Michael Kumhof: "A következő nagy világválság radikális reformokat hozhat a pénzügyi rendszerben"

A modern pénzügyi rendszer válságok melegágya, komoly előnyökkel járna egy radikálisabb változtatás

Miért van szükség a jelenlegi globális pénzügyi rendszer gyökeres reformjára?

Először is fontos tisztázni, hogy a munkám nemzeti szintű gazdasági reformról szól, nem a nemzetközi pénzügyi rendszer átalakításáról. Ha elég nagy gazdaságok egyenként jó döntéseket hoznak, az mindenki számára előnyös lesz nemzetközileg is. Hogy miért tartom szükségesnek ezt a reformot, azt talán a legjobban az magyarázza el, hogy hogyan kezdtem el ezzel foglalkozni. 2006 körül kezdtem el olvasni pénztörténeti és pénzelméleti műveket, mert aggódni kezdtem a rendszer jövőjével kapcsolatban. Korábban a bankszektorban dolgoztam, és láttam, mi zajlik az amerikai pénzügyi piacokon.

A 2008-as válság egyáltalán nem volt meglepetés - ezt lehetett látni előre, még ha sokan szeretnek is úgy tenni, mintha váratlan lett volna.

Mire ösztönözték Önt a pénzügyi válság tapasztalatai?

A 2008-as válság után még intenzívebben kezdtem olvasni, mert nyilvánvaló volt, hogy olyan események történtek, amik komoly károkat okoztak mind a pénzügyi rendszerben, mind a reálgazdaságban. Akkoriban sok ember vesztette el a vagyonát és az otthonát, közülük pedig sokan még napjainkban is viselik a krízis negatív következményeit. Ezen apropóból főként a nagy gazdasági világválság idején zajló közgazdaságtani elmélettel és diskurzussal foglalkoztam. Meglepő módon a PhD-képzés során elvégzett közgazdasági kurzusaim során soha nem találkoztam a chicagói tervhez hasonló elgondolásokkal - ezeket teljesen eltemette a közgazdász társadalom. Még a Chicago-tervnél jóval kevésbé radikális Glass-Steagall törvény sem került elő gyakran ezeken a kurzusokon, pedig azt az 1930-as években vezették be és vitathatatlanul sikeres volt.

[A Glass–Steagall Act az 1933-as amerikai banktörvény volt, amely szétválasztotta a kereskedelmi banki tevékenységet és a befektetési banki tevékenységet, hogy csökkentse a pénzügyi spekulációból eredő kockázatokat. Jelentősége abban állt, hogy a nagy gazdasági világválság után stabilizálta a bankszektort és évtizedekre meghatározta az amerikai pénzügyi rendszer működését, mígnem fő részeit 1999-ben hatályon kívül helyezték. - A szerk.]

Kik voltak akkor azok a személyek, akik inspirálták az Ön munkásságát?

2008-ig nagyon népszerű volt a közgazdaságtanban azt állítani, hogy a pénzügyi rendszer csak egy fátyol és csak a reálgazdaság számít.

Ez elképesztő gondolat, ha belegondolunk.

Bárki, aki ismeri a gazdaságtörténetet vagy tapasztalatot szerzett a reálgazdaságban - én öt év banki munka után csináltam a PhD-met -, tudja, hogy ez teljesen elszakad a valóságtól.

2008 után számos könyvet olvastam a pénzügyi rendszerről és reformjavaslatairól, mire végül rábukkantam Irving Fisher írásaira. Ő írt egy kis könyvet 100% Money and the Public Debt címmel, ami kifejezetten nagy hatással volt rám. Ez egy 50 oldalnál is rövidebb könyv, de pont a tömörsége győzött meg arról, hogy én is hozzájárulhatnék ehhez a közgazdasági területhez a gazdasági modellezéshez szükséges eszközeim felhasználásával.

[Az IMF-nél töltött ideje alatt Michael Kumhof fejlesztette ki az intézmény több régióra kiterjedő dinamikus szimulációs modelljét - A szerk.]

Fisher művében néhány nagyon éles pontot fogalmaz meg arról, hogy mi a baj a mai pénzügyi rendszerünkkel, és hogyan lehet hatékonyan megjavítani.

