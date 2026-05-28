AI-ügynökkel fizetett valaki a Gránit Banknál

Megnyílt a lehetőség arra, hogy az AI-ügynökök ne csupán ajánlásokat adjanak, hanem bizonyos pénzügyi műveleteket önállóan is, az ügyfél kényelmét szolgálva lebonyolítsanak, miközben a tranzakciók felett továbbra is az ügyfél gyakorolja az irányítást - olvasható a Gránit Bank közleményében.

A Mastercard által fejlesztett technológia tokenizációra, biometrikus hitelesítésre és auditálható ügyfél-hozzájárulásra épül.

Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője szerint az AI-alapú fizetések hosszabb távon nemcsak az online vásárlások kényelmét növelhetik, hanem képesek lehetnek az ügynökök utazások szervezésére, előfizetések kezelésére vagy akár komplex pénzügyi döntések támogatására is – minden esetben az ügyfél felügyelete mellett.