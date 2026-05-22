Meglépi Amerika legnagyobb bankja: ezzel a húzással passzolnák tovább a hatalmas veszteségek kockázatát

Az Egyesült Államok legnagyobb bankja olyan ügyleten dolgozik, amelynek keretében a nettó eszközérték-alapú (úgynevezett NAV) hitelek a mérlegében maradnának,

a potenciális veszteségek egy részét azonban a befektetőkre hárítaná át.

A szóban forgó portfólió több tucatnyi kölcsönt tartalmaz, amelyek észak-amerikai, európai és közel-keleti magántőke-alapokhoz kötődnek.

Az ügylet egyelőre tárgyalás alatt álló feltételei szerint a JPMorgan a több mint 4 milliárd dolláros NAV-hitelállomány legfeljebb 12,5 százalékának kockázatát ruházná át. Ez a struktúra csak valamivel 10% feletti hozamot kínálna azoknak a befektetőknek, akik az első veszteségviselői pozíciót vállalják. A japán MUFG szintén hasonló hitelkockázat-átruházáson dolgozik a tőzsdén jegyzett magánhitel-alapokhoz kapcsolódó hiteleinél.

A NAV-hitelek olyan kölcsönök, amelyek mögött fedezetként a magántőke-alapok meglévő befektetéseinek piaci értéke áll.

Az alapkezelők ezeket jellemzően arra használják, hogy tőkét juttassanak vissza a befektetőiknek, vagy további forrást biztosítsanak a portfóliócégeik számára. A másodlagos piacon magántőkealap-részesedéseket vásárló szereplők szintén NAV-hitelekkel növelik a hozamaikat. A hitelezők általában alacsony kockázatúnak tekintik ezeket a konstrukciókat a mögöttes portfólió diverzifikáltsága miatt, hiszen az alapok tőkeáttétele rendszerint nem haladja meg az eszközértékük negyedét.

A NAV-hitelek piaca jelenleg mintegy 100 milliárd dollárt tesz ki,

az AllianceBernstein májusi jelentése szerint azonban ez az összeg 2030-ra 350 milliárd dollárra nőhet. Ez a gyors terjedés felkeltette az amerikai és európai szabályozó hatóságok figyelmét is. Ők egyre gyakrabban figyelmeztetnek a

tőkeáttétel a tőkeáttételen

típusú kockázatokra, mivel a mögöttes portfóliócégek már eleve jelentős adósságállománnyal rendelkeznek. A piaci szereplők emellett attól is tartanak, hogy az ilyen hitelek bevonása a befektetési időszak lejárta után mesterségesen felfújhatja az alapok teljesítménymutatóit.