Milyen problémákról írt anno Fisher? Melyek a mai pénzügyi rendszer legfőbb problémái?

Fisher szerint - és ez ma is érvényes - a bankszektornak köszönhetően időszakos és néha nagyon heves pénzügyi válságok alakulnak ki.

Ő és a legtöbb közgazdász akkoriban megértette, hogy ez nagyrészt annak köszönhető, hogy a bankok pénzt tudnak teremteni, amikor hiteleznek.

Napjaink kereskedelmi bankjai ugyanis nem olyan óvatos takarékpénztárak, amelyeknek meg kell várniuk, hogy betéteket gyűjtsenek, mielőtt hitelt nyújtanak. A mai kereskedelmi bankok egy könyvelési művelettel lényegében a semmiből teremtik a pénz, ezen képességük pedig lehetővé teszi számukra, hogy valóban felpörgessék a hitelezést,

Ha a profitvárakozások miatt úgy döntenek, akár egy éjszaka alatt megduplázhatják a mérlegfőösszegüket.

A pénz ilyen módon történő teremtése ráadásul adósságteremtéssel jár.

Azaz egyre több adóssággal terheljük meg a gazdaságunkat csak azért, hogy elegendő pénzünk legyen. Ráadásul a jelenlegi rendszer egyértelműen a hitelezőket szolgálja, hiszen a pénzügyi intézetek és tulajdonosaik nagy hasznot húznak a pénzteremtésből. Ezen szereplők betéteikre rendkívül alacsony kamatot fizethetnek, miközben eszközeiken jóval magasabb kockázatmentes hozamot érhetnek el, az emberek pedig hajlandóak ezt elfogadni, mivel betéteiket a közszféra szabályozása és támogatása miatt biztonságosnak tartják.

Eközben az új pénz olyan emberek kezébe kerül, akiknek gyorsan el kell költeniük azt, hogy háztartásuk vagy vállalkozásuk a víz felett maradjon. Míg a pénzügyi szektor stabil járadékhoz jut a pénzteremtés által, addig az egyszerű embereknek és üzletembereknek újra és újra kölcsönt kell felvenniük, csak hogy finanszírozhassák új projektjeiket. A rendszer pedig struktúrájából fakadóan az adósságállomány fokozatos felfúvódásához vezet.

A modern pénzügyi rendszer kritikusai gyakran említik még bírálatként a bankok járadékvadász magatartását. Ez hogy működik a gyakorlatban, akár a magyar gazdaságban?

A magyar bankrendszerben a bankok jelentős mennyiségű államadósságot tartanak. Ez ismét a pénzteremtéssel kapcsolatos probléma egy másik megnyilvánulása, amelyet korábban jeleztem. Itt vannak a bankok, magán pénzügyi intézmények, amelyek állampapírokat vásárolnak, amik tisztességes kamatot hoznak - az elmúlt pár évben ez körülbelül 6-8 százalék volt, most 5,5 százalék. Eközben ezen intézetek a betétekre 0 százalékos vagy csak minimális kamatot fizetnek.

A bankok tehát jelentős bevételt szereznek a kockázatmentes állampapírok tartásával, amiket digitális pénz nyomtatásával vásárolnak meg.

Egy bank mindig állíthatja, hogy a hitelezés értékteremtő tevékenység, mert meg kell vizsgálni a hitelkérelmet benyújtó céget, projektet és meggyőződni róla, hogy az nem túl kockázatos. De az állampapír vásárlása szinte egyáltalán nem kockázatos.

Ez tulajdonképpen arbitrázs - 6 százalékos profitrátával. Ez fair a köz szempontjából?

A pénzügyi rendszer teljes reformja: a Chicago-terv

Hogyan kínál megoldást ezen problémákra a Chicago-terv? Mi a lényege?

Fisher kérdése az volt: lehet-e pénzt teremteni adósság nélkül? A kérdésre a válasz igen volt, a gyakorlati megoldásokat pedig a Chicago-terv kínálja. Jelenleg a bankok magas kamatot számítanak fel a hitelekre és nagyon alacsony vagy nulla kamatot fizetnek a betétekre. A kamatkülönbség a mérlegfőösszeg nagyságával beszorozva nagyon nagy, és ez az ő profitjuk. Ha viszont a kormány csinálná ezt, akkor ez a profit az állami szektorhoz kerülne és optimális esetben mindenki javát szolgálná. A Chicago-terv ezt a pénzteremtés és a hitelezői tevékenység szétválasztásával kívánja elérni.

Mit nyerhetnénk a Chicago-terv által kínált pénzügyi rendszerből és az átmenetből?

Ha nem engedjük, hogy a bankok ezzel a profittal elszaladjanak, akkor előnyök keletkeznek a költségvetés számára. Az így felszabaduló források egy részét fel lehetne használni a munkára és a beruházásokra kivetett adók csökkentésére. Sok gazdaságban manapság ezek az adók nagyon magasak, ezért a kis- és középvállalkozások sokszor nehezen tudnak talpon maradni.

A Chicago-terv szerint a pénzt az állami szektornak kellene teremtenie. A betéteinket vagy közvetlenül a jegybanknál tartanánk, vagy olyan közvetítőknél, amelyek nem számítanak fel nagy különbözetet, és amelynek eszközei jegybanki kötelezettségek lennének.

EGY ILYEN MONETÁRIS RENDSZERBEN AZ ÁLLAM FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGEI ALACSONYABBAK LENNÉNEK, MÍG A REÁLGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG FENNTARTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES BETÉTEK MENNYISÉGE MÁR NEM FÜGGNE A BANKOKTÓL – VAGYIS A HITELPORTFÓLIÓIK TELJESÍTMÉNYÉTŐL ÉS HITELEZÉSI HAJLANDÓSÁGUKTÓL.

Manapság ha egy bankár úgy érzi, hogy az elmúlt 3-5 évben túl sokat hitelezett, szabadon dönthet úgy, hogy visszavágja a forráskihelyezést, ezzel a pénzkínálatot is csökkentve. Márpedig a gazdaságban forgó pénz mennyisége mindenkit érint.

A kereskedelmi bankok tehát napjainkban gyakran erősen ciklikusan működnek: felfutó ágban hajlamosak túlhitelezni és eszközár-buborékokat létrehozni, míg válság idején drasztikusan visszafogják a hitelezést és még tovább lassítják ezzel a gazdaságot.

Hogyan működne a Chicago-terv megvalósítása a gyakorlatban? Hogy reformálná például meg a magyar pénzügyi rendszert?

Ahogy én értem a magyar rendszert - bár nem teljesen pontos, de úgy gondolhatunk rá -, hogy a bankok eszközeinek felét jellemzően hitelek, felét pedig vagy jegybanki tartalékok, vagy állampapírok teszik ki. A kereskedelmi bankok által tartott jelentős tartalékállomány a jegybank kötelezettsége, a jelentős kötvényállomány pedig a kormány kötelezettsége. Ha ezeket összeadjuk, majdnem olyan nagyok, mint a hitelek.

Alapvetően a Chicago-terv támogatói azt javasolják, hogy ezeket a kötvényeket át lehetne vinni a jegybank mérlegébe és ezzel együtt állami felügyelet alá kellen vonni a pénzteremtést.

Ez azt jelentené, hogy a látra szóló betéteket úgynevezett pénzbankok (money bankok) kezelnék, ezen betéteket pedig közvetlenül jegybanki tartalékokkal fedeznék. A betétgyűjtő tevékenységet ezért el kellene különíteni a hitelkihelyezéstől, ugyanis ez tudná garantálni, hogy a betétek mindig biztonságosak maradjanak. Mivel a látra szóló betétek eddig sem fizettek sok kamatot, állami pénzzel való fedezésük (ami gyakorlatilag államadósság tartását jelentené) nagy mennyiségű, olcsó forráshoz juttatná a központi költségvetést. Ez a pénz optimális esetben a központi költségvetésbe folyhatna és olyan intézkedéseket finanszírozna, mint a vállalati adók csökkentése vagy produktív beruházások megvalósítása.

Hogy néz ki az átállás és miben változna meg a bankszektor szerepe?

