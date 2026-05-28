Hihetetlen, de igaz: Európa élére repült Magyarország a fizetések területén

A konferencia pénzforgalmi szekciójának közönségszavazása alapján a következő időszakban nem feltétlenül új, „forradalmi” megoldásokra van szükség, hanem inkább a már létező digitális fizetési formák felpörgetésére és a készpénzhasználat további visszaszorítására.
Az NFC-s fizetésben és az elfogadóhelyek számában Magyarország egyébként Európa élvonalában van – hívta fel a figyelmet Al-Absi Gáber Seif, a Simplay vezérigazgató-helyettese.
Czimer Gergely, a Raiffeisen Bank ügyvezető igazgatója szerint technológiai és infrastrukturális szempontból valóban az élmezőnyben járunk. Luspay Miklós, az MNB igazgatója pedig arra emlékeztetett: az elektronikus fizetések aránya értékben már elérte a 70%-ot, vagyis a kétharmados szint jóval a 2030-as céldátum előtt teljesült. Emellett Magyarország az azonnali fizetési rendszerrel és a központi visszaélésszűrő rendszerrel is úttörő volt Európában.
Sárközi Zoltán, az Innopay tulajdonosa úgy fogalmazott: a fizetések területén ma még egyfajta „kettős” korszakot élünk, de a jövő egyértelműen az elektronikus megoldásoké. Zátonyi János, az MBH Bank igazgatója a szabályozás szerepét hangsúlyozta: szerinte a szabályozónak elsősorban támogatnia kell a piacot, nem pedig irányítania.
A beszélgetésben szóba került a tranzakciós illeték szerepe és jövője is, amely évi több százmilliárd forintos bevételt generál. A résztvevők szerint ezt
fokozatosan ki kellene vezetni,
mert torzítja a bevételi struktúrákat, megemeli a pénzforgalmi költségeket, és versenyhátrányt okoz a hazai szereplőknek. Emellett az edukációtól és a digitális fejlesztésektől is vonhat el forrásokat.
A gyorsan terjedő lakossági qvik-fizetéseknek lendületet ad, hogy ezekre nem vonatkozik a tranzakciós illeték. Emiatt az online fizetéseknél a qvik már az Apple Pay-jel is versenyez: miközben a teljes pénzforgalomban nagyjából 1% körüli a részesedése, az online térben 15–20% is lehet az aránya. A vállalati oldalon ugyanakkor az illeték továbbra is gátolhatja a magyar fejlesztés szélesebb körű elterjedését.
A qvik további terjedését – elsősorban a bolti fizetéseknél – több tényező hátráltatja.
A konferencián elhangzottak szerint egyrészt gondot jelenthet a szabályozói elvárások nem következetes teljesítése, másrészt a fizetői oldalon tapasztalható technológiai lemaradások is lassíthatják a terjedést.
