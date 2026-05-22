Kőkemény harc zajlik a háttérben a pénzünkért: nagyot bukhat a digitális eurón a bankszektor
Európa fizetési szuverenitásra törekszik, ám az Európai Központi Bank (EKB) digitális euróval kapcsolatos tervei és a magánszektor érdekei között egyre mélyül a szakadék. Ez a feszültség jelentősen lassítja egy önálló európai fizetési rendszer kiépítését.
A koronavírus-járvány óta jelentősen megugrott a készpénz nélküli fizetések aránya az euróövezetben.

A kártyás tranzakciók közel kétharmadát azonban amerikai vállalatok, elsősorban a Visa és a Mastercard bonyolítják.

Az európai döntéshozók ezért stratégiai prioritássá emelték a fizetési szuverenitást.

Az EKB 2029-re tervezi a digitális euró bevezetését. Ez a megoldás lényegében egy jegybank által garantált, de magánvállalatok – például kereskedelmi bankok – által üzemeltetett digitális pénztárca lenne. A pénzintézetek azonban attól tartanak, hogy az ügyfelek a jegybanki garancia nyújtotta biztonság miatt átcsoportosítják betéteik egy részét. Ez a lépés ugyanis jelentősen csökkentené a banki forrásokat. Alternatív megoldást keresve szerdán huszonöt újabb bank, köztük az ABN Amro és a Sabadell csatlakozott egy olyan európai konzorciumhoz, amely egy euróhoz kötött kriptoeszközt fejleszt.

A pénzügyi szektor ellenállása már három éve hátráltatja a digitális euróról szóló jogszabálytervezet elfogadását az Európai Parlamentben.

Fernando Navarrete, a jogszabály témafelelős képviselője a Reutersnek elmondta, hogy a tárgyalások még zajlanak. A végszavazásra azonban várhatóan nyár végéig sor kerülhet. A politikus szerint az igazi kihívást az jelenti, hogy a magán- és a közszféra fizetési megoldásai harmonikusan működjenek együtt, anélkül, hogy többletköltségeket hárítanának az állampolgárokra.

Az EKB a digitális euró mögötti infrastruktúrát ingyenesen bocsátaná a piac rendelkezésére, emellett maximálná a kereskedők által fizetett elfogadói díjakat.

Az euróövezet évi mintegy 3,4 billió eurós kártyás forgalmát figyelembe véve ez a Reuters számításai szerint éves szinten 8-9 milliárd eurós bevételkiesést okozna a magánszektornak.

A negatív hatások mérséklése érdekében az egyéni digitális euró egyenlegeket várhatóan háromezer euróban korlátozzák. Ezt a kompromisszumot Ulrich Bindseil, az EKB korábbi vezető tisztviselője komoly vereségként értékelte. Kiemelte, hogy a jegybanki pénznek nem szabadna alárendelt szerepet játszania a kereskedelmi banki pénzzel szemben.

Eközben a nemzeti fizetési rendszerek, mint például a spanyol Bizum vagy az olasz Bancomat, saját hálózataik összekapcsolásán dolgoznak. A Bizum júniusban kezdte meg azonnali fizetési szolgáltatásainak kiterjesztését a kereskedőkre, és a párizsi székhelyű Wero is hasonló fejlesztéseket tervez. Ignacio Terol, az EKB digitális euróért felelős stratégiai egységének vezetője ugyanakkor egy fontos problémára hívta fel a figyelmet. Rámutatott, hogy a Bizumot kínáló bankok már most jelentős díjbevételhez jutnak a nemzetközi kártyatársaságoktól. Ez a bevétel visszatartja őket attól, hogy valóban versenyképes alternatívát kínáljanak a kereskedőknek. A magánszektor fizetési innovációinak gyors üteme ráadásul azzal fenyeget, hogy mire a digitális euró 2029-ben elindul, a piaci környezet már gyökeresen átalakul.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

