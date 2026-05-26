Meglepő vallomás az AI-gurutól: olyan emberi vonásokra bukkantak a mesterséges intelligencia rendszerben, amire senki sem számított

XIV. Leó pápa május 25-én, hétfőn adta ki Magnifica humanitas kezdetű enciklikáját. A mű alcíme: Az emberi személy védelméről a mesterséges intelligencia korában. A dokumentum vatikáni bemutatóján az egyik felszólaló Chris Olah, az Anthropic AI-kutató cég társalapítója volt.
Olah szokatlan őszinteséggel nyitotta meg beszédét. Elismerte, hogy minden vezető AI-kutatólabor – köztük az Anthropic is –
olyan ösztönzők és kényszerek között működik, amelyek időnként ellentmondanak a helyes cselekvésnek.
Ilyen tényező a kereskedelmi életképesség, a kutatási verseny és a geopolitikai nyomás. Emellett szerepet játszanak a büszkeség és az ambíció "régebbi, egyszerűbb" erői is. Éppen ezért létfontosságúnak tartja, hogy az iparágtól független szereplők, például vallási közösségek, civil szervezetek és tudósok őszinte, tájékozott kritikusként lépjenek fel.
A társalapító kitért a mesterséges intelligencia természetére is. Kiemelte, hogy az AI-rendszerek nem úgy készülnek, ahogy egy hidat vagy repülőgépet terveznek. Nem alkatrészről alkatrészre épülnek fel, hanem az emberi agy mintájára létrehozott struktúrákon, az emberi gondolkodás és nyelv hatalmas örökségén "nőnek fel". Olah szerint a végeredmény jóval összetettebb és furcsább, mint amit a tudományos-fantasztikus irodalom valaha is elképzelt. Nem rideg, számító robotokról van szó.
Ezek a rendszerek belőlünk, a mi szavainkból formálódnak, és még alkotóik számára is sok tekintetben rejtélyesek maradnak.
Beszédében három olyan kérdést emelt ki, amelyekben az egyház szerepét különösen fontosnak tartja. Az első a globális szegénységgel kapcsolatos felelősség. Az AI nagy léptékben válthatja ki az emberi munkaerőt, miközben a technológia fejlesztése néhány gazdag országban összpontosul. A haszon globális elosztására egyelőre nincs működő mechanizmus. Olah szerint ez pontosan az a probléma, amelyet az egyház a történelem során sosem engedett figyelmen kívül hagyni.
A második kérdés az emberi kibontakozás problémaköre. Mit jelent a jó élet az egyének, a családok és a közösségek számára egy AI által átszőtt világban? Ezekre a kérdésekre nem a kutatólaborok, hanem az évezredes hagyományok adhatnak választ. A harmadik, talán leginkább elgondolkodtató felvetés az AI-modellek belső természetét érinti. Olah kutatócsapata a mesterséges intelligencia belső szerkezetét vizsgálja. Mint fogalmazott, egyre több meglepő, sőt nyugtalanító dolgot fedeznek fel. Ilyenek például az
emberi idegtudományi eredményeket tükröző hálózatok, az introspekcióra (önmegfigyelésre, belső önvizsgálatra) utaló jelek, valamint olyan belső állapotok, amelyek funkcionálisan az örömet, az elégedettséget, a félelmet vagy a gyászt idézik.
Nem tudom, pontosan mit jelent mindez, de úgy gondolom, folyamatos vizsgálódást igényel
– mondta a kutató.
Olah azzal zárta felszólalását, hogy a világ minden szereplőjét közös cselekvésre szólította fel. Arra kérte a vallási közösségeket, a kormányokat, a tudósokat és minden jóakaratú embert, hogy tegyék azt, amit a pápa is tett: vegyék komolyan a mesterséges intelligencia kérdését, és tereljék jobb irányba a fejlesztéseket. Hangsúlyozta, hogy szükség van tájékozott kritikusokra, akik azonnal jeleznek, ha a laborok hibáznak. Kiemelte továbbá, hogy olyan erős erkölcsi hangokra van szükség, amelyeket a puszta üzleti érdekek nem tudnak elhallgattatni.
