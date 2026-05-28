A banki értékesítésben is nagyot robbanhat az AI-forradalom

Az értékesítési hálózatok hatékonyságnövelését célzó projektek tapasztalata rengeteget segített abban, hogy az SMP-s AI szakértőkkel közösen létre tudjunk hozni egy olyan könnyen integrálható mobilalkalmazást, ami jelentősen át tudja alakítani a működésüket
- fogalmazott előadásában Kisfalvi Bence.
A nagyvállalatok értékesítési hálózatai számtalan problémával szembesülnek. Az új belépők onboardingja hosszadalmas és költséges, a call centerek és értékesítési hálózatok komoly fluktuációval néznek szembe. A mély termékismeret elsajátítása sokáig tart, amit folyamatosan frissíteni kell az új termékek és törvényi szabályozások miatt.
Az értékesítőknek sajátja, hogy nem annyira szeretik az adminisztrációt. A jó értékesítők kifejezetten nem szeretik update-elni a CRM-et
- mutatott rá Kisfalvi. Emellett a Gen Z generáció teljesen másképp sajátítja el az információkat, nem olvasnak hosszú e-maileket.
A vállalatok jelenleg számos hagyományos eszközzel próbálják megoldani ezeket a problémákat: véget nem érő e-learning sorozatokat, tudásmérő teszteket, próbavásárlásokat, mentoring programokat, vezetői kontrollokat szerveznek. CRM rendszereket építenek komoly adatbányászati modellekkel és mikroszegmentációkkal, termékválasztó kalkulátorokat készítenek, és az egészet BI-riportokba öntik.
Az SMP Solutions új megközelítése három-négy nagyobb csoportba osztható. Az egyik a kommunikáció: AI által generált másodperces, félperces, egyperces videókkal lehet kommunikálni az alkalmazásban, push üzeneteket lehet küldeni a célzott, gyors tájékoztatáshoz.
A klasszikusan a vállalati működésben amúgy is előálló hosszú termékleírásokból, 30 oldalas horror word-ökből készít egy kétperces gyors videót
- ismertette a funkciót Kisfalvi. Az AI generálja a videót, feliratozza, narrálja, minimális humán beavatkozással.
A legizgalmasabb rész az értékesítés-támogatás, ahol a beszéd elemzése alapján segítséget nyújt az értékesítőnek. Megmutatja, mi a megfelelő termék az adott ügyfélnek, hogyan érdemes értékesíteni, gyakorolni lehet otthon vagy tréning körülmények között.
Az alkalmazás speech-to-text módon támogatja az adminisztrációt, segíti a CRM rendszer kitöltését vagy call centeres beszélgetéseknél az igénylési formok kitöltését. Egy Salesforce statisztika szerint a CRM kitöltöttség 70%-ban egy évnél régebbi adatokat tartalmaz, 90%-ban pedig hiányosak a feltöltött adatok.
Személyre szabott dashboardokkal egészítették ki a rendszert, hogy a kampányokat és meglévő BI riportokat jobban személyre szabva mutassák be az értékesítőknek.
A business case kidolgozása során azonosított előnyök: célzottabbá válik az értékesítés-támogatás, csökken az onboarding ideje és költsége, jobban kezelhető a fluktuáció, hatékonyabbá válik a CRM használat, javul az adminisztrációs fegyelem. A videós kommunikáció remek választ ad a Gen Z-vel való kommunikáció kihívásaira, és tudatosabbá tehető a tervteljesítés módja.
