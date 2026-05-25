Új korszakba lépnek a bankok nagy ellenségei: szélsebesen híznak, újra beállnak mögéjük a befektetők

Éledezik a fintech piac

A globális fintech piac az elmúlt négy évben átlagosan évi 23 százalékkal növekedett. Ezzel szemben a 15 ezer milliárd dolláros hagyományos pénzügyi szektor mindössze 6 százalékos bővülést mutatott.

Forrás: McKinsey/The next age of fintech

Ennek ellenére a fintech cégek még mindig csupán a pénzügyi szolgáltatások globális bevételeinek 4 százalékát adják.



Ez az arány további jelentős növekedési potenciált jelez.

A maga 310 milliárd dolláros árbevételével továbbra is Észak-Amerika a legnagyobb piac.

A vezető szegmens a fizetési szolgáltatásoké, amely nagyjából 250 milliárd dolláros bevételt generált.

A leggyorsabb növekedést ugyanakkor Latin-Amerika produkálja. Itt a fintech ágazat évi 40 százalékkal bővült az elmúlt öt évben, ami elsősorban a hitelezés évi 50 százalékos felfutásának köszönhető.

Forrás: McKinsey/The next age of fintech

A befektetői bizalom is visszatérőben

A befektetői bizalom is visszatért, hiszen a szektorba áramló tőke 2023 óta mintegy 40 százalékkal nőtt. Ez a tőkebeáramlás különösen a későbbi finanszírozási fázisban lévő, bizonyított üzleti modellel rendelkező vállalatok esetében szembetűnő. 2025-ben 31 fintech cég lépett tőzsdére. Az év száz legnagyobb elsődleges részvénykibocsátása (IPO) közül a fintech vállalatok adták az összesített piaci kapitalizáció mintegy 12 százalékát.

A tőzsdén jegyzett fintech szektor összesített piaci értéke 850 milliárd dollárra emelkedett, megdöntve ezzel minden korábbi csúcsot.

Ezt a növekedést olyan nagyágyúk is húzták, mint az Adyen, a Nubank és a Robinhood.

A tőkebefektetések eloszlása egy jellegzetes "súlyzó" alakot vett fel. A korai fázisú befektetések csak lassan épülnek vissza, a növekedési tőke pedig jelentősen visszaesett. A források egyre inkább a legnagyobb, már érett szereplőknél, illetve a legígéretesebb, induló fázisú kihívóknál koncentrálódnak. Emiatt a közbülső fejlődési szakaszban lévő vállalkozások rendkívül nehezen jutnak friss forráshoz. Eközben a nagy fintech vállalatok a jelentős mérlegfőösszegüket kihasználva aktív felvásárlásokba kezdtek, és ezzel konszolidálják a piacot. Jelenleg az iparági akvizíciók több mint felét az érett fázisban lévő fintechek hajtják végre.

Négy nagy trend látszik

Az ágazat jövőjét négy fő megatrend formálja. Ezek közül a legjelentősebb

a mesterséges intelligencia (AI), amely radikálisan felgyorsítja a termékfejlesztést.

Emellett lehetővé teszi az eddig veszteségesen kiszolgálhatónak ítélt ügyfélszegmensek jövedelmező kiszolgálását is. A technológia alacsony költségstruktúrákat teremt, amelyekkel a hagyományos piaci szereplők már nehezen tudnak versenyezni.

A második megatrend a digitális eszközök, különösen a stablecoinok térnyerése. A becsült évi 35 ezer milliárd dolláros stablecoin-tranzakciós forgalomnak ma még csupán mintegy 1 százaléka (nagyjából 390 milliárd dollár) a valódi végfelhasználói fizetés. Az iparági előrejelzések szerint azonban 2030-ra a stabilcoinok piaci értéke elérheti a 2-4 ezer milliárd dollárt is.

A harmadik trend az, hogy

a fintech cégek egyre inkább stratégiai eszközként tekintenek a banki licenc megszerzésére.

Ezzel az engedéllyel ugyanis olcsóbb forrásszerzés, gyorsabb terjeszkedés és erősebb ügyfélbizalom érhető el. 2025-ben az Egyesült Államokban 21 fintech vállalat nyújtott be bankalapítási vagy engedélyeztetési kérelmet. Ez a szám magasabb, mint az azt megelőző négy évben összesen.

A negyedik meghatározó jelenség a horizontális fintech cégek megjelenése. Ezek a B2B szoftvercégek a hagyományos pénzügyi intézményeket belülről digitalizálják, javítva ezzel a pénzügyi értéklánc egyes elemeinek hatékonyságát. Bevételeik jelenleg az iparág 13 százalékát teszik ki. Növekedési ütemük pedig 25 százalékkal meghaladja azoknak a fintecheknek a bővülését, amelyek közvetlenül versenyeznek a hagyományos bankokkal.

