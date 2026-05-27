Egy rejtélyes, még soha nem látott összegű felvásárlásról beszélt Jamie Dimon

"Úgy gondolom, adódhatnak lehetőségek, ezért figyeljük a piacot" - mondta Dimon az elemzőknek egy New York-i pénzügyi konferencián. Hozzátette: a következő néhány évben előfordulhat, hogy 10-20 milliárd dollárt fordítanak felvásárlásokra.

A JPMorgan vezetője ugyanakkor fontos fenntartásokat is megfogalmazott. A felvásárlásokat inkább végső eszközként jellemezte, mintsem elsődleges növekedési stratégiaként. Szerinte azok a bankárok,

akik túlzottan a tranzakciókra támaszkodnak, gyakran a gyenge organikus növekedést próbálják ezzel kompenzálni.

"Amikor nem megy az organikus növekedés, az első dolog, hogy elkezdenek a fúziókról és felvásárlásokról papolni. Én nem akarok az akvizíciókról hallani. Azt akarom tudni, mit teszel az üzleted növeléséért az értékesítés, a fiókhálózat, a technológia, a termékek vagy a szolgáltatások terén" - fogalmazott nyersen Dimon.

Bármilyen felvásárlási célpontnak zökkenőmentesen kell integrálódnia a JPMorgan meglévő működésébe. Ezenfelül illeszkednie kell a bank kultúrájához, és az alaptevékenységet kell erősítenie ahelyett, hogy különálló egységként működne. "Nem lehet egy légből kapott ötlet" - tette hozzá a vezérigazgató.

A JPMorgan az elmúlt években döntően az organikus növekedésre épített.

A legjelentősebb kivétel a First Republic Bank 2023-as felvásárlása volt, amelyet az amerikai Szövetségi Betétbiztosítási Társaság (FDIC) közreműködésével bonyolítottak le. Ennek keretében a pénzintézet 10,6 milliárd dollárt fizetett a szabályozó hatóságnak. Dimon vezetése alatt a legnagyobb és legjelentősebb tranzakciók jellemzően a válságok idején végrehajtott bankmentések voltak. Ilyen volt a First Republic mellett a Bear Stearns, valamint a Washington Mutual lakossági üzletágának átvétele is. A bank kisebb fintech cégeket is vásárolt, de ezen a téren az utóbbi időben óvatosabbá vált. Ennek oka, hogy 2021-ben 175 millió dollárért megvették a Frank nevű, diákhitelekkel és ösztöndíjakkal foglalkozó startupot, amelyről később kiderült, hogy a működése csaláson alapult.

Címlapkép forrása: Qilai Shen/Bloomberg via Getty Images