Lehull a lepel: hamarosan már robotok költhetik a pénzünket, valóságos forradalom zajlik a fizetéseknél

Elstartolt a Portfolio 14. alkalommal megrendezett Financial IT konferenciája, az első előadó, John Ford (Paymentology) kifejtette: amikor a kártyánkat vagy a telefonunkat egy terminálhoz érintjük, szinte mindannyian magától értetődőnek vesszük, hogy a fizetés elsőre működni fog – pedig a háttérben bankok, kártyatársaságok, alkalmazások és rendszerek sora dolgozik össze pillanatok alatt. A teljes lánc sikerének kulcsa, hogy rengeteg tranzakciót tudjon gyorsan és megbízhatóan feldolgozni – hangzott el a keynote előadásban.
Ford szerint a gond az, hogy a pénzügyi szektor technológiájának egy része még mindig régi, nehezen bővíthető rendszerekre támaszkodik,
amelyeket 10-20-30 éve egészen más világra terveztek: amikor a plasztikkártya volt az alap, a feldolgozás sokszor "kötegekben" ment, és a szolgáltatók főleg belföldben gondolkodtak. Ma viszont felhő alapú, folyamatosan elérhető, valós idejű működést várunk el, ahol ugyanazzal a bankkártyával és digitális tárcával fizetünk mindenhol, és egyre több a beépített fizetés.
Ford szerint már az sem sci-fi, hogy egyes vásárlásoknál robotok intézik a fizetést az ember helyett. A megoldás a fokozatos átépítés: a régi rendszerekből kisebb, cserélhető építőkockákat kell csinálni, és a kártyaadatok helyett egyre inkább olyan digitális azonosítókat kell használni, amelyek biztonságosabban és rugalmasabban működnek online és mobilon is.
Kiemelte, hogy a nemzetközi növekedés nemcsak technika kérdése:
országonként eltérhet, hogyan kapcsolódnak a bankok a fizetési hálózatokhoz, mik a szabályok, milyen a deviza- és üzleti környezet
– ehhez pedig olyan csapat kell, amely érti a helyi sajátosságokat.
John Ford szerint a mesterséges intelligencia itt már kézzelfogható üzleti előnyt jelenthet: például a csalások kiszűrésénél valós időben lehet sokféle adatból (tranzakciós mintákból, kártyatársasági jelzésekből) gyors döntést hozni, és ezt akár külön szolgáltatásként is el lehet adni. Új termékek fejlesztésénél is realitás ma már, hogy egy fejlesztő a mesterséges intelligenciával "egy csapat munkáját" tudja elvégezni – de figyelni kell arra, hogy ez valóban olcsóbb-e, mint több embert felvenni. Fő üzenete szerint azok a pénzügyi technológiai cégek lesznek igazán versenyképesek, amelyek gyorsak, könnyen bővíthetők, megbízhatóan működnek, és közben rugalmasan tudnak alkalmazkodni az egyes piacokhoz.
Az előadást követő panelbeszélgetésben John Fordhoz csatlakozott Horányi Gergő, a Wise Product Directora, és azt feszegették, milyen területeken tud sikeresen védekezni a bankrendszer a fintech-támadókkal szemben, illetve hol vannak elmaradások. A résztvevők szerint a fintech világában a növekedés (amikor egy szolgáltatás több országban is ugyanúgy, stabilan működik) messze nem annyira egyszerű, mint amilyennek kívülről tűnik. Hiába vannak nemzetközi szabványok a fizetéseknél, a gyakorlatban régiónként eltérhet, hogy például ugyanaz az adatmező mit jelent, sőt több térségben saját, helyi kártyás- és fizetési hálózatok működnek, például a Közel-Keleten, részben azért, hogy csökkentsék a nagy nemzetközi szereplők költségeit.
Ez viszont újabb integrációs és működési bonyodalmakat jelent annak, aki globálisan terjeszkedne.
Közben az ügyfelek elvárása egyre egységesebb: azt szeretnénk, hogy a határon átnyúló utalás és fizetés is olyan gyors és átlátható legyen, mint belföldön. A nemzetközi átutalások jelentős része már másodpercek alatt célba érhet – aki ehhez hozzászokik, onnantól ezt fogja elvárni külföldre is. A bankok sokszor úgy nyújtanak modern szolgáltatást, hogy a háttérben fintech-megoldások dolgoznak, csak ezt nem feltétlenül látja a felhasználó; kívülről ugyanis minden a felhasználói élményről szól. Belülről viszont a rendszer könnyen elakad, ha rosszul van megtervezve; tipikus példa erre, amikor egy app olyan kötelező adatot kér, ami egy külföldi ügyfélnek egyszerűen nincs.
