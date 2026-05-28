Magyarországon is új korszak jön a kereskedelemben: hamarosan már nem is emberek fizetnek az internetes vásárlásoknál

A Mastercard magyarországi vezetője szerint 2030-ra az online vásárlások egynegyedét már nem emberek, hanem mesterséges intelligencia ügynökök fogják kezdeményezni, miközben a technológia elemei már ma is elérhetők és Magyarországon is tesztelhetők.

Márkus Gergely, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős country managere a Portfolio Financial IT 2026 konferencián tartott előadásában bemutatta, hogyan alakítja át a mesterséges intelligencia az online fizetések világát.

Márkus Gergely, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős country managere a Portfolio Financial IT 2026 konferencián tartott előadásában bemutatta, hogyan alakítja át a mesterséges intelligencia az online fizetések világát.

Képzeljünk el egy olyan mindennapinak tűnő élethelyzetet, hogy vezetünk hazafelé az autóban, és kedvenc ételrendelő appunk mesterséges intelligencia ügynökével beszélgetünk arról, mit szeretnénk megrendelni. A kamerába nézve Face ID-val biometrikusan megtörténik az azonosítás, és egy mesterséges intelligencia ügynök kifizeti a rendelést

- vázolta fel a jövőképet Márkus Gergely.

A Mastercard adatai szerint a nagyvállalatok 55%-a az Európai Unióban már napi szinten használ mesterséges intelligencia megoldásokat, míg a kkv-k körében még nagy lehetőség van a gyorsításra. A cégvezetők 86%-a nyilatkozott úgy, hogy egyre inkább növelik a mesterséges intelligenciába való befektetésüket.

A lakosság körében is dinamikus növekedés tapasztalható: Magyarországon közel 140%-kal, Európa-szerte pedig közel duplájára nőtt azon ügyfelek száma, akik fizetnek valamelyik mesterséges intelligencia platform használatáért. Európában már 5 millió fölött van azon ügyfelek száma, akik Mastercardot használva fizetnek valamilyen mesterséges intelligencia szolgáltatásért.

2030-ra az online vásárlások egynegyede már úgy fog kinézni, hogy nem egy ember indítja a fizetési folyamatot, hanem egy mesterséges intelligencia ügynök

- hangsúlyozta a country manager.

Az amerikai kutatások szerint a fogyasztók 58%-a egyre inkább ChatGPT-szerű mesterséges intelligencia ügynökkel folytatott beszélgetésben gyűjt információt a statikus keresőszavas keresés helyett, míg 71%-uk elvárja, hogy generatív mesterséges intelligencia támogassa az online vásárlási folyamatot.

A Mastercard válasza erre a változásra az Agent Pay nevű szolgáltatás, amely három fő pillérre épül: biztonság, visszakereshetőség és auditálhatóság. A technológia lehetővé teszi, hogy a mesterséges intelligencia ügynökök biztonságosan kezdeményezzenek fizetési tranzakciókat.

Márkus Gergely bemutatta, hogy a kereskedelem történetét három nagy korszakra lehet osztani: a fizikai vásárlásra, az online kereskedelemre, és a most kezdődő harmadik korszakra, ahol a mesterséges intelligencia ügynök végig támogatja a folyamatot a kereséstől az ajánlásig és magáig a tranzakcióig.

A technológia már Magyarországon is tesztelhető: az elmúlt hetekben éles körülmények között, bár kontrollált környezetben zajló tranzakcióra került sor egy magyarországi OTP-s Mastercard kártyával.

A Mastercard 2030-ra 100%-os tokenizációt tűzött ki célul, ahol a statikus jelszavak helyett passkey technológia és biometrikus azonosítás váltja fel a 16 jegyű kártyaszámok begépelését. Az Agent Pay ennek az evolúciónak a következő lépése.

