Nőtt az amerikai bankok nyeresége

Az amerikai bankok nyeresége 3,6 százalékkal nőtt 2026 első negyedévében, és elérte a 80,5 milliárd dollárt – derül ki a Szövetségi Betétbiztosítási Vállalat (FDIC) szerdán közzétett jelentéséből a Reuters szerint.

A belföldi betétállomány immár a hetedik egymást követő negyedévben emelkedett. A bankok céltartalékolási költségei a negyedév során 2,3 százalékkal nőttek, bár éves összevetésben továbbra is alacsonyabb szinten állnak.

Az eszközminőségi mutatók összességében kedvezőek maradtak, a késedelmes hitelek aránya például enyhén csökkent. Az FDIC ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a lakáscélú jelzáloghitelek és a kereskedelmi ingatlanhitelek esetében kisebb minőségromlás volt tapasztalható. Emellett a hitelkártyák, a gépjárműhitelek, valamint a többlakásos ingatlanokra felvett hitelek esetében a késedelembe esők aránya továbbra is a megszokottnál magasabb szinten áll.

Travis Hill, az FDIC elnöke közleményében hangsúlyozta, hogy

a bankrendszer tőke- és likviditási helyzete továbbra is erős.

