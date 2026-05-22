Botrány Malajziában: még félmilliárd dollárt kell kiperkálnia a Goldman Sachsnak

A megállapodás tényét a felek már korábban bejelentették, de a pontos összeg csak most vált ismertté. A felperesek – köztük a svéd Sjunde AP-Fonden nyugdíjalap – ügyvédjei egy New York-i szövetségi bíróságra benyújtott beadványban hozták nyilvánosságra az 500 millió dolláros értéket. A jogi képviselők az egyezséget "kiváló eredménynek" nevezték. A megegyezést azonban még egy bírónak is jóvá kell hagynia.
Az 1MDB alapot Nadzsib Razak volt malajziai miniszterelnök hozta létre gazdaságfejlesztési céllal, a jelenleg körözés alatt álló malajziai üzletember, Dzso Lou közreműködésével. Az amerikai és malajziai hatóságok megállapították, hogy
4,5 milliárd dollárt szivattyúztak ki az alapból.
Ennek az összegnek egy részét a Dzso Louhoz köthető offshore bankszámlákra és fedőcégekhez irányították.
A Goldman Sachs összesen 6,5 milliárd dollár értékben szervezett kötvénykibocsátást az 1MDB számára, amiért a becslések szerint
600 millió dolláros díjazásban részesült.
A bankot beperlő részvényesi csoport szerint a bank hazudott a csalásban játszott szerepéről, miközben folyamatosan az állítólagosan szigorú kockázatkezelési gyakorlatát hangoztatta. Állításuk szerint a Goldman részvényárfolyama akkor zuhant be, amikor a befektetők rájöttek, hogy a bank
aktívan elősegítette a visszaéléseket, és busásan profitált
azokból.
A mostani egyezség nem az első pénzügyi következménye az ügynek a Goldman Sachs számára.
A bank 2020-ban egy 2,9 milliárd dolláros bírságot már kifizetett,
malajziai leányvállalata pedig bűnösnek vallotta magát az amerikai igazságügyi minisztérium és más hatóságok vizsgálatainak lezárásakor. A bank elleni amerikai büntetőeljárást 2024 májusában zárták le hivatalosan. Ez azután történt, hogy a Goldman teljesítette a hároméves, vádemelés elhalasztásáról szóló megállapodás feltételeit. Az ügyben egy Goldman-bankárt bűnösnek találtak az 1MDB megkárosításában, egy másikuk pedig bűnösnek vallotta magát.
