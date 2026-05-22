  • Megjelenítés
Botrány Malajziában: még félmilliárd dollárt kell kiperkálnia a Goldman Sachsnak
Bank

Botrány Malajziában: még félmilliárd dollárt kell kiperkálnia a Goldman Sachsnak

Portfolio
A Goldman Sachs 500 millió dolláros egyezséget kötött egy csoportos kereset ügyében. A perben a részvényesek azzal vádolták a bankot, hogy félrevezette őket a malajziai 1MDB állami befektetési alappal kapcsolatos szerepét illetően - írja a Reuters. A bank 2020-ban egy 2,9 milliárd dolláros bírságot már kifizetett az ügyben.

A megállapodás tényét a felek már korábban bejelentették, de a pontos összeg csak most vált ismertté. A felperesek – köztük a svéd Sjunde AP-Fonden nyugdíjalap – ügyvédjei egy New York-i szövetségi bíróságra benyújtott beadványban hozták nyilvánosságra az 500 millió dolláros értéket. A jogi képviselők az egyezséget "kiváló eredménynek" nevezték. A megegyezést azonban még egy bírónak is jóvá kell hagynia.

Az 1MDB alapot Nadzsib Razak volt malajziai miniszterelnök hozta létre gazdaságfejlesztési céllal, a jelenleg körözés alatt álló malajziai üzletember, Dzso Lou közreműködésével. Az amerikai és malajziai hatóságok megállapították, hogy

4,5 milliárd dollárt szivattyúztak ki az alapból.

Ennek az összegnek egy részét a Dzso Louhoz köthető offshore bankszámlákra és fedőcégekhez irányították.

Még több Bank

Egyre zavarosabb a náci bankszámlák ügye a legnagyobb svájci banknál, kereszttűzbe került az ügyvéd is

Meglépi Amerika legnagyobb bankja: ezzel a húzással passzolnák tovább a hatalmas veszteségek kockázatát

Kőkemény harc zajlik a háttérben a pénzünkért: nagyot bukhat a digitális eurón a bankszektor

A Goldman Sachs összesen 6,5 milliárd dollár értékben szervezett kötvénykibocsátást az 1MDB számára, amiért a becslések szerint

600 millió dolláros díjazásban részesült.

A bankot beperlő részvényesi csoport szerint a bank hazudott a csalásban játszott szerepéről, miközben folyamatosan az állítólagosan szigorú kockázatkezelési gyakorlatát hangoztatta. Állításuk szerint a Goldman részvényárfolyama akkor zuhant be, amikor a befektetők rájöttek, hogy a bank

aktívan elősegítette a visszaéléseket, és busásan profitált

azokból.

A mostani egyezség nem az első pénzügyi következménye az ügynek a Goldman Sachs számára.

A bank 2020-ban egy 2,9 milliárd dolláros bírságot már kifizetett,

malajziai leányvállalata pedig bűnösnek vallotta magát az amerikai igazságügyi minisztérium és más hatóságok vizsgálatainak lezárásakor. A bank elleni amerikai büntetőeljárást 2024 májusában zárták le hivatalosan. Ez azután történt, hogy a Goldman teljesítette a hároméves, vádemelés elhalasztásáról szóló megállapodás feltételeit. Az ügyben egy Goldman-bankárt bűnösnek találtak az 1MDB megkárosításában, egy másikuk pedig bűnösnek vallotta magát.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Kapcsolódó cikkünk

Bűnösnek mondták ki a volt kormányfőt a több milliárd dolláros korrupciós ügyben

Óriási összeget fizet Malajziának Amerika legnagyobb bankja

Egy ország vagyonát dézsmálták a vezetők, újabb bankot vesznek elő emiatt

Nincs vége a Goldman malajziai botrányának: bíróságra mennek a felek

Nekiestek a legnagyobb német banknak: újabb nagyhallal folytatódik a bankválság?

Celeb börtönben töltené 10 éves büntetését a világ egyik legnagyobb sikkasztási botrányában résztvevő bankár

Friss: 10 év börtönt kapott a világ egyik legnagyobb sikkasztási botránya miatt az egykori bankár

2,3 milliárd dollárral emelkedhetnek idén a Goldman Sachs perköltségei

Lecsukják a volt miniszterelnököt, aki a világ egyik legnagyobb korrupciós botrányát robbantotta ki

30 év börtönt is kaphat a világ egyik legnagyobb sikkasztási botránya miatt az egykori bankár

Banki botrányok és bírságok: nagy meglepetésre derült fény

Hatalmas büntetést kell fizetnie korrupció miatt a Goldman Sachs-nak

Korrupció miatt 12 évre börtönbe küldik a volt maláj miniszterelnököt

Beadta a derekát a Goldman: milliárdos bírságot fizetnek ki Malajziának

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Bécsben tárgyalt Magyar Péter, közben újabb szerződések kerültek elő
Szokatlan mozgások voltak este a forintban
Néhány gondolat a devizahiteles végrehajtások „felfüggesztéséről”
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility