91,8 milliárd forintot és több terabájt adatot foglaltak le az MNB-ügyben, egyelőre bizonyítékként

A Magyar Nemzeti Bankkal és alapítványaival kapcsolatban folyó nyomozások során bizonyítékként foglaltak le összesen több mint 91,8 milliárd forintnyi készpénzt és értékpapírokat, illetve több tíz terabájt adatot is – mondták el Központi Nyomozó Főügyészség és a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai egy budapesti sajtótájékoztatón.

Élete legnagyobb ügyének nevezte a Központi Nyomozó Főügyészség főügyésze, Fürcht Pál a nyomozást, amelybe elmondása szerint a Központi Nyomozó Főügyészség mellé minden lehetséges szervezetet bevonnak, többek között a Nemzeti Nyomozó Irodát, a Nemzeti Adó és Vámhivatalt és a Nemzeti Védelmi Szolgálatot is.

Az MNB-alapítványok kapcsán súlyos hiányosságokat tárt fel tavaly márciusban az Állami Számvevőszék, azóta az ügyben számos lefoglalás történt, legutóbb az utóbbi két napban, amikor Vokó Annamária ügyész, a nyomozócsoport vezetője szerint 17 jogi személyt illetően történtek lefoglalások, a nagyszabású, összehangolt akció tegnap, az esti órákban ért véget.

Az ügy 2025 óta zajlik, most legutóbb május elején tartottak házkutatást, és foglaltak le iratokat az ügyészség nyomozói az ÁSZ épületében az MNB-t érintő eljárással összefüggésben. A nyomozócsoport, illetve a főügyészség nem kívánt becslést adni a várhatóan hiányzó vagyon mértékével kapcsolatban. Tavaly decemberben a HVG arról számolt be, hogy az alapítvány vagyonának döntő részét elveszítette: az eredeti 283 milliárd forintból 2024 végére mindössze 13 milliárd maradt, vagyis mintegy 270 milliárd forint tűnt el.

Az egyelőre nyomozati szakaszban álló ügycsoportban két eljárás folyik párhuzamosan, egy hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények, a másik pedig pénzmosás ügyében.

Bár még nem történtek letartóztatások vagy kényszerintézkedések, tanúkat már kihallgattak.

Az ügy során az MNB-alapítványok körüli cégeket vizsgálják, beleértve

Jeney Áron, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda rendőr dandártábornoka az ügy bonyolultságát szemléltető példaként elmondta, hogy olyan céget is vizsgálnak, amelynek 117 bankszámlája van. Bár rengeteg emberről van szó, és az ügy láthatóan valamekkora szervezettséget is igényelt, de

egyelőre nem lehet tudni, hogy az ügy eléri-e a bűnszervezeti szintet.

A feldolgozáshoz már egy értékelő elemző szoftvert is beszerzett az ügyészség, és felhasználják a nyomozáshoz az összes terület informatikai hátterét, de a nyomozás várható időtartamával kapcsolatban nem bocsátkozott becslésekbe. Hozzátette, hogy meggyorsítaná a folyamatot egy AI-alapú elemzőszoftver, amit szeretne megvásárolni, illetve kifejleszteni a szervezet.

Ez egy giganyomozás gigaadatokkal