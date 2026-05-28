Lehull a lepel: hamarosan már robotok költhetik a pénzünket, valóságos forradalom zajlik a fizetéseknél

A Portfolio Financial IT 2026 konferenciáján John Ford, a Paymentology partnere rávilágított, hogy a fizetési rendszerek mögött álló technológiai infrastruktúra jelentős része elavult, akár 20-30 éves alapokra épül, miközben a piac valós idejű, felhőalapú és globálisan skálázható megoldásokat követel. Az előadást követő panelbeszélgetésben a Wise képviselőjével, Horányi Gergővel járták körül, hogy a fintech-cégek nemzetközi terjeszkedését az eltérő helyi szabályozások és rendszerek jelentősen nehezítik, miközben az ügyfelek mindenhol egységesen gyors és átlátható szolgáltatást várnak el. A mesterséges intelligencia már kézzelfogható előnyöket kínál a csalásfelderítéstől a fejlesztésig, de magas költségei és biztonsági kockázatai miatt tudatos alkalmazást igényel. A résztvevők szerint a hagyományos bankok nem tűnnek el, a jövő inkább a fintech-ekkel való együttműködésről és a kiélezett versenyről szól.

Elstartolt a Portfolio 14. alkalommal megrendezett Financial IT konferenciája, az első előadó, John Ford (Paymentology) kifejtette: amikor a kártyánkat vagy a telefonunkat egy terminálhoz érintjük, szinte mindannyian magától értetődőnek vesszük, hogy a fizetés elsőre működni fog – pedig a háttérben bankok, kártyatársaságok, alkalmazások és rendszerek sora dolgozik össze pillanatok alatt. A teljes lánc sikerének kulcsa, hogy rengeteg tranzakciót tudjon gyorsan és megbízhatóan feldolgozni – hangzott el a keynote előadásban.

Ford szerint a gond az, hogy a pénzügyi szektor technológiájának egy része még mindig régi, nehezen bővíthető rendszerekre támaszkodik,

amelyeket 10-20-30 éve egészen más világra terveztek: amikor a plasztikkártya volt az alap, a feldolgozás sokszor "kötegekben" ment, és a szolgáltatók főleg belföldben gondolkodtak. Ma viszont felhő alapú, folyamatosan elérhető, valós idejű működést várunk el, ahol ugyanazzal a bankkártyával és digitális tárcával fizetünk mindenhol, és egyre több a beépített fizetés.

Ford szerint már az sem sci-fi, hogy egyes vásárlásoknál robotok intézik a fizetést az ember helyett. A megoldás a fokozatos átépítés: a régi rendszerekből kisebb, cserélhető építőkockákat kell csinálni, és a kártyaadatok helyett egyre inkább olyan digitális azonosítókat kell használni, amelyek biztonságosabban és rugalmasabban működnek online és mobilon is.

Kiemelte, hogy a nemzetközi növekedés nemcsak technika kérdése:

országonként eltérhet, hogyan kapcsolódnak a bankok a fizetési hálózatokhoz, mik a szabályok, milyen a deviza- és üzleti környezet

– ehhez pedig olyan csapat kell, amely érti a helyi sajátosságokat.

John Ford szerint a mesterséges intelligencia itt már kézzelfogható üzleti előnyt jelenthet: például a csalások kiszűrésénél valós időben lehet sokféle adatból (tranzakciós mintákból, kártyatársasági jelzésekből) gyors döntést hozni, és ezt akár külön szolgáltatásként is el lehet adni. Új termékek fejlesztésénél is realitás ma már, hogy egy fejlesztő a mesterséges intelligenciával "egy csapat munkáját" tudja elvégezni – de figyelni kell arra, hogy ez valóban olcsóbb-e, mint több embert felvenni. Fő üzenete szerint azok a pénzügyi technológiai cégek lesznek igazán versenyképesek, amelyek gyorsak, könnyen bővíthetők, megbízhatóan működnek, és közben rugalmasan tudnak alkalmazkodni az egyes piacokhoz.

John Ford (Paymentology) a Portfolio 2026-os Financial IT konferenciáján. Fotó: Berecz Valter (Portfolio).

Az előadást követő panelbeszélgetésben John Fordhoz csatlakozott Horányi Gergő, a Wise Product Directora, és azt feszegették, milyen területeken tud sikeresen védekezni a bankrendszer a fintech-támadókkal szemben, illetve hol vannak elmaradások. A résztvevők szerint a fintech világában a növekedés (amikor egy szolgáltatás több országban is ugyanúgy, stabilan működik) messze nem annyira egyszerű, mint amilyennek kívülről tűnik. Hiába vannak nemzetközi szabványok a fizetéseknél, a gyakorlatban régiónként eltérhet, hogy például ugyanaz az adatmező mit jelent, sőt több térségben saját, helyi kártyás- és fizetési hálózatok működnek, például a Közel-Keleten, részben azért, hogy csökkentsék a nagy nemzetközi szereplők költségeit.

Ez viszont újabb integrációs és működési bonyodalmakat jelent annak, aki globálisan terjeszkedne.

Közben az ügyfelek elvárása egyre egységesebb: azt szeretnénk, hogy a határon átnyúló utalás és fizetés is olyan gyors és átlátható legyen, mint belföldön. A nemzetközi átutalások jelentős része már másodpercek alatt célba érhet – aki ehhez hozzászokik, onnantól ezt fogja elvárni külföldre is. A bankok sokszor úgy nyújtanak modern szolgáltatást, hogy a háttérben fintech-megoldások dolgoznak, csak ezt nem feltétlenül látja a felhasználó; kívülről ugyanis minden a felhasználói élményről szól. Belülről viszont a rendszer könnyen elakad, ha rosszul van megtervezve; tipikus példa erre, amikor egy app olyan kötelező adatot kér, ami egy külföldi ügyfélnek egyszerűen nincs.

A mesterséges intelligenciáról a megszólalók úgy vélekednek: valódi fordulatot hozhat a fejlesztésben és az ügyfélkiszolgálásban (gyorsabb munka, több automatizálás), de közben drága, ezért mérni kell a költségét, és új típusú biztonsági szabályokra van szükség. Ha egy AI-asszisztens egy fejlesztő jogosultságaival fér hozzá rendszerekhez, az akár komoly kárt is tud okozni, ha nincs megfelelő kontroll.

A hagyományos bankok nem tűnnek el: a piac inkább sokszereplőssé válik, a bankok pedig tőkével, mérettel és bizalommal, gyakran saját "belső fintech csapatokkal" és partnerségekkel próbálnak gyorsítani. A következő évek sztorija inkább az együttműködést és a kiélezett versenyt hozhatja el, mintsem az egyik oldal teljes győzelmét.

Címlapkép: Horányi Gergő (Wise) és John Ford a Portfolio Financial IT 2026 konferencián. Moderátor: Hörömpöli-Tóth Levente (Portfolio). Fotó: Berecz Valter.