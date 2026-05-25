Így vette át az uralmat az Otthon Start: 10 soha nem látott ábra a fix 3%-os hitelről

Március végéig 33,2 ezer hitelszerződést kötöttek a bankok mintegy 1161 milliárd forint értékben az Otthon Start Program keretében – közölte a pontos számokat friss Lakáspiaci jelentésében a Magyar Nemzeti Bank a héten. Azt már eddig is tudtuk, hogy 10-ből 7 lakáshitelt az Otthon Start keretében folyósítanak a bankok manapság, viszont több újdonság is napvilágot látott a jelentésben a program első hónapjairól, ezekből szemezgetünk most.

Átlagosan 35 millió forint hitelt vettek fel a háztartások a program keretében, az Otthon Start-hitelek 90 százaléka egyelőre használt lakás vásárlását finanszírozta. A 2025 szeptemberében elindult program az arra jogosultak számára érdemben javította a lakásvásárlás elérhetőségét, ugyanakkor a lakásárak emelkedéséhez is hozzájárult, hiszen tavaly 23,5%-kal emelkedtek a lakásárak – állapította meg a jegybank, amelynek ezen a héten közzétett Lakáspiaci jelentéséről alábbi két cikkünkben számoltunk be eddig részletesen:

Míg az Otthon Start Program 2025. szeptember 1-jei bevezetését megelőzően 100-150 milliárd forint környékén ingadozott havonta az új lakáshitel-szerződések összege Magyarországon, október óta 250 milliárd forint körüli értékek a jellemzők. Fokozatosan emelkedik az új építésű lakásra felvett hitelek aránya: októberben még a 10%-ot sem érte el, márciusban már 17% volt.

A fix 3%-os hitelprogramnak köszönhetően a támogatott hitelek aránya a lakáshiteleken belül 23 százalékról 81 százalékra emelkedett 2026 első negyedévére. Ezen belül 8-9 százalékot képvisel a falusi CSOK-hitel, illetve a 2024-ben a „városi” CSOK helyett bevezetett, szintén legfeljebb 3%-os kamatozású CSOK Plusz. Az Otthon Start Program aránya tehát 70% felett mozog a lakáshitelezésben.