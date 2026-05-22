  • Megjelenítés
Meglépi Amerika legnagyobb bankja: ezzel a húzással passzolnák tovább a hatalmas veszteségek kockázatát
Bank

Meglépi Amerika legnagyobb bankja: ezzel a húzással passzolnák tovább a hatalmas veszteségek kockázatát

Portfolio
A JPMorgan több mint 4 milliárd dollár értékű, magántőke-alapokhoz kapcsolódó hitelkockázat átruházásáról tárgyal befektetőkkel. A lépésre éppen akkor kerül sor, amikor a private euqity szektor tartós lassulással küzd, és egyre nőnek az aggodalmak a portfóliócégek piacainak átrendeződése miatt, különösen a szoftveriparban a mesterséges intelligencia térnyerése következtében - jelentette a Financial Times.

Az Egyesült Államok legnagyobb bankja olyan ügyleten dolgozik, amelynek keretében a nettó eszközérték-alapú (úgynevezett NAV) hitelek a mérlegében maradnának,

a potenciális veszteségek egy részét azonban a befektetőkre hárítaná át.

A szóban forgó portfólió több tucatnyi kölcsönt tartalmaz, amelyek észak-amerikai, európai és közel-keleti magántőke-alapokhoz kötődnek.

Az ügylet egyelőre tárgyalás alatt álló feltételei szerint a JPMorgan a több mint 4 milliárd dolláros NAV-hitelállomány legfeljebb 12,5 százalékának kockázatát ruházná át. Ez a struktúra csak valamivel 10% feletti hozamot kínálna azoknak a befektetőknek, akik az első veszteségviselői pozíciót vállalják. A japán MUFG szintén hasonló hitelkockázat-átruházáson dolgozik a tőzsdén jegyzett magánhitel-alapokhoz kapcsolódó hiteleinél.

Még több Bank

Kőkemény harc zajlik a háttérben a pénzünkért: nagyot bukhat a digitális eurón a bankszektor

A svájci kormány és a BlackRock szerint is fel kell tőkésíteni a UBS-t

Néhány gondolat a devizahiteles végrehajtások „felfüggesztéséről”

A NAV-hitelek olyan kölcsönök, amelyek mögött fedezetként a magántőke-alapok meglévő befektetéseinek piaci értéke áll.

Az alapkezelők ezeket jellemzően arra használják, hogy tőkét juttassanak vissza a befektetőiknek, vagy további forrást biztosítsanak a portfóliócégeik számára. A másodlagos piacon magántőkealap-részesedéseket vásárló szereplők szintén NAV-hitelekkel növelik a hozamaikat. A hitelezők általában alacsony kockázatúnak tekintik ezeket a konstrukciókat a mögöttes portfólió diverzifikáltsága miatt, hiszen az alapok tőkeáttétele rendszerint nem haladja meg az eszközértékük negyedét.

A NAV-hitelek piaca jelenleg mintegy 100 milliárd dollárt tesz ki,

az AllianceBernstein májusi jelentése szerint azonban ez az összeg 2030-ra 350 milliárd dollárra nőhet. Ez a gyors terjedés felkeltette az amerikai és európai szabályozó hatóságok figyelmét is. Ők egyre gyakrabban figyelmeztetnek a

tőkeáttétel a tőkeáttételen

típusú kockázatokra, mivel a mögöttes portfóliócégek már eleve jelentős adósságállománnyal rendelkeznek. A piaci szereplők emellett attól is tartanak, hogy az ilyen hitelek bevonása a befektetési időszak lejárta után mesterségesen felfújhatja az alapok teljesítménymutatóit.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Bécsben tárgyalt Magyar Péter, közben újabb szerződések kerültek elő
Szokatlan mozgások voltak este a forintban
Néhány gondolat a devizahiteles végrehajtások „felfüggesztéséről”
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility