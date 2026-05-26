Beszántja az OTP a focibajnokság névadóját: nem vált be a fizz.hu

Az OTP közleménye szerint a fizz.hu egy innovatív kezdeményezés volt, egyfajta startup, amelynek
célja a piacvezető e-kereskedelmi pozíció megszerzése volt
új digitális megoldások kialakítása és egy széles ügyfélkör megszólítása révén.
Belátták viszont, hogy az e-kereskedelmi piac az elmúlt években jelentősen átalakult:
- a remélt növekedés elmaradt, és
- a kedvezőtlen makro környezet mellett a verseny nem várt módon alakult, amikor
- új, globális és regionális szereplők léptek be Magyarországra.
Mostanra annyira eltávolodott az eredeti cél elérése a tervezési időtávtól, hogy a pénzügyi racionalitás jegyében az OTP Csoport az e-piactér bezárása mellett döntött
- fogalmazott a bank közleménye, amely szerint az OTP Csoport beyond banking stratégiája ettől még folytatódik, az eddigi sikeres kezdeményezések mellett új irányokat is vizsgál a csoport.
„A fizz bezárásával kapcsolatban első számú prioritásunk jelenleg az érintett kollégák támogatása és ügyfeleink, valamint kereskedő partnereink megfelelő tájékoztatása. Minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy az átmenet számukra korrekt és átlátható legyen”- zárul a közlemény.
Súlyos piaci manipuláció miatt csapott le a magyar hatóság – A szálak egészen a „gázmaffia”-botrányig vezetnek
Kiderült, miért lehetett célpont a magyar piac.
Kilőtt a 4iG Távközlési Holding profitja
Itt vannak a friss számok.
2000 milliárd forint GDP, 300 milliárd forint adóbevétel: ennyit veszíthet a magyar gazdaság az új vendégmunkás-rendelettel
Göltl Viktort, a WHC Csoport ügyvezetőjét kérdeztük.
Meddig eshet a Richter?
Sorra esnek el a fontos támaszok.
Megindult a tagállamok közti pénzvita – Magyarország is letette a voksát
Az EU országai végre elkezdtek foglalkozni a következő hét év uniós forrásleosztásával.
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Már idén jöhet a Tisza nagy ajándéka a nyugdíjasoknak: mutatjuk, ki mennyi pénzt nyerne vele
Magyar Péter két kézzel öntené a pénzt a nyugdíjasokra.
Napelemes energiatárolók áfája: egyenes vagy fordított adózás?
A napelemes energiatárolók áfája egyre fontosabb kérdéssé válik a megújuló energia beruházásoknál, különösen akkor, ha a naperőműhöz kapcsolódó energiatároló-rendszer számlázása s
Nagyszerű Emberiség: XIV. Leó pápa első enciklikája "az emberi személy megóvásáról" az MI korában
XIV. Leó pápa már többször jelét adta, hogy kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra, az emberi méltóság, az igazságosság és munka védelmére. Ez tükrö
Ciklusok és megatrendek helyett az adatok mutatják jobban a nyertes iparágakat
A szektorrotáció logikusnak tűnik a jövő győztes iparágának keresésekor, de a múltbeli adatok nem igazolják egyértelműen a működését, a gazdasági ciklusok pontos időzítése pedig még..
Húsz év alatt sem lett rugalmasabb a régió munkaerőpiaca, Magyarországon is csak kicsit javult a helyzet
A részmunkaidő húsz éve nem tud gyökeret verni a BB tengely országaiban. Észtország az egyetlen ország, ahol érdemi szerkezeti változás történt, Magyarországon a részmunkaidő továbbra...
Mindent összeszedtünk, amit egy vállalkozónak fontos az elemzők, tudósok áprilisi munkáiból - Indul új rovatunk, a Vállalkozói Mozaik
A gazdasági elemzések lényegét foglalja össze vállalkozók számára új rovatunk, a Vállakozói Mozaik. Egybegyűjtjük és összefoglaljuk, a vezető elemző intézetek és tudományos műhelyeine
Utolértük Svájcot
Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol
Információszabadság és mesterséges intelligencia: Mit tanulhatunk a brit hatósági útmutatóból?
A mesterséges intelligencia (MI) használata egyre több területen utat tör, ez alól nem lehet kivétel az információszabadság (közérdekű adatokhoz történő hozzáférés) sem. Természetesen
A korrupció visszaszorítása önmagában is több ezer milliárdos tétel lehet
A NER gazdasági hálózatának összeomlása nem okozna válságot, a NER-es cégek amúgy sem képviselnek jelentős súlyt a magyar tőzsdén. A Tisza ígéretek teljesítése viszont csak... The post A
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Budakeszi garázsból indult, ma már Amerikában is kapható a magyar szörp
A Portfolio Business podcastban Galajda Péterrel, a Mayer alapító-ügyvezetőjével beszélgettünk.
Brutális szembeszélben Magyarország: túlzott volt az optimizmus?
Dilemmában a Fed, és a magyar jegybank is.
Így folytak el az adófizetői százmilliárdok: megnyílhat a Tisza-kormány mozgástere
A felduzzadt államigazgatással is kezdeni kell valamit.