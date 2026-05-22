Kőkemény harc zajlik a háttérben a pénzünkért: nagyot bukhat a digitális eurón a bankszektor

A koronavírus-járvány óta jelentősen megugrott a készpénz nélküli fizetések aránya az euróövezetben.
A kártyás tranzakciók közel kétharmadát azonban amerikai vállalatok, elsősorban a Visa és a Mastercard bonyolítják.
Az európai döntéshozók ezért stratégiai prioritássá emelték a fizetési szuverenitást.
Az EKB 2029-re tervezi a digitális euró bevezetését. Ez a megoldás lényegében egy jegybank által garantált, de magánvállalatok – például kereskedelmi bankok – által üzemeltetett digitális pénztárca lenne. A pénzintézetek azonban attól tartanak, hogy az ügyfelek a jegybanki garancia nyújtotta biztonság miatt átcsoportosítják betéteik egy részét. Ez a lépés ugyanis jelentősen csökkentené a banki forrásokat. Alternatív megoldást keresve szerdán huszonöt újabb bank, köztük az ABN Amro és a Sabadell csatlakozott egy olyan európai konzorciumhoz, amely egy euróhoz kötött kriptoeszközt fejleszt.
A pénzügyi szektor ellenállása már három éve hátráltatja a digitális euróról szóló jogszabálytervezet elfogadását az Európai Parlamentben.
Fernando Navarrete, a jogszabály témafelelős képviselője a Reutersnek elmondta, hogy a tárgyalások még zajlanak. A végszavazásra azonban várhatóan nyár végéig sor kerülhet. A politikus szerint az igazi kihívást az jelenti, hogy a magán- és a közszféra fizetési megoldásai harmonikusan működjenek együtt, anélkül, hogy többletköltségeket hárítanának az állampolgárokra.
Az EKB a digitális euró mögötti infrastruktúrát ingyenesen bocsátaná a piac rendelkezésére, emellett maximálná a kereskedők által fizetett elfogadói díjakat.
Az euróövezet évi mintegy 3,4 billió eurós kártyás forgalmát figyelembe véve ez a Reuters számításai szerint éves szinten 8-9 milliárd eurós bevételkiesést okozna a magánszektornak.
A negatív hatások mérséklése érdekében az egyéni digitális euró egyenlegeket várhatóan háromezer euróban korlátozzák. Ezt a kompromisszumot Ulrich Bindseil, az EKB korábbi vezető tisztviselője komoly vereségként értékelte. Kiemelte, hogy a jegybanki pénznek nem szabadna alárendelt szerepet játszania a kereskedelmi banki pénzzel szemben.
Eközben a nemzeti fizetési rendszerek, mint például a spanyol Bizum vagy az olasz Bancomat, saját hálózataik összekapcsolásán dolgoznak. A Bizum júniusban kezdte meg azonnali fizetési szolgáltatásainak kiterjesztését a kereskedőkre, és a párizsi székhelyű Wero is hasonló fejlesztéseket tervez. Ignacio Terol, az EKB digitális euróért felelős stratégiai egységének vezetője ugyanakkor egy fontos problémára hívta fel a figyelmet. Rámutatott, hogy a Bizumot kínáló bankok már most jelentős díjbevételhez jutnak a nemzetközi kártyatársaságoktól. Ez a bevétel visszatartja őket attól, hogy valóban versenyképes alternatívát kínáljanak a kereskedőknek. A magánszektor fizetési innovációinak gyors üteme ráadásul azzal fenyeget, hogy mire a digitális euró 2029-ben elindul, a piaci környezet már gyökeresen átalakul.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Őrült tempóban fegyverkezik Európa, de hogyan lesz ebből növekedés?
És mit jelent ez Magyarországnak?
Bod Péter Ákos: Bivalyerős a forint, de vajon meddig?
A Corvinus professzorának cikke.
Megoldódhat Budapest egyik zajproblémája
A lőtér nagyon hangos.
Itt a várva várt bejelentés azbeszt-ügyben
A mai bécsi tárgyalások után közvetlenül megegyzett az osztrák üzem tulajdonosával.
Megvan az újjászülető OEP új vezetője
A miniszter által megosztott fényképen még egy érdekes személy felbukkan.
Aggasztó jelentés jött: sebezhető a pénzügyi rendszer Amerikában
Közben érkezik a váltás a Fed élén.
A lakók ráhívták a rendőrséget Mick Jaggerékre, mert hangoskodtak
Van, aki szerint ez túlkapás.
Megjött a hurrikán-előrejelzés a szuper El Niño alatt
Van ahol az átlagnál gyengébb lesz, máshol erősebb.
EUDR felkészülés és erdőirtásmentes ellátási lánc egy magyar faipari gyártóvállalatnál
Az EUDR, vagyis az EU erdőirtásmentes termékekre vonatkozó rendelete a fa- és faalapú termékeket előállító, importáló vagy exportáló vállalatok számára új szintre emeli a beszállítói
4,4%-os lakásárcsökkenés Gazdagréten - megtörtént a hihetetlen!
Fél év alatt érezhetően mérséklődtek a lakásárak és a bérleti díjak Gazdagréten - pont azon a panelpiacon, ahol az Otthon Start program berobbanása után az árazás már-már elérte az 1,5
Magyarország 45 perccel dolgozik kevesebbet, mégis hátrébb került a mezőnyben
A heti munkaórák változása egyre pontosabban rajzolja ki, mely gazdaságok váltak termelékenyebbé a Baltikum-Balkán térségben. Az átlagos heti munkaóra első ránézésre száraz adatnak tűnhe
Az Európai Bizottság iránymutatása a nagy kockázatú MI-rendszerek osztályozásáról
Az Európai Bizottság közzétette a régóta várt iránymutatásait (egyelőre tervezetként) a nagy kockázatú MI- rendszerek MI Rendelet szerinti osztályozásáról. Az iránymutatás nyilvános k
Fenntarthatatlan lehet a forint erősödése, már mindenki felült a vonatra
A piac történelmi fordulatot áraz Magyarországon, a forint új korszakba léphet, a magyar gazdaság mozgástere pedig jelentősen kitágulhat az EU-s forrásokkal. A hazai ingatlanpiac már... The pos
Értetlenül állunk a kamatemelési várakozások előtt
A múlt hibái kísértenek az EKB-nál: jelenleg kamatemelést áraznak az euróövezeten, pedig szerintünk kamatvágásra, de legalábbis kivárásra van szükség. A magas energiaárak és lassuló gaz
Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák Megvan az álomlakás, a család is rábólintott, és s
Veszélyben a reggeli kávénk? A klímaváltozás potenciális hatásai a kávé elérhetőségére és árára
Az ültetvényektől a csészéig: így formálja át az éghajlatváltozás a kávépiacot.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások
Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo
Így folytak el az adófizetői százmilliárdok: megnyílhat a Tisza-kormány mozgástere
A felduzzadt államigazgatással is kezdeni kell valamit.
Repedezik a magyar állattenyésztés két tartóoszlopa, válaszút előtt a szektor
Az Alapvetés podcast eheti műsorában a magyar állattenyésztést érintő kihívásokról beszélgetünk.
Ezt a három dolgot kell most figyelni a magyar sztárpapíroknál
Mit hozhatnak a következő hónapok?