Miközben a legtöbb bank veszteséges lett, a Gránit Bank még növelte is a nyereségét
Miközben a bankszektor más szereplői  az extraprofitadó idei megugrása és annak év eleji teljes éves elszámolása miatt veszteségesek lettek az első negyedévben, a Gránit Bank még növelte is a profitját: 6,6 milliárd forintos egyedi adózás utáni eredménye 17%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. A bank hitel- és betétállománya is 30% felett bővült egy év alatt a csütörtökön közzétett gyorsjelentés szerint.

A Gránit Bank egyedi szinten

6,9 milliárd forint adózás előtti és 6,6 milliárd forint adózás utáni (számviteli) eredménnyel zárta 2026 első negyedévét.

A banki különadó és extraprofit adó egész éves összege januárban elszámolásra került az IFRS szabályoknak megfelelően. Utóbbi kisebb mértékben nőtt a Gránitnál, mint a bankszektor átlagában, köszönhetően annak, hogy 20 milliárd forintos adóalap (a két évvel korábbi korrigált adózás előtti eredmény) alatt kisebb mértékben (7%-ról 10%-ra) nőtt az extraprofitadó, mint afölött (18%-ról 30%-ra). Így

  • az egy évvel korábbi 2,1 milliárd forint után 2,5 milliárd forint bankadót és
  • a tavalyi 1,3 milliárd forint után 2,0 milliárd forint extraprofitadót számolt el a Gránit Bank.

A kiemelkedő üzleti teljesítmény emellett elsősorban

az üzleti aktivitás jelentős bővülésének,

a kiváló költséghatékonyságnak, a hitelportfólió egyedülálló minőségének köszönhető továbbra is – e téren nincs új a nap alatt a banknál.

A gyorsjelentés szerint

  • a bank nettó hitelállománya az első negyedévben 4,8%-kal nőtt, szemben a bankszektor 2,5%-os bővülésével,
  • a szektor átlagához képest közel kétszer jobb költséghatékonyságot ért el (Gránit Bank 0,96%; költség/bevétel ráta: Gránit Bank 40,4%),
  • és kiváló portfólióminőség (0,4%-os NPL-ráta) mellett

tovább bővítette termékportfólióját és az innovációk bevezetését, beleértve az agentic és generative AI alkalmazásokat is.

A Gránit Bank árfolyama jelenleg 9160 forinton áll, ami 27%-os visszaesést jelent az idei évben a kiváló üzleti eredmények ellenére.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

