Botrány Malajziában: még félmilliárd dollárt kell kiperkálnia a Goldman Sachsnak

A Goldman Sachs 500 millió dolláros egyezséget kötött egy csoportos kereset ügyében. A perben a részvényesek azzal vádolták a bankot, hogy félrevezette őket a malajziai 1MDB állami befektetési alappal kapcsolatos szerepét illetően - írja a Reuters. A bank 2020-ban egy 2,9 milliárd dolláros bírságot már kifizetett az ügyben.

A megállapodás tényét a felek már korábban bejelentették, de a pontos összeg csak most vált ismertté. A felperesek – köztük a svéd Sjunde AP-Fonden nyugdíjalap – ügyvédjei egy New York-i szövetségi bíróságra benyújtott beadványban hozták nyilvánosságra az 500 millió dolláros értéket. A jogi képviselők az egyezséget "kiváló eredménynek" nevezték. A megegyezést azonban még egy bírónak is jóvá kell hagynia.

Az 1MDB alapot Nadzsib Razak volt malajziai miniszterelnök hozta létre gazdaságfejlesztési céllal, a jelenleg körözés alatt álló malajziai üzletember, Dzso Lou közreműködésével. Az amerikai és malajziai hatóságok megállapították, hogy

4,5 milliárd dollárt szivattyúztak ki az alapból.

Ennek az összegnek egy részét a Dzso Louhoz köthető offshore bankszámlákra és fedőcégekhez irányították.

A Goldman Sachs összesen 6,5 milliárd dollár értékben szervezett kötvénykibocsátást az 1MDB számára, amiért a becslések szerint

600 millió dolláros díjazásban részesült.

A bankot beperlő részvényesi csoport szerint a bank hazudott a csalásban játszott szerepéről, miközben folyamatosan az állítólagosan szigorú kockázatkezelési gyakorlatát hangoztatta. Állításuk szerint a Goldman részvényárfolyama akkor zuhant be, amikor a befektetők rájöttek, hogy a bank

aktívan elősegítette a visszaéléseket, és busásan profitált

azokból.

A mostani egyezség nem az első pénzügyi következménye az ügynek a Goldman Sachs számára.

A bank 2020-ban egy 2,9 milliárd dolláros bírságot már kifizetett,

malajziai leányvállalata pedig bűnösnek vallotta magát az amerikai igazságügyi minisztérium és más hatóságok vizsgálatainak lezárásakor. A bank elleni amerikai büntetőeljárást 2024 májusában zárták le hivatalosan. Ez azután történt, hogy a Goldman teljesítette a hároméves, vádemelés elhalasztásáról szóló megállapodás feltételeit. Az ügyben egy Goldman-bankárt bűnösnek találtak az 1MDB megkárosításában, egy másikuk pedig bűnösnek vallotta magát.

