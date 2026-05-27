Csupa jó hírt közölt a Bank of America vezére, de a piac nem elégedett
A Bank of America vezérigazgatója, Brian Moynihan egy pénzügyi konferencián ismertette a bank második negyedéves kilátásait. Éves összevetésben a kereskedési bevételek 15 százalékos ugrására számít, miközben a befektetési banki tevékenység és a vagyonkezelés is erős növekedést mutat - írja a Reuters. A kedvező hírek ugyanakkor így is csalódást keltettek a részvénypiaci befektetőkben: 1,6%-os esést mutat a bank árfolyama.

Moynihan ugyanakkor óvatosságra intett az éves összehasonlítással kapcsolatban. Emlékeztetett arra, hogy a tavalyi második negyedévet az úgynevezett "felszabadítás napja" (Liberation Day) okozta piaci turbulencia határozta meg, amikor Donald Trump átfogó importvámokat vetett ki. Mivel a Legfelsőbb Bíróság idén ezek nagy részét megsemmisítette,

az akkori alacsony bázis miatt a mostani számok különösen erősnek tűnhetnek.

A vezérigazgató szerint a befektetési banki üzletág "elég jó formában van", a vagyonkezelési bevételek növekedése pedig éves szinten kissé meghaladhatja a tíz százalékot. A fúziók és felvásárlások (M&A) globális piaca ismét magához tért az iráni háború kitörését követő zuhanás után. A vállalatok és a befektetők egyre nagyobb tranzakciókat visznek végig, az elsődleges részvénykibocsátások (IPO) piaca szintén aktív. A Wall Street a jövő hónapra várt SpaceX-kibocsátástól a mesterséges intelligenciára fókuszáló tőzsdei bevezetések újabb hullámát reméli.

A nettó kamatbevétel terén a bank felfelé módosította az idei várakozásait.

A korábban jelzett 5-7 százalékos sávot 6-8 százalékra emelték, és Moynihan szerint az eredmény akár a sáv tetejét is elérheti. Az amerikai bankok számára kedvező folyamat, hogy a fix kamatozású eszközök és az értékpapír-portfóliók fokozatosan magasabb hozamú instrumentumokra cserélődnek.

A lakossági szegmens szintén biztatóan alakul. A bank belső adatai szerint a háztartásonkénti hitel- és bankkártyás költések áprilisban éves szinten 4,8 százalékkal nőttek, szemben a márciusi 4,3 százalékkal. Moynihan szerint a lakossági ügyfelek pénzügyi helyzete és a költési hajlandóság továbbra is erős. Ezt az egészséges munkaerőpiac is alátámasztja, dacára az inflációs nyomásnak és a magasabb kamatkörnyezetnek.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

