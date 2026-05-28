Kiszálltak a nyomozók az MNB-hez az Erste Bank megzsarolása ügyében

Részleteket az intézkedésről nem árultak el, annyit közöltek, hogy bővebb tájékoztatást az ügyben a péntekre időközben meghirdetett háttérbeszélgetésen adnak a sajtó számára. A Magyar Nemzeti Bank elnökének utasítására a jegybank korábban belső vizsgálatot folytatott a jegybank korábbi vezetéséhez és az Erste Bankhoz kapcsolódóan nyilvánosságra került információk ügyében. A vizsgálat megállapításait és a rendelkezésre álló adatokat értékelve a jegybank új vezetése május elején feljelentést tett hatáskör túllépésével elkövetett hivatali visszaélés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. A jegybank tájékoztatása szerint a rendelkezésre álló dokumentumokat és információkat átadta az ügyben akkor már eljárást folytató Nemzeti Nyomozó Irodának.
Simor András, az MNB korábbi elnöke nemrég az ATV-nek adott interjújában beszélt az esetről. Elmondása szerint 2023 decemberében az Erste magyarországi vezérigazgatója kereste meg azzal, hogy egy
különös találkozóra hívták az MNB egyik alelnökével.
A megbeszélés egy zárt, ablak nélküli helyiségben zajlott, ahol a telefont is kint kellett hagyni. A beszámoló szerint az hangzott el, hogy amíg Simor az Erste bécsi felügyelőbizottságában ül, addig a bankfelügyelet kifejezetten szigorúan fog fellépni a magyar leánybankkal szemben.
Lefordítottam magyarra: ezt én zsarolásnak hívom. Megnéztem a Büntető Törvénykönyvet azt gondolom ez hivatali visszaélés, ami három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
A volt jegybankelnök szerint rövid időn belül valóban szokatlan vizsgálatok indultak a banknál. Az ünnepek alatt az MNB felügyelete rendkívüli adatbekérésekkel kereste meg az Erstét. Amikor a bank munkatársai rákérdeztek, mi történik, ezt a választ kapták:
A te főnököd pontosan tudja, hogy mit kell mondania az én főnökömnek, hogy ez az egész abbamaradjon.
Simor szerint ez volt az a pont, ahol döntött. Nem akarta, hogy a jelenléte kárt okozzon a banknak, ezért lemondott. Úgy fogalmazott, nem azért vállalta a pozíciót, hogy problémát jelentsen, hanem hogy értéket teremtsen.
Az ügy kipattanása után megkeresésünkre az Erste Bank is reagált, a bank így fogalmazott: Az Erste az elmúlt időszakban több alkalommal volt kitéve hátrányos, eseteként jogszerűség tekintetében megkérdőjelezhető bánásmódnak.
Ha a konkrét ügyben vizsgálat indul, az Erste rendelkezésre áll.
Az Erste előre tekint, bízva egy olyan Magyarországban, amely a piaci szereplőknek jogszerű, kiszámítható és versenysemleges feltételeket biztosít"
Simor Andrásnak az osztrák Erstében betöltött tisztségével összefüggő döntésekre nekem nincs és nem is volt ráhatásom
– közölte viszont a Telexnek nyilatkozva Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi felügyeleti alelnöke, akinek az ügyben betöltött esetleges szerepére az MNB mostani közleménye nem tér ki, Simor András ATV-s interjújából azonban beazonosítható. „Személyesen nem ismerem. Alelnökségem alatt mind az Erste Bankkal, mind az összes többi Magyarországon aktív bankkal kiegyensúlyozott, korrekt szakmai kapcsolatom volt, rendszeresek voltak az intézményi vezetőkkel való szakmai találkozók. Felügyeleti munkámat minden esetben a jogszabályokkal összhangban, azokat betartva, a vonatkozó szakmai sztenderdeknek megfelelően végeztem. 2025 október elején alelnöki megbízatásom véget ért, azóta semmilyen közéleti tisztséget nem töltök be. Sem alelnökségem alatt, sem mostanáig nem kaptam ilyen ügy kapcsán semmilyen jelzést, megkeresést. Az alaptalan vádaskodásra alkalmas sajtóhírek, nyilatkozatok kapcsán jogi lépések megtételét tervezem.”
Simor András interjúja után többen felhívtak, hogy de hát veled is történt valami hasonló – mondta ezt követően az ATV-nek adott múlt kedd esti interjúban Király Júlia, aki az MNB alelnöki pozíciója után nyolc évig a K&H brüsszeli anyabankjának, a KBC-nek az igazgatósági tagja volt, és az itthonról érkező fenyegetések miatt sokadik próbálkozásra végül 2021 októberében elfogadták a lemondását. Az ő történetéről itt számoltunk be:
