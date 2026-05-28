A pénzügyi szektorban már bizonyíthatóan értéket teremt a mesterséges intelligencia

A Deloitte State of AI kutatása, amely már negyedik éve vizsgálja 3200 felsővezető véleményét, vegyes képet mutat az AI értékteremtő képességéről.
A hatékonyság javulását, a produktivitás növekedését majd kétharmada mondja ezeknek a vállalati vezetőknek, azonban amikor költségcsökkentési hatásról kérdezik őket, már 30 százalékponttal kevesebben látnak eredményt
A bevételi oldalon még rosszabb a helyzet: míg az ügyfélélményben vannak jó példák, bevételnövekedést kevesebb mint minden ötödik menedzser ért el az AI segítségével.
A szoftverfejlesztésben már bizonyított a 40-60%-os hatékonyságjavulás a generative AI hatására. A Deloitte technológiai csapata ezen túllépve a kódvisszafejtést tette hatékonyabbá, ami különösen hasznos lehet szenior szakértők távozásakor vagy vendorváltáskor.
A vállalati bankolásban a Know Your Customer (KYC) folyamatok automatizálása jelentős eredményeket hoz. A bemutatott megoldás 12 ország cégjegyzékében tud digitálisan bekérdezni, és "több tízezer analízis és 200 felhasználó után azt tudom mondani, hogy ennek a költsége 15 euró alá lehet csökkenteni" - mondta Schenk Tamás.
A hitelezés automatizálásában egy lengyel példa körülbelül húsz agentből álló rendszert használ a dokumentumok megértésére és azonosítására. Ez a megoldás évente 30 ezer ügyletnél alkalmazva "néhány millió eurós éves megtakarításig" vezethet.
A konferencián bemutatásra került egy hangalapú banki asszisztens demo is, amelyet a Deloitte az ElevenLabs-szal közösen fejlesztett. Az ElevenLabs már bizonyított szolgáltató ezen a területen - a Revolut angol nyelvű ügyfélszolgálatát "több mint 4 millió lebonyolított call-lal" ők viszik.
A kutatás szerint míg a vállalatok stratégiai, adatmenedzsment és governance területeken 30% fölötti felkészültséget mutatnak az AI adaptációra, a legnagyobb probléma a humán erőforrás területén van. Az elmúlt évben ugyan 30 százalékról 60 százalékra nőtt azoknak a munkavállalóknak az aránya, akik hozzáférnek copilot jellegű eszközökhöz, de "nagyon keveset foglalkozunk azzal, hogy az egyes szerepeket újragondoljuk, az egyes folyamatokat újragondoljuk". Schenk Tamás szerint a legnagyobb kihívás az lesz, hogy "milyen karrierajánlatokat tudunk tenni majd a fiatalabb és az idősebb munkatársainknak" az AI-korszakban.
