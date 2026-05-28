Hol buknak el a banki AI-projektek?

"Este 11 órakor valahol Budapesten valaki megnézi a telefonját, és egy ismeretlen tranzakciót lát. Megnyitja az alkalmazást, és csak annyit lát, hogy nem ér el senkit - egy chatbot közli, hogy az ügynökök hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig dolgoznak" - mondja Vedran Bajer, hozzátéve, hogy ilyenkor az ügyfél csendben elkezd a versenytársakról gondolkodni.
Az előadó szerint három fő probléma akadályozza a bankok AI-projektjeinek éles környezetbe való átültetését. Az első a core banking rendszer: a bankok többségének infrastruktúrája 10-15, esetenként akár 30 éves, amelyek soha nem voltak API-hozzáférésre vagy valós idejű adatátvitelre tervezve.
A második akadály a szabályozás. A bankszektorban a GDPR, DORA és a jegybanki követelmények miatt rendkívül időigényes a megfelelőség biztosítása. A harmadik probléma a nyelv: "Az ügyfelek többnyire magyarul beszélnek, nem angolul. Magyar nyelvet akarnak, és csak magyart, olyat, ami jól hangzik, nem angolra tanított változatot."
A Wonderful ezeket a problémákat úgy oldja meg, hogy integrációs réteget telepít a banki rendszer fölé, előre beépített tanúsítvánnyal, valamint magyar pénzügyi szakszókincsre tanított AI-ügynökökkel.
Bajer konkrét példát hozott egy éjszakai gyanús tranzakcióra: az AI-ügynök 2 perc alatt képes azonosítani a problémát, letiltani a kártyát, compliance ügyet nyitni, 24 órán belül visszatéríteni a pénzt és 48 órán belül új kártyát küldeni - mindezt emberi beavatkozás nélkül.
A McKinsey AI-jelentése szerint a mesterséges intelligenciát használó vállalatok 88 százaléka csak 5-6 százalékos előnyöket realizál. Bajer szerint a bankszektorban ez az arány még alacsonyabb lehet.
A hagyományos automatizált hívások átlagosan 3 százalékban oldják meg végig az ügyfél problémáját emberi beavatkozás nélkül. A Wonderful 60 százalékon áll. Ez nem 2x-es javulás, hanem 20x-os, vagyis paradigmaváltás
- zárta előadását Bajer.
Címlapkép forrása: Portfolio
Informatikai költség lesz a munkaerőköltségből? – Turbófokozatra kapcsolt a pénzintézeti digitalizáció az AI-jal
Dübörög a Portfolio Financial IT 2026 konferenciája.
A kenyérnél kezdődik, de az egészségügyben is megjelenik a hazai élelmiszerlánc problémája
Varga Péter Miklóst, a Cibus Hungaricus Alapítvány főtitkárát kérdeztük.
Megszólalt a WHO: újabb hantavírussal fertőződött beteget találtak a karanténba zárt utasok között
Aggodalomra azonban semmi ok.
Meglépi a Tisza Párt: jelentősen csökkentik a politikusok fizetését
Itt vannak a pontos számok a költségcsökkentésről.
A Tisza-kormány vizsgálat alá vonta, távozik a szervezet vezetője
Hajnal Gabriella hivatalosan nyugdíjba vonul.
Putyin megnevezte korunk legnagyobb veszélyeit: ezek minden országot érintenek
Több párbeszédet sürgetett.
Határozott nemet mondott Zelenszkij: kemény levélben utasította vissza a befolyásos nyugati vezető javaslatát
Az uniós vezetők már most Putyin csapdáját látják az új kezdeményezés mögött.
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
A magyar vasút a Monarchia fejlesztéseiből él - vasúthálózat a BB tengely országaiban
A kelet-közép-európai régióban ma is azok az országok vannak előnyben, ahol már több mint száz éve sűrű vasúti kapcsolatokat építettek ki - és a rangsor... The post A magyar vasút a Monar
Az Ozempic bukása intő jel: így vesztheti el az AI-háborút az OpenAI
Az első piacra lépők előnye óriási az őt követőkkel szemben, de ez az előny nem garancia a töretlen üzleti sikerre. A technológiai dominancia gyorsan elolvadhat,... The post Az Ozempic bukása
Az éghajlatváltozás nem várt hatása: akár észrevétlenül is zsugorodhat a kedvenc csokoládénk
A klímaváltozás és a csökkenő kakaóhozamok miatt drasztikusan átalakul a csokoládépiac.
5 gyakori hiba, amivel tízezreket veszíthetsz a nyaraláson (és a stratégia, amivel elkerülheted)
A várva várt nyári pihenés gondos tervezést igényel, a pénzügyi tudatosság azonban sokszor a határátlépéssel együtt elillan. Külföldi bankkártya-használat, készpénzfelvétel és devizav
Támogasd a bankárainkat egy szavazattal!
Két kategóriában is tudsz ránk szavazni "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója" díjátadón. Első alkalommal hirdeti meg a Privátbankár.hu a "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója
50 millió forintos bírság a Mediaworks-nek a Tisza-szimpatizánsok adatainak közzététele miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. május 26-án közzétett határozatában 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-v
Nagyszerű Emberiség: XIV. Leó pápa első enciklikája "az emberi személy megóvásáról" az MI korában
XIV. Leó pápa már többször jelét adta, hogy kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra, az emberi méltóság, az igazságosság és munka védelmére. Ez tükrö
Durvul a verseny: tarolnak a lengyel, román, cseh webshopok Magyarországon
A magyar online kereskedelem aktuális helyzete a szerdai Checklistben.
Villanyszámla kisokos: a rejtett tételek, amik megdobhatják a végösszeget
Tudni kell olvasni a sorok között.
Magyar Péter átírná egy egész térség jövőjét: mutatjuk a terveket – Összejöhet a hatalmas fordulat?
Mire juthat a négy muskétás?
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?