A Chicago-tervre való átállás lényegében egy egyszeri számviteli művelet és az ehhez szükséges jogi környezet megteremtése lenne. Az új rendszerben a lakossági betétek már nem a hitelezéssel foglalkozó (hagyományosan kereskedelmi bankokként emlegetett) pénzintézetek forrásoldalán jelennének meg - a hitelekkel, kötvényekkel és egyéb vagyonelemekkel szemben - hanem az úgynevezett pénzbankok forrásoldalán. Ezen bankok csak betétkezeléssel és a fizetési rendszer fenntartásával foglalkoznának, a betétek fedezése pedig 100 százalékban állami/jegybanki pénzzel történne. Nevezzük ezeket mostantól közpénz-betéteknek.

A számlavezető pénzbankok és a hitelező bankok mérlege a Chicago-tervben. Forrás: Szabó Gergely: Nemzeti pénz.

A hitelezéssel foglalkozó pénzügyi szervezetek (hitelező bankok) - azaz a jelenlegi kereskedelmi bankok utódai - a pénzbankoktól szeparáltan működnének. Ezen hitelező bankok lényegében befektetési cégek formájában működnének, azaz tevékenységük a hitelnyújtás maradna (hiszen ebben teremt értéket a bankszektor), finanszírozásuk azonban nem a hitelfelvevők számára saját házon belül létrehozott betétekből származna, mint ma, hanem abból, hogy a megtakarítók állami pénzből származó betéteiket a hitelintézetekhez utalják át. Ez a befektetés érkezhet háztartásoktól, az üzleti szektorból vagy a közpénzt teremtő jegybanktól (tartalék formájában), amennyiben a gazdasági kondíciók ezt indokolják. A szervezet részére elérhető forrás és annak ára ugyanis a piaci viszonyoknak megfelelően tükrözné a tevékenység kockázatosságát.

A finanszírozás tehát továbbra is elérhető lenne, normális körülmények között ésszerű áron, de egy hitelboom idején a betétesek egyre magasabb árat követelnének, mivel az óvatos befektetők és a konzervatív közszféra igyekeznének megakadályozni a hitelbuborékok kialakulását. Egy ilyen rendszer ezért sokkal hatékonyabban tudná megelőzni a pénzügyi válságokat.

Az átállással a jegybank mérlege is jelentősen megváltozna.

Az eszközoldalon ekkor már az addícionális, kereskedelmi bankoktól átvett, 6-8 százalékot hozó állampapírok lennének, melyre a forrást frissen teremtett, 0-1 százalékot fizető jegybanki pénz biztosítaná (ezekkel lennének a pénzbankok lakossági betétei biztosítva). Fontos megjegyezni, hogy ez nem járna inflációval, mivel nem a pénz mennyiségét, hanem csupán annak jellegét változtatná meg.

Ezzel a pénzteremtés profitja (ami nem eltér a kockázatelemzői és hitelezői tevékenység nyereségével) a kereskedelmi bankok helyett a jegybankhoz kerülne, ami ezután a nemzeti költségvetésbe kerülne. A pénzügyi rendszer reformja tehát egyrészt felszámolná a bankok járadékvadászatát, másrészt pedig lehetővé tenné, hogy a hasznokat a nemzetgazdaság egészére fordíthassa az állam adócsökkentés vagy beruházások formájában.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 05. 08. Mi is az a szuverén pénz?

Miért lenne még előnyös a Chicago-terv megvalósítása? Vannak még olyan közgazdasági hasznok, amiket az új rendszer hozhatna?

A Chicago-terv megvalósítása a megtakarításokon felül számos további kedvező hatással is járna.

Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy megoldaná a bankválságok problémáját.

Miért aggódunk a bankrohamok miatt? Azért, mert ha hirtelen valami elromlik a bankok eszközoldalán és az állam sem menti ki a pénzintézeteket, akkor a betéttel rendelkező cégek nem tudják fizetni a dolgozóikat, az emberek pedig nem férnének hozzá a megtakarításaikhoz.

A Chicago-terv világában ez már nem történhetne meg.