A mesterséges intelligenciáról a megszólalók úgy vélekednek: valódi fordulatot hozhat a fejlesztésben és az ügyfélkiszolgálásban (gyorsabb munka, több automatizálás), de közben drága, ezért mérni kell a költségét, és új típusú biztonsági szabályokra van szükség. Ha egy AI-asszisztens egy fejlesztő jogosultságaival fér hozzá rendszerekhez, az akár komoly kárt is tud okozni, ha nincs megfelelő kontroll.
A hagyományos bankok nem tűnnek el: a piac inkább sokszereplőssé válik, a bankok pedig tőkével, mérettel és bizalommal, gyakran saját "belső fintech csapatokkal" és partnerségekkel próbálnak gyorsítani. A következő évek sztorija inkább az együttműködést és a kiélezett versenyt hozhatja el, mintsem az egyik oldal teljes győzelmét.
A Financial IT 2026 konferenciáról itt tudósítunk percről percre.
A konferencia programja itt olvasható.
Címlapkép: Horányi Gergő (Wise) és John Ford a Portfolio Financial IT 2026 konferencián. Moderátor: Hörömpöli-Tóth Levente (Portfolio). Fotó: Berecz Valter.
Egy bejelentés kellett, máris felrobbant ennek a részvénynek az árfolyama
Nagy üzletet ütött nyélbe a Snowflake
Ritka sztori épül a magyar tőzsdén: egyszerre nő az osztalék és az ingatlanportfólió
Már négy országban van jelen a Shopper Park Plus, összesen 30 retail parkkal.
Amerikai elemzőház: Kijev porrá zúzza Putyin legnagyobb előnyét, bajban vannak az oroszok
Nem tudni, merre tovább.
Kiszivárgott a titkos kormányhatározat, ezért hagyott ki több százmilliárd forintot a magyar költségvetésből az Orbán-kormány
A most kibukott ügy miatt a jelenlegi büdzsé csak az év első felére nyújt fedezetet.
Nagy bejelentést tett Trump, új korszakot ígér
Erős üzenetet küldött az amerikai elnök.
Az RRF-pénzek sorsa most dől el: Magyarország még több milliárd eurót menthet meg, de ehhez új végrehajtási modell kell
A REKONTIR Cégcsoport az idei év egyik legfontosabb uniós finanszírozási kérdéséről.
Az éghajlatváltozás nem várt hatása: akár észrevétlenül is zsugorodhat a kedvenc csokoládénk
A klímaváltozás és a csökkenő kakaóhozamok miatt drasztikusan átalakul a csokoládépiac.
Napelemes energiatárolók áfája: egyenes vagy fordított adózás?
A napelemes energiatárolók áfája egyre fontosabb kérdéssé válik a megújuló energia beruházásoknál, különösen akkor, ha a naperőműhöz kapcsolódó energiatároló-rendszer számlázása s
5 gyakori hiba, amivel tízezreket veszíthetsz a nyaraláson (és a stratégia, amivel elkerülheted)
A várva várt nyári pihenés gondos tervezést igényel, a pénzügyi tudatosság azonban sokszor a határátlépéssel együtt elillan. Külföldi bankkártya-használat, készpénzfelvétel és devizav
Támogasd a bankárainkat egy szavazattal!
Két kategóriában is tudsz ránk szavazni "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója" díjátadón. Első alkalommal hirdeti meg a Privátbankár.hu a "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója
50 millió forintos bírság a Mediaworks-nek a Tisza-szimpatizánsok adatainak közzététele miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. május 26-án közzétett határozatában 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-v
Nagyszerű Emberiség: XIV. Leó pápa első enciklikája "az emberi személy megóvásáról" az MI korában
XIV. Leó pápa már többször jelét adta, hogy kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra, az emberi méltóság, az igazságosság és munka védelmére. Ez tükrö
Ciklusok és megatrendek helyett az adatok mutatják jobban a nyertes iparágakat
A szektorrotáció logikusnak tűnik a jövő győztes iparágának keresésekor, de a múltbeli adatok nem igazolják egyértelműen a működését, a gazdasági ciklusok pontos időzítése pedig még..
Húsz év alatt sem lett rugalmasabb a régió munkaerőpiaca, Magyarországon is csak kicsit javult a helyzet
A részmunkaidő húsz éve nem tud gyökeret verni a BB tengely országaiban. Észtország az egyetlen ország, ahol érdemi szerkezeti változás történt, Magyarországon a részmunkaidő továbbra...
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Durvul a verseny: tarolnak a lengyel, román, cseh webshopok Magyarországon
A magyar online kereskedelem aktuális helyzete a szerdai Checklistben.
Villanyszámla kisokos: a rejtett tételek, amik megdobhatják a végösszeget
Tudni kell olvasni a sorok között.
Magyar Péter átírná egy egész térség jövőjét: mutatjuk a terveket – Összejöhet a hatalmas fordulat?
Mire juthat a négy muskétás?