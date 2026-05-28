Minek a személyes kontakt egy pénzintézetnél, ha a mesterséges intelligenca jobban csinálja?

Betört az AI a pénzügyi szektorba, és elkezdte felforgatni a pénzintézetek működését, de vajon hogy lehet elérni azt, hogy minél gyorsabban minél kézzelfoghatóbb eredményei is legyenek? Többek között erről volt szó a Portfolio Financial IT 2026 konferenciájának délelőtti panelbeszélgetésében, amelyet Dojcsák Dániel, a Shiwaforce marketingkommunikációs igazgatója moderált.

A vezetőkön keresztül tud igazán elterjedni az AI használata a bankon belül - hangsúlyozta a panelbeszélgetésben Kaliszky András, az Erste Bank vezérigazgató-helyettese. Jelenleg nem a bejáratott folyamatok teljes újraírása a jellemző, hanem az optimalizálás, a kisebb javítások elvégzése az AI segítségével. A tanulási fázis sajátossága, hogy benne van a hibázás lehetősége, sok múlik az adattartalom minőségén, és hogy az AI használata kulturális kérdés is. Az AI-transzformáció egy

hosszú távú távú versenyfutáshoz hasonlít, amire fel kell készíteni a szervezetet.

Mátyás-Kollár Gabriella, a Shiwaforce AI-vezetője szerint az agentic workforce bevezetése bír jelenleg a legnagyobb transzformációs potenciállal, emiatt ez áll saját érdeklődése középpontjában is. Bátran kell hozzányúlni szerinte a folyamatokhoz, a lehető legtöbb korlát elengedésével. Bizonyos folyamatok automatizáltak lesznek, mások augmentáción mennek át, vagyis az emberi képességek hatékonyabb használatához járulnak hozzá a munka során. Mátyás-Kollár Gabriella szerint

érdemes kísérletezni és próbálkozni, amit a Shiwaforce aktívan meg is tesz.

Léder Tamás, az MBH Bank digitális üzleti kompetenciák igazgatója szerint sok cég nem tud mit kezdeni az AI-jal, gyakran az ügyfelek sem a bizonyítottan hatékony AI-megoldásokat, hanem a személyes kapcsolatot választják. A legtrükkösebb utakon is képes azonban beszivárogni az AI a működésbe, az optimális persze az, amikor egy szakértői csapat lehetőséget kap a bizonyításra. A pénzintézetek egyébként nem szeretik, ha egy kísérlet sikerül, pedig a saját hibákból sokat lehet tanulni, különösen az AI területén. A beszélgetésből elmondása azt viszi haza Léder Tamás, hogy talán

nem mindig kellene választási lehetőséget adni az ügyfélnek a hatékony AI-megoldás mellett.

Prokop Péter, az Uniqa Biztosító operációs és ügyfélmenedzsment igazgatója szerint az az ideális, ha az üzleti érti a technológiai folyamatokat, és fordítva, vagyis az üzleti és a technológiai terület nem különválik, hanem összetartozik. Az Uniqa end-to-end újraalakította kárrendezési folyamatát, amely egyszerre hoz hatékonyságnövelést és ügyfélélményt. A legnagyobb kihívást a saját gondolkodásuk leegyszerűsítése és a munkaerőre gyakorolt következmények kezelése, kommunikálása jelenti. Prokop Péter szerint

érdemes bátornak maradni, és továbbmenni a megkezdett úton.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos / Portfolio