Ebben a rendszerben az egyetlen valós kockázat az, hogyha valami elromlik a hiteloldalon, akkor a befektetési számlák - amelyek végső soron hiteleket fedeznek - veszteségeket szenvedhetnek. Ez nem szép, de nem érinti a fizetési rendszert és a pénzügyi rendszer biztonságát. A befektetéseken keresztül finanszírozott hitelezés pedig végső soron mindig is kockázatos tevékenység volt, amit a cégnek kellően magas hozamokkal kompenzálnia is kell.

Larry Kotlikoff, egy híres amerikai közgazdász 2012-ben írt erről egy könyvet, amely párhuzamos volt az én Chicago-terv munkámmal. Alapvetően ugyanazokra a következtetésekre jutott, mint én, de ő egy konkrét megoldást is hangsúlyozott: szerinte a hitelező bankok befektetési számláinak mind befektetési alapok részvényeivé kellene válniuk. Ha befektetési alapok lennének, akkor a befektetők már nem lekötött hitelt nyújtanának a banknak, hanem tőkét, amelynek árfolyama szabadon mozoghatna a tevékenység kockázatosságának és kilátásainak függvényében. Ezzel elszigetelődne a fizetési rendszer a hitelrendszertől, ami szerintem egy nagyon biztonságos és elegáns megoldás lenne.

Michael Kumhof előadást tart a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 8. Budapesti Közpénzügyi Szeminárium: Szuverén pénz címet viselő konferenciáján. Forrás: Szilágyi Dénes, Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

A Chicago-terv legfőbb kockázata nem technikai, nem is gazdasági, hanem politikai és bizalmi

Mennyire lenne bonyolult ez az átmenet? Adottak a technikai feltételek?

Technikai szempontból ez az átmenet egyáltalán nem tűnik nehéznek, a politikai szempontok azonban már nagyon más kérdéseket vetnek fel.

Technikai értelemben alapvetően azt kell csinálni, mint bármilyen nagy reformnál: először is bizonyítani kell a társadalomnak, hogy ez előnyös lenne-e. Remélem sikerült bizonyítanom, és sok kiváló gondolkodó egyetértene velem abban, hogy ez nagyon-nagyon hasznos lenne.

A hasznok szerintem adottak, már csak meg kell győznünk mindenkit, hogy ezek elég nagyok lennének ahhoz, hogy megérje a változás.

És úgy gondolom, egy újabb pénzügyi válság nyomán - bár remélem, nem lesz ilyen -, az emberek látni fogják, hogy érdemes megvalósítani ezt a reformot.

Úgy vélem, hogy a következő pénzügyi válság során megmutatkozik majd, hogy a jelenlegi pénzügyi rendszernek óriásiak a költségei.

Egy ilyen ponton várhatóan nagy társadalmi nyomás lenne arra, hogy radikálisabb változások legyenek a pénzügyi rendszerben, melynek igazságosabbá, biztonságosabbá tétele jogos igényként fogalmazódhat meg az emberekben. A Chicago-terv egy módja ennek. Ezzel szemben ugyanakkor ott lesznek azok az érdekek, amelyek profitálnak a jelenlegi rendszerből - ezek az érdekek számosságukban kevesen vannak, de politikailag nagyon erősek. Az elmúlt évtizedekben ez az oldal volt az erősebb, ezért is enyhülhettek a banki szabályozások az Egyesült Államokban.

Milyen körülmények között válhatna megvalósíthatóvá a Chicago Plan szerű reform? Politikai forradalomra lenne szükség, vagy elképzelhető egy felülről vezérelt változtatás is?

Mivel válságot soha senki nem akar, történeti oldalról közelítem meg a kérdést. Az 1930-as években már nagyon közel került Amerika a Chicago-terv megvalósításához. Ez Ronnie Phillips kiváló könyvéből, melyet a Chicago Plan történetéről írt, egyértelműen ki is derül. A nagy gazdasági világválság után jelentős politikai támogatottság volt a terv mögött, számos befolyásos személyiség és a legtöbb prominens közgazdász támogatta.

Ezért is gondolom úgy, hogy a következő pénzügyi válság szintén nagy lökést adhat ezen reformötleteknek.

