Kettészakadt a pénzügyi világ: újra az amerikai bankok tarolják le a piacokat, Európa lemaradt

A washingtoni és londoni deregulációs folyamat összesen 2900 milliárd dolláros mérlegbővülést tesz lehetővé az amerikai és brit nagybankok számára.

Az Egyesült Államokban csak a nyolc legnagyobb Wall Street-i hitelintézet – köztük a JPMorgan Chase, a Bank of America, a Citigroup és a Goldman Sachs – együttesen 2500 milliárd dollárral növelheti eszközállományát.

Ez mintegy 15 százalékos növekedést jelent, ami nagyjából egy újabb Citigroup méretének felel meg.

Mindez annak köszönhető, hogy a Trump-kormányzat tavaly óta sorra gyengíti a 2008-as pénzügyi válság után bevezetett szabályokat. Ezek az előírások eredetileg magasabb veszteségelnyelő tőkepuffereket követeltek meg a bankoktól.

Nagy-Britanniában három nemzetközi bank – a HSBC, a Barclays és a Standard Chartered – egy 12 milliárd dolláros tőkekövetelmény-csökkenésből profitál, az intézkedés 400 milliárd dolláros eszközbővülést tesz számukra lehetővé. A három hitelintézet az elmúlt két negyedévben már 200 milliárd dollárral növelte a mérlegfőösszegét.

Ezzel szemben az Európai Unió hét legnagyobb bankjának – köztük a BNP Paribasnak, a Deutsche Banknak és a Santandernek – összesen 39 milliárd euróval emelkedik a tőkekövetelménye. Ez akár 1300 milliárd eurós mérlegfőösszeg-csökkenést is eredményezhet, ezért az uniós bankok vezetői az Európai Bizottságnál lobbiznak az enyhítésért.

Svájcban pedig még drasztikusabb a szigorítás. A hatóságok a legnagyobb svájci banktól, az UBS-től 20 milliárd dolláros tőkeemelést követelnek, ami 400 milliárd dolláros eszközcsökkenéssel járhat.

A szabályozási olló nyílása az üzleti eredményekben is megmutatkozik. Az amerikai bankok tavaly óta tovább növelték piaci részesedésüket az intézményi (wholesale) banki szolgáltatások terén. Kötvény- és részvénykereskedési bevételeik 5 százalékponttal gyorsabban nőttek, mint európai versenytársaiké.

A folyamat legnagyobb nyertese a Goldman Sachs, amelynek tőkeszükséglete 3 százalékponttal csökkent. A bank az idei első negyedévben az elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutatóját (CET1) 15,1 százalékról 13,3 százalékra csökkentette, miközben eszközállománya 8 százalékkal, 1950 milliárd dollárra nőtt.

A dereguláció az állampapírpiac likviditásán is érezteti a hatását. Az amerikai nagybankok nettó állampapír-állománya idén mintegy 550 milliárd dollárra emelkedett a tavalyi 400 milliárd dollár alatti szintről. Az amerikai hitelintézetek a nyereségük szinte egészét kifizették a részvényeseiknek, mégis képesek voltak bővíteni a mérlegüket, valamint növelni a hitelezési aktivitásukat és a tőkepiaci tevékenységüket.

