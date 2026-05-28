Hol buknak el a banki AI-projektek?

A bankok AI-projektjeinek 88 százaléka nem hoz jelentős eredményeket, miközben a vállalat 60 százalékos automatizálási arányt ér el a hagyományos 3 százalékkal szemben. Vedran Bajer, a Wonderful magyarországi, balti és adriai régióért felelős ügyvezető igazgatója a Portfolio Financial IT 2026 konferencián arról beszélt, hogy a bankok mesterséges intelligencia projektjeinek többsége miért nem jut el a gyakorlati alkalmazásig.

"Este 11 órakor valahol Budapesten valaki megnézi a telefonját, és egy ismeretlen tranzakciót lát. Megnyitja az alkalmazást, és csak annyit lát, hogy nem ér el senkit - egy chatbot közli, hogy az ügynökök hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig dolgoznak" - mondja Vedran Bajer, hozzátéve, hogy ilyenkor az ügyfél csendben elkezd a versenytársakról gondolkodni.

Vedran Bajer Wonderful, magyarországi, balti és adriai régióért felelős ügyvezető igazgató

Az előadó szerint három fő probléma akadályozza a bankok AI-projektjeinek éles környezetbe való átültetését. Az első a core banking rendszer: a bankok többségének infrastruktúrája 10-15, esetenként akár 30 éves, amelyek soha nem voltak API-hozzáférésre vagy valós idejű adatátvitelre tervezve.

A második akadály a szabályozás. A bankszektorban a GDPR, DORA és a jegybanki követelmények miatt rendkívül időigényes a megfelelőség biztosítása. A harmadik probléma a nyelv: "Az ügyfelek többnyire magyarul beszélnek, nem angolul. Magyar nyelvet akarnak, és csak magyart, olyat, ami jól hangzik, nem angolra tanított változatot."

A Wonderful ezeket a problémákat úgy oldja meg, hogy integrációs réteget telepít a banki rendszer fölé, előre beépített tanúsítvánnyal, valamint magyar pénzügyi szakszókincsre tanított AI-ügynökökkel.

Bajer konkrét példát hozott egy éjszakai gyanús tranzakcióra: az AI-ügynök 2 perc alatt képes azonosítani a problémát, letiltani a kártyát, compliance ügyet nyitni, 24 órán belül visszatéríteni a pénzt és 48 órán belül új kártyát küldeni - mindezt emberi beavatkozás nélkül.

A McKinsey AI-jelentése szerint a mesterséges intelligenciát használó vállalatok 88 százaléka csak 5-6 százalékos előnyöket realizál. Bajer szerint a bankszektorban ez az arány még alacsonyabb lehet.

A hagyományos automatizált hívások átlagosan 3 százalékban oldják meg végig az ügyfél problémáját emberi beavatkozás nélkül. A Wonderful 60 százalékon áll. Ez nem 2x-es javulás, hanem 20x-os, vagyis paradigmaváltás

- zárta előadását Bajer.