Készülődőben van most egy ilyen válság? Az elmúlt években a világgazdaság és a nemzetközi politikai élet folyamatosan sokkokat szenved el, most pedig éppen egy újabb energiaválság és a vállalati hitelezés körüli kockázatok töltik el leginkább aggodalommal az embereket.

Vannak nálam sokkal nagyobb szakértők a vállalati hitelezés témakörében, ezért nem szeretnék jövendőmondóként fellépni. Amit viszont látok, az az, hogy a mostani olajsokk a legszörnyűbb sokk, amit az utóbbi évtizedekben átéltünk és könnyen lehet, hogy végül a legsúlyosabb lesz a történelemben. A közgazdaságtanban ennek ellenére gyakran alábecsülik az ilyen helyzeteket. Az IMF-nél töltött karrierem során volt egy-két év, amikor nagyon aggódtam az olajhiány és az energiahiány miatt. Röviddel a 2008-as pénzügyi válság előtt az olajár elérte a 145 dollárt hordónként és a helyzet nagyon rossznak tűnt. Hasonló jelek most is látszanak és van rá esély, hogy az elmúlt évek sokkjai egy ahhoz hasonló általános gazdasági válságba torkollnak majd.

A Chicago-terv végső soron arról szól, hogy a bankrendszerben vagy az államban, a központi bankban bízunk-e. Minden nemzet profitálna-e egy ilyen reformból, vagy vannak olyan politikai környezetek, ahol ez túl nagy kockázatot jelentene?

Ahelyett, hogy azokkal az országokkal kezdeném, ahol ez óriási probléma lehet, inkább azokkal kezdem, ahol könnyen megvalósítható lenne.

Ezek olyan országok, amelyekben hagyománya van a magasan képzett politikai, bürokratikus és technokrata osztálynak és ahol a korrupció viszonylag korlátozott.

Szingapúrban például két évig éltem, ez egy ilyen ország. De szintén jó helyzetben lennének Nyugat-Európa és Skandinávia demokratikus országai.

El kell viszont ismerni, hogy a demokráciától távolabb álló, korrupcióval jobban átszőtt országokban sokkal nagyobb a kockázata a pénzügyi irányítás centralizálásának.

Mégis valószínűleg ez lehet az egyetlen módja a politikai élet demokratizálódásának, mert véleményem szerint egy olyan politikai osztály, amely nem ellenőrzi a pénzteremtést, nem képes teljes mértékben képviselni a lakosság demokratikus akaratát.

A szuverenitás – beleértve a monetáris szuverenitást is – a demokrácia előfeltétele.

Kevés a gazdaságtörténeti precedens, de a digitális jegybankpénzen keresztül fokozatosan tesztelhető és valósítható meg a Chicago-terv elemei

Voltak olyan országok a történelem során, amelyek már megpróbálkoztak a Chicago-tervhez hasonló reformmal?

Közeli példák nincsenek, néhány régebbi precedenseket azonban meg lehet említeni. Itt vannak például az amerikai gyarmatok. Esetükben a saját pénz kibocsátása lehetővé tette, hogy a lakosság finanszírozhassa a függetlenségi háborút és végül megvalósulhasson a Brit Birodalomtól való elszakadás. Hasonló megjegyzések vonatkoznak az amerikai polgárháború idején kibocsátott dollárbankjegyekre is.

A történelmi tapasztalatok tehát azt mutatják, hogy egy Chicago-tervhez hasonló monetáris reform igenis működhet.

És mi a helyzet Kínával? Ott nem hasonló módon működik a pénzügyi rendszer?

Nem egészen. Kína egy bonyolult és hibrid rendszert működtet egy pénzteremtői joggal rendelkező bankszektorral, melynek nagy része azonban állami tulajdonban van. A túlzott pénzteremtés instabilitási gondjai egyes beszámolók szerint a kínai gazdaságban is megjelenhettek, bár az államilag felügyelt decentralizált bankrendszer a nyugati világban megszokottnál még így is több gazdasági előnyt jelenthet a kínai kormányzat számára.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem május 15-i konferenciáján felmerült kritikaként, hogy a hosszú távú gazdasági növekedés támogatásához szükségesek a decentralizált kis finanszírozási központok – legyen az tőke- vagy hitelfinanszírozás – nehezen őrizhetők meg a chicagói terv alatt. Az innovatív start-up vállalakozások számára kulcsfontosságú finanszírozást nyújtó kis bankok rendszere megmaradhat a Chicago-terv keretein belül is?

Természetesen megmaradhatnak. Emlékezzünk vissza, hogy mit javaslok a Chicago-terv alatt: a bankokat arra kellene kényszeríteni, hogy válasszák szét a pénzteremtést és a hitelnyújtást.

Ezzel a pénzteremtést, a betétkezelést és a fizetési rendszert centralizálttá tennénk, míg a hitelintézetek továbbra is decentralizált módon tudnának működni.

Ha például a német bankrendszert vesszük alapul - amelyet még mindig kisebb bankok dominálnak -, mindegyiket szét lehet választani egy pénzrészre és egy hitelrészre. A bankok tehát nem szűnnének meg, csak működésük alakulna át és a jelenlegi rendszerben szedett járadékuk kerülne vissza az államhoz.

Nemzetgazdasági szinten ráadásul a rendszer sokkal stabilabbá válna, mivel a központi bank olyan politikát folytathatna, amely jobban kontrollálná a pénzügyi ciklusokat. Ha például a hitelállomány a trend felett van, akkor a központi bank magasabb kamatot kérhetne az addicionálisan teremtett közpénz után, ami végső soron fékezné a privát szektornak nyújtott hitelkihelyezést. Negatív hitelezési résnél a folyamat éppen ellentétesen működne, tehát a központi bank a Chicago-tervvel végső soron erősítené kontrollját a monetáris transzmisszió kamatcsatornája felett és a pénzmennyiséget is a jelenleginél jóval nagyobb mértékben tudná befolyásolni.

A jelenlegi rendszer egyik legnagyobb problémája, hogy túl rugalmas az irracionális hitelezési fellendülések idején. Senki sem tagadhatja, hogy voltak ilyenek a múltban, a bankok pedig bármikor visszaélhetnek a pénzteremtés privilégiumával. Természetesen nem mindig tesznek így, de a kockázat fennáll.

Ha megbízunk abban, hogy a központi bank átfogóbb képpel rendelkezik a makrogazdasági folyamatokkal és stabilitás szükséges feltételeivel kapcsolatban, akkor az állami pénzteremtés sokkal jobb eszköze lenne a pénzügyi ciklusok kezelésének.

Napjainkban már szinte minden nagyobb központi bank kísérletezik a digitális jegybankpénzzel, azaz a CBDC-vel. Hogyan látja a központi banki digitális valuták fejlődését? Összhangban van ez a Chicago-tervvel, és elérheti-e legalább részben azokat a reformokat, amelyeket a Chicago-terv javasol?

Én mindig azt mondom – és a konferencián is így neveztem –, hogy a digitális jegybankpénz (CBDC) a Chicago Plan "kistestvére" vagy "unokatestvére". A digitális bankpénz rendszerében a bankok továbbra is pontosan azt csinálnák, amit ma tesznek, de lenne egy újfajta pénz is, amelyet az állami szektor bocsátana ki.

Tehát alapvetően a CBDC segítségével a kormányok kisebb lépésekben tesztelhetik a Chicago-terv javaslatait és a pénzügyi rendszer reformját?

Igen, lényegében ez a helyzet. A digitális jegybankpénz fokozatos bevezetésével lehet tesztelni, hogy hogy működik a rendszer technológiailag és jogilag, zökkenőmentes-e az átállás, illetve hogyan fogadják az emberek a reformokat. Ha szép lassan sikerül végigmenni ezeken a lépcsőkön és az emberek hasznosnak érzik a reformot, akkor el lehet gondolkodni azon, hogy szeretnénk-e még univerzálisabbá tenni a rendszert a Chicago-terv többi elemének megvalósításával. Az akarat erre jó eséllyel megvan, a fokozatos megvalósítás pedig a konzervatívok, illetve kétkedők számára is jobban elfogadható megoldás lehet.

Címlapkép forrása: Szilágyi Dénes, Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE)

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.