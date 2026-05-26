  • Megjelenítés
Meglépi a Revolut: teljesen új bankszámlát kapnak a magyarországi ügyfelek
Bank

Meglépi a Revolut: teljesen új bankszámlát kapnak a magyarországi ügyfelek

Portfolio
Megkezdődik a magyar bankszámlák fokozatos bevezetése az új magyarországi ügyfelek számára - jelentette be a Revolut. Hasonló témákkal foglalkozunk a közelgő Financial IT 2026 konferenciánkon, érdemes eljönni a szakmai rendezvényre!
Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepének hivatalos indulása révén az új ügyfelek egy része már a magyarországi fióktelep ügyfeleként regisztrál, és magyar bankszámlát kap.

Mától ez a folyamat tovább folytatódik, és idővel egyre több új ügyfél csatlakozik majd a magyarországi fióktelephez, valamint kap magyar bankszámlát

- közölte a társaság.

A Revolutnak jelenleg több mint 2 millió ügyfele van hazánkban, a magyarországi fióktelep létrejöttével Magyarország csatlakozik Franciaország, Írország, Olaszország, Hollandia, Románia, Spanyolország, Németország, Portugália és Belgium csoportjához, ahol a Revolut helyi fióktelepet tart fenn.

Még több Bank

Meglepő vallomás az AI-gurutól: olyan emberi vonásokra bukkantak a mesterséges intelligencia rendszerben, amire senki sem számított

Kettészakadt a pénzügyi világ: újra az amerikai bankok tarolják le a piacokat, Európa lemaradt

Így vette át az uralmat az Otthon Start: 10 soha nem látott ábra a fix 3%-os hitelről

A magyar fiókhoz csatlakozó ügyfelek számára a fizetési számlákhoz kapcsolódó szolgáltatásokat a magyar fióktelep fogja biztosítani. Az egyéb meglévő szolgáltatásokat továbbra is a Revolut Csoport más entitásai nyújtják majd, hasonlóan az eddigi gyakorlathoz.

Az ügyfélbetétek 100 000 euróig védettek a litván betétbiztosítási alap által.

Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Fórum

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt a világvége, vagy ez még csak a kezdet? Mi is legyen a forint árfolyamával?
Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Új korszakba lépnek a bankok nagy ellenségei: szélsebesen híznak, újra beállnak mögéjük a befektetők
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility