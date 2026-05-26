Beszántja az OTP a focibajnokság névadóját: nem vált be a fizz.hu

Stratégiai döntést hozott az OTP Csoport: fokozatosan, tervezett módon lezárja a fizz.hu online kereskedési platform működését, amely még a labdarágó NB I-nek (Fizz Liga) is névadója volt a 2025-2026-os idényben.

Az OTP közleménye szerint a fizz.hu egy innovatív kezdeményezés volt, egyfajta startup, amelynek

célja a piacvezető e-kereskedelmi pozíció megszerzése volt

új digitális megoldások kialakítása és egy széles ügyfélkör megszólítása révén.

Belátták viszont, hogy az e-kereskedelmi piac az elmúlt években jelentősen átalakult:

a remélt növekedés elmaradt, és

a kedvezőtlen makro környezet mellett a verseny nem várt módon alakult, amikor

új, globális és regionális szereplők léptek be Magyarországra.

Mostanra annyira eltávolodott az eredeti cél elérése a tervezési időtávtól, hogy a pénzügyi racionalitás jegyében az OTP Csoport az e-piactér bezárása mellett döntött

- fogalmazott a bank közleménye, amely szerint az OTP Csoport beyond banking stratégiája ettől még folytatódik, az eddigi sikeres kezdeményezések mellett új irányokat is vizsgál a csoport.

„A fizz bezárásával kapcsolatban első számú prioritásunk jelenleg az érintett kollégák támogatása és ügyfeleink, valamint kereskedő partnereink megfelelő tájékoztatása. Minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy az átmenet számukra korrekt és átlátható legyen”- zárul a közlemény.