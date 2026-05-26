Annyira megengedő lett a bankokkal az amerikai felügyelet, hogy a bankok kőbe vésnék
A Wall Street nagybankjai a színfalak mögött azon dolgoznak, hogy a Fed jelenlegi, enyhébb felügyeleti rendszere tartósan fennmaradjon. Céljuk, hogy egy esetleges jövőbeli demokrata kormányzat se tudja könnyen visszafordítani a változásokat. A bankok arra kérik az amerikai jegybankot, hogy formálisan is rögzítse az új szabályokat, amelyek egyébként a 2008-as pénzügyi válság óta a legnagyobb felügyeleti változásokat jelentik - írja a Reuters.
A republikánus Trump-kormányzat felügyeleti szervei látványosan visszaszorították az úgynevezett MRA-k (matters requiring attention, azaz "figyelmet igénylő ügyek") alkalmazását. Ezekkel az eszközökkel a bankfelügyelők korábban a kockázatkezelési hiányosságok orvoslására kötelezhették a hitelintézeteket. Az MRA-k helyett

a Fed ismét az "észrevételek" (observations) rendszerére támaszkodik.

Ez egy informális eszköz, amelyet épp azért szüntettek meg 2013-ban, mert a bankok egyszerűen figyelmen kívül hagyták.

A bankok ugyan üdvözlik a lazább megközelítést, de az észrevételek jogállását homályosnak tartják. Az MRA-k figyelmen kívül hagyása hivatalos eljáráshoz és pénzbírsághoz vezethet, míg

az észrevételek nem kötelező érvényűek.

A pénzintézetek attól tartanak, hogy egy jövőbeli demokrata Fed-vezetés kihasználhatja ezt a jogi bizonytalanságot, és a kezeletlenül hagyott észrevételeket utólag MRA-vá minősítheti. Ezért

írásos garanciákat kérnek arra, hogy ez kizárólag a tényállás megváltozása esetén történhessen meg.

A jegybank jelezte már, hogy frissíti a 2013-as dokumentációt, ami részben megnyugvást jelenthet ezekre az aggályokra.

Az MRA-k visszaszorítása mellett a Fed és más felügyeleti szervek csökkentették a bankfelügyeleti vizsgálatok számát és kiterjedtségét is, továbbá javaslatot tettek a bizalmas bankminősítési rendszer átalakítására is. Michelle Bowman, a Fed felügyeletért felelős alelnöke mintegy 30 százalékos létszámcsökkentést jelentett be a szabályozási és felügyeleti területen; a változások következtében tapasztalt, régóta a Fednél dolgozó munkatársak távoznak, a helyükre pedig Bowman saját emberei kerülnek.

A demokraták szerint a változások épp akkor gyengítik a pénzügyi rendszer védőhálóját, amikor a globális gazdaság amúgy is bizonytalan helyzetben van.

Banki körökben arra számítanak, hogy egy esetleges demokrata győzelem esetén 2028-ban komoly visszarendeződés jöhet. Az átalakítások hivatalos jogszabályba foglalása megnehezítené a folyamat visszafordítását. Ehhez azonban a Fed teljes döntéshozó testületének szavazata szükséges lenne, a demokrata tagok pedig várhatóan nemmel voksolnának.

Bowman munkatársai ezért inkább a felügyeleti irányelvek nyilvánosságra hozásával próbálják tartósabbá tenni a változásokat. Bár a közzétett elvek jogilag nem kötelezik a jegybankot, politikai és jogi szempontból is jelentősen megnehezítenék a visszarendeződést. Egy jövőbeli vezetésnek ugyanis nyilvánosan kellene megindokolnia bármilyen irányváltást. Jeremy Kress, a Michigani Egyetem jogászprofesszora szerint a változások tartósak lesznek. Ez különösen annak fényében igaz, hogy a tapasztalt felügyelők egymás után távoznak a szervezettől.

Egy jövőbeli új alelnöknek így rendkívül sok idejébe telne megfordítani ezt a folyamatot.

