontról szerdán
Nagyot mentek az amerikai tőzsdék az Nvidia jelentése előtt
Felfüggesztené a devizahiteles pereket és végrehajtásokat a Tisza javaslata
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility