Meglépi a Revolut: teljesen új bankszámlát kapnak a magyarországi ügyfelek

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

A Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepének hivatalos indulása révén az új ügyfelek egy része már a magyarországi fióktelep ügyfeleként regisztrál, és magyar bankszámlát kap.

Mától ez a folyamat tovább folytatódik, és idővel egyre több új ügyfél csatlakozik majd a magyarországi fióktelephez, valamint kap magyar bankszámlát

- közölte a társaság.

A Revolutnak jelenleg több mint 2 millió ügyfele van hazánkban, a magyarországi fióktelep létrejöttével Magyarország csatlakozik Franciaország, Írország, Olaszország, Hollandia, Románia, Spanyolország, Németország, Portugália és Belgium csoportjához, ahol a Revolut helyi fióktelepet tart fenn.

A magyar fiókhoz csatlakozó ügyfelek számára a fizetési számlákhoz kapcsolódó szolgáltatásokat a magyar fióktelep fogja biztosítani. Az egyéb meglévő szolgáltatásokat továbbra is a Revolut Csoport más entitásai nyújtják majd, hasonlóan az eddigi gyakorlathoz.

Az ügyfélbetétek 100 000 euróig védettek a litván betétbiztosítási alap által.

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

Címlapkép forrása: Portfolio