Mivel fizetnek most a magyarok? Hódítanak az elektronikus megoldások, de a készpénz sem hagyja magát

Az elektronikus pénzforgalom Magyarországon dinamikusan és megállíthatatlanul bővül, a legfrissebb adatok szerint az elektronikus fizetések darabszáma elérte a 3000 milliárdot. Ebben már nemcsak a hazai bankok, hanem a magyar piacon egyre népszerűbb, külföldi székhelyű pénzforgalmi szolgáltatók forgalma is jelentős szerepet játszik. A folyamat előrehaladott állapotban van. Budapesten az elektronikus fizetések aránya darabszámban már 60, értékben pedig 70 százalék felett jár.
Ez azt jelenti, hogy a fővárosban minden elköltött 100 forintból 70-et már digitálisan egyenlítenek ki.
Bár a vidék némileg lemaradásban van, az ország minden vármegyéjében folyamatos, 3-4 százalékos éves bővülés tapasztalható. A jegybanki cél az, hogy 2030-ra a tranzakciók kétharmada elektronikusan történjen, miközben megmarad a készpénzhasználat lehetősége azok számára, akik ehhez ragaszkodnak.
A fizetési szokások szerkezete is egyértelműen átalakulóban van. A magyarországi tranzakciók mintegy kétharmada 5000 forint alatti, kis összegű fizetés, ezen a téren rendkívül erős a digitalizáció térnyerése. Szintén ugrásszerűen nő a mobiltárcák használata: a tapasztalatok szerint az, aki egyszer digitalizálja a bankkártyáját az okostelefonjába, szinte soha nem tér vissza a hagyományos plasztikkártyához. Érdekesség ugyanakkor, hogy az 50 vagy 100 ezer forint feletti, nagyobb összegű vásárlásoknál arányaiban újra nő a készpénz népszerűsége. Ennek egyik magyarázata lehet, hogy 2024-ben némileg visszaesett, majd stagnálni kezdett a kizárólag elektronikus úton érkező lakossági jövedelmek aránya is.
Komoly kihívást jelent a hazai bankszektornak a
határon átnyúló pénzforgalmi szolgáltatók robbanásszerű térnyerése, ezekhez a magyar ügyfelek ma már mintegy 2600 milliárd forintot utalnak át évente.
Erre a piaci helyzetre ad hathatós választ az azonnali fizetési rendszerre épülő hazai innováció, a Qvik. A rendszer gyorsan bizonyított: azokban az e-kereskedelmi webáruházakban, ahol bevezették, rövid idő alatt 15-20 százalékos piaci részesedést ért el. Emellett a magánszemélyek közötti pénzküldésben is egyre többen és egyre szívesebben használják.
Az elektronikus fizetés elterjedésének egyik legnagyobb hazai gátja továbbra is a szolgáltatások magas díja. Bár a tranzakciós illeték megemelése részben magyarázza a banki költségek növekedését, önmagában nem indokolja a lakosságra hárított jelentős díjakat. Mivel az elektronikus tranzakció ma már elkerülhetetlen alapszolgáltatás, kiemelten fontossá vált a pénzügyi tudatosság. A bankok számlacsomagjai között hatalmas eltérések vannak: léteznek teljesen ingyenes konstrukciók is, miközben éves szinten akár 24 ezer forintos díjú csomagok is elérhetők a piacon.
Luspay kiemelte: a jegybank által üzemeltetett bankszámlaválasztó kalkulátorok használatával az ügyfelek jelentősen csökkenthetik a pénzügyi kiadásaikat.
Kifejezetten pozitív fordulat állt be ugyanakkor a digitális biztonság területén. Míg 2024-ig drasztikusan nőtt a pénzforgalmi visszaélések száma, 2025-re végre egyértelmű csökkenés vette kezdetét. A lakosságot érintő kár értéke harmadával, azaz 6,4 milliárd forinttal csökkent. A vállalatok esetében pedig 5 milliárd forintos visszaesést regisztráltak. Mindez a hitelintézeti szűrőrendszerek fejlesztésének, valamint a hazai Központi Visszaélésszűrő Rendszer indulásának köszönhető. Emellett csökkent az ügyfelekre terhelt károk aránya is, miután több esetben bebizonyosodott, hogy a bankok nem tettek meg mindent a számlák védelme érdekében. A kiberbűnözők erre reagálva taktikát váltottak: a sikeres lakossági edukációs kampányok, mint például a Kiberpajzs miatt, ma már egyre inkább a kisebb vállalkozásokat veszik célba. Továbbá megjelentek az ismétlődő, megtévesztő előfizetéses tranzakciókra épülő visszaélések is.
A következő években a digitalizáció tovább erősödik. Ezt az új európai pénzforgalmi rendelet (PSR) is felgyorsítja, amely nagyobb versenyt és fokozott biztonsági és tájékoztatási kötelezettségeket követel meg a piac szereplőitől. Emellett 2027-től megjelennek az euróalapú azonnali fizetések is, amelyek 2028-tól már forintszámláról is indíthatók lesznek. A digitális euró szabályozásának esetleges bevezetése pedig teljesen új helyzetet teremthet. A hazai hitelintézeteknek és pénzforgalmi szolgáltatóknak folyamatos fejlesztésekkel kell készülniük, csak így őrizhetik meg stabilitásukat és versenyképességüket a magyar piacon a jövőbeni nemzetközi kihívásokkal szemben.
A Financial IT 2026 konferenciáról itt tudósítunk percről percre.
A konferencia programja itt olvasható.
Címlapkép forrása: Portfolio
Repülőrajt a magyar feldolgozóipari bizalomban!
A Tisza-győzelem után.
Már a modellek várható működését is modellezik az energetikában
Fontos a kritikus hozzáállás.
Tépik az európai védelmi cégeket
Az ukrán parlament ratifikálta az Európai Unióval kötött 90 milliárd eurós hitelmegállapodást.
Kormányváltás után: felengedhet a fagyott magyar M&A-piac?
A magyar M&A piac kilátásai három piaci nagyágyú szemével.
A legkisebb magyar cégeknél is eljött az új korszak: vége a próbálgatásnak
Varga Botonddal, a SERCO Informatika Zrt. AI és Innovációs Igazgatójával beszélgettünk.
Csak a Mol emelkedik a hazai nagypapírok közül
Többnyire negatív a hangulat.
Minek a személyes kontakt egy pénzintézetnél, ha a mesterséges intelligenca jobban csinálja?
A bankok, biztosítók AI-transzformációjáról is szó volt a Financial IT 2026 konferencián.
Cseréld le az öreg tragacsot, és spórold meg a nyaralás árát az autóhitelen!
A forrósággal együtt a nyaralási szezon is berobbant, de ha már gyomorgörccsel gondolsz arra, hogy a régi, egyre megbízhatatlanabb családi autóval vágjon neki a család a horvát autópályának
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
A magyar vasút a Monarchia fejlesztéseiből él - vasúthálózat a BB tengely országaiban
A kelet-közép-európai régióban ma is azok az országok vannak előnyben, ahol már több mint száz éve sűrű vasúti kapcsolatokat építettek ki - és a rangsor... The post A magyar vasút a Monar
Az Ozempic bukása intő jel: így vesztheti el az AI-háborút az OpenAI
Az első piacra lépők előnye óriási az őt követőkkel szemben, de ez az előny nem garancia a töretlen üzleti sikerre. A technológiai dominancia gyorsan elolvadhat,... The post Az Ozempic bukása
Az éghajlatváltozás nem várt hatása: akár észrevétlenül is zsugorodhat a kedvenc csokoládénk
A klímaváltozás és a csökkenő kakaóhozamok miatt drasztikusan átalakul a csokoládépiac.
Támogasd a bankárainkat egy szavazattal!
Két kategóriában is tudsz ránk szavazni "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója" díjátadón. Első alkalommal hirdeti meg a Privátbankár.hu a "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója
50 millió forintos bírság a Mediaworks-nek a Tisza-szimpatizánsok adatainak közzététele miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. május 26-án közzétett határozatában 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-v
Nagyszerű Emberiség: XIV. Leó pápa első enciklikája "az emberi személy megóvásáról" az MI korában
XIV. Leó pápa már többször jelét adta, hogy kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra, az emberi méltóság, az igazságosság és munka védelmére. Ez tükrö
A legkisebb magyar cégeknél is eljött az új korszak: vége a próbálgatásnak
Varga Botonddal, a SERCO Informatika Zrt. AI és Innovációs Igazgatójával beszélgettünk.
Durvul a verseny: tarolnak a lengyel, román, cseh webshopok Magyarországon
A magyar online kereskedelem aktuális helyzete a szerdai Checklistben.
Villanyszámla kisokos: a rejtett tételek, amik megdobhatják a végösszeget
Tudni kell olvasni a sorok között.
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?