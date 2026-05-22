Egyre zavarosabb a náci bankszámlák ügye a legnagyobb svájci banknál, kereszttűzbe került az ügyvéd is

A UBS a honlapján közzétett nyilatkozatában közölte, hogy

sok tekintetben elutasítja az ombudsman narratíváját.

A pénzintézet Neil Barofsky jelentéseit úgy jellemezte, hogy azok inkább egy elfogult beszámolóra, mintsem tárgyilagos és semleges vizsgálatra emlékeztetnek. A bank a szenátusi igazságügyi bizottság kérdéseire adott legújabb válaszaival együtt tette közzé ezt az álláspontját.

A Credit Suisse még 2021-ben bízta meg Barofskyt, a neves washingtoni ügyvédet a vizsgálat lefolytatásával. Egy évvel később azonban menesztették, miután a vizsgálati köre túlságosan kiszélesedett. A washingtoni szenátus nyomására a Credit Suisse-t 2023-ban felvásárló UBS végül újra szerződtette a jogászt. Tavaly év végén ugyanakkor a bank már elkezdte megtagadni az általa kért további dokumentumok kiadását.

Barofsky egy május 20-i levélben azzal vádolta a bankot, hogy "hamis és félrevezető nyilatkozatokat" tett. Ezek szerinte olyan, a Credit Suisse által végrehajtott, korábban eltitkolt kényszerített átutalásokhoz kapcsolódnak, amelyek során

zsidó ügyfelek vagyonát nácikhoz kötődő bankok számláira helyezték át.

A pénzintézet ezzel szemben azt állítja, hogy az ombudsman túllépi a megbízatása kereteit, és nem illeti meg az automatikus hozzáférés az ügyvédi titoktartás hatálya alá eső dokumentumokhoz.

Szerepe nem egy ügyészé vagy a kormány által kinevezett felügyelőé

- hangsúlyozta a UBS.

A vita egyik központi eleme, hogy a bank ügyvédi titoktartásra hivatkozva megtagadta több mint 27 ezer oldalnyi, az 1990-es évekből származó dokumentum kiadását. Barofsky szerint viszont ezek nélkül nem tudja lezárni a vizsgálatot. A UBS azzal védekezik, hogy az amerikai bíróságoktól nem kapott garanciát arra, hogy az iratok átadása miatt nem kell újabb pénzügyi követelésekkel szembenéznie. Emellett a bank hangsúlyozza:

az 1990-es években kötött 1,25 milliárd dolláros holokauszt-kártérítési megállapodás

minden esetleges jövőbeli igényt teljeskörűen lefed.

A UBS közölte, hogy a vizsgálatot mielőbb le kívánja zárni. Ennek érdekében úgy döntöttek, hogy Barofsky zárójelentésének az év végéig el kell készülnie, egyúttal elutasították az ombudsman további határidő-hosszabbítási kérelmét. A bank kiemelte, hogy eddig több mint 48 millió oldalnyi dokumentumot bocsátott rendelkezésre, és több mint 250 millió dollárt költött a vizsgálatokra. Ebből az összegből több mint 100 millió dollárt közvetlenül Barofsky ügyvédi irodája kapott.

Charles Grassley szenátor, az igazságügyi bizottság elnöke korábban újabb meghallgatásokat helyezett kilátásba arra az esetre, ha a bank nem mutat nagyobb hajlandóságot az együttműködésre.

