  • Megjelenítés
AI-ügynökkel fizetett valaki a Gránit Banknál
Bank

AI-ügynökkel fizetett valaki a Gránit Banknál

Portfolio
A jövőben akár AI-ügynökök is elvégezhetik a hétköznapi fizetési tranzakciókat: a Mastercard Agent Pay technológiájára épülő, mesterséges intelligencia által támogatott fizetési megoldás sikeresen vizsgázott a Gránit Banknál egy Platinum Mastercard bankkártya segítségével. Korábban egy hasonló tranzakcióról számolt be az OTP Bank is.

Megnyílt a lehetőség arra, hogy az AI-ügynökök ne csupán ajánlásokat adjanak, hanem bizonyos pénzügyi műveleteket önállóan is, az ügyfél kényelmét szolgálva lebonyolítsanak, miközben a tranzakciók felett továbbra is az ügyfél gyakorolja az irányítást - olvasható a Gránit Bank közleményében.

A Mastercard által fejlesztett technológia tokenizációra, biometrikus hitelesítésre és auditálható ügyfél-hozzájárulásra épül.

Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője szerint az AI-alapú fizetések hosszabb távon nemcsak az online vásárlások kényelmét növelhetik, hanem képesek lehetnek az ügynökök utazások szervezésére, előfizetések kezelésére vagy akár komplex pénzügyi döntések támogatására is – minden esetben az ügyfél felügyelete mellett.

Kapcsolódó cikkünk

Magyarországon lezajlott az első éles, AI-ügynök által végrehajtott fizetés

Jendrolovics Péter
Gránit Bank, vezérigazgató-helyettes
Jendrolovics Péter 2018 óta irányítja a Gránit Bank lakossági divízióját, 2021 decemberétől vezérigazgató-helyettesként. Irányítása alatt a lakossági terület minden évben kétszámjegyű növekedést ért e
Tovább

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Financial IT 2026

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Magyar Péter pénteken tárgyal Ursula von der Leyennel
Új ország léphet be az ukrajnai háborúba, európai vezetőket fenyegetnek az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán
Súlyos problémákat látnak a követeléskezelők a devizahiteles végrehajtások felfüggesztésénél
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility