Informatikai költség lesz a munkaerőköltségből? – Turbófokozatra kapcsolt a pénzintézeti digitalizáció az AI-jal

Még várni kell arra, hogy a mesterséges intelligencia látványos áttörést hozzon a pénzügyi szektor általános hatékonyságnövelésében, de a terjedése megállíthatatlan; és míg eddig csak egy-két területen váltotta ki a digitalizáció a munkaerőt, ez egyre inkább általános jelenséggé fog válni, amikor is a személyi költségekből (perex) IT-költség (capex és opex) alakul át – hangzott el a Portfolio csütörtöki Financial IT konferenciájának a pénzintézeti csúcsvezetőkkel zajló panelbeszélgetésében.

Harmati László, az Erste Bank vezérigazgató-helyettese szerint masszív versenytényező a mesterséges intelligencia (AI) alkalmazása a pénzügyi szektorban; a „hagyományos” digitális fejlesztésekhez hasonlóan élenjárókat, követőket és lemaradókat generál a piacon. A

„change the bank” típusú IT-költségek messze az infláció felett nőnek,

és várhatóan így lesz a következő években is. Az elmúlt években 85-15%-ban a bank által kezdeményezett fejlesztések javára billent a mérleg a szállítói kezdeményezésekkel szemben az Ersténél, ezt az AI csak erősíti, miközben a platformszerű megállapodásokkal szemben az AI-agentek használata terjed el. Harmati László pozitívan említett olyan versenytárs megoldásokat (kiemelve az OTP P2P NFC-s fizetését), amelyeket tipikusan szektorszintű sztenderdé lehetne tenni.

A digitális banki modellnek költségelőnye van a hagyományos banki modellhez képest, ebben az előny a mesterséges intelligencia egy differenciáló tényező, így az AI-ban élenjáró bankok ezt a költségelőnyt ügyfélelőnnyé tudják változtatni, az árazásban is érvényesítve ezt – fogalmazott Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese. A Gránit Bank agentic alapú chatbotja a humán munka 40%-át képes átvenni, miközben a dokumentumfeldolgozás és -ellenőrzés területén

70%-os átfutásiidő-csökkentést, a hitelezés back office folyamataiban 50%-os hatékonyságnövekedést

tudtak elérni az AI használatával. Emellett az ügyfélélmény folyamatos növelése a céljuk, ami „egy véget nem érő folyamat”.

Az AI hatására az 50-60%-os arányt képviselő személyi jellegű ráfordítások IT-költséggé alakulnak át, de hogy a jövőben is így hívjuk-e ezt még nem tudjuk – mondta Kurtisz Krisztián vezérigazgató. Biztosítója, az Uniqa zászlóshajója az AI használata terén a NiQa, amely a kárrendezést már magas fokon automatizálta. Minden szolgáltatócég hosszú távon egy IT-cég lesz „valamilyen hangulattal”,

az Uniqa is egy IT-cég lesz biztosítói hangulattal

– fogalmazott Kurtisz, aki szerint azok a beszállítók tudnak nyerni, akiknek erős humán vénájuk van az üzlettel kapcsolatban. Úgy vélte, manapság már nem a technológia vagy a szaktudás a kérdés, hanem az üzleti és humán oldal elszántsága, innovációs nyitottsága.

Sebők András, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese elmondta: az informatikai költségek területén ők most szintentartást tűztek ki célul,

jelenleg csúcson vannak a költéseik, hiszen az „összes lehetséges rendszerüket” éppen most cserélik.

Az AI-költések aránya természetesen folyamatosan nő. Önjelölt szakértőből szerinte sok van a piacon, de ha azt a feladatot adja, hogy az uniós szabályozói környezetben működő megoldást kell kidolgozni, akkor már kevesebb a jelentkező. Egy csoportszintű mobilplatform bevezetésének a lehetőségéről beszélve azt mondta, nem triviális, hogy az Erste George applikációjához hasonló fejlesztést érdemes üzletileg végigvinni, hiszen ahogy a Revolut példája is mutatja, ez az üzleti területek egy részéről való lemondással járhat.

Vinnai Balázs, az MBH Bank elnöki főtanácsadója és az IVSZ elnöki főtanácsadója szerint ráfordításarányosan még nem kimutatható az a szintű hatékonyságnövekedés az AI-nak köszönhetően, amilyet a pénzintézetek ettől remélnek, ugyanakkor Jamie Dimon JP Morgan-vezért idézve felhívta a figyelmet arra is, hogy

a piacok elvárják, hogy egy pénzintézet erre a jelentéseiben kiemelt figyelmet fordítson.

Vinnai Balázs úgy vélte, hogy a kulcskérdés egyre inkább az, lesz-e elég ember, aki érti, milyen üzleti lehetőségek rejlenek egy-egy újszerű folyamatban, fejlesztésben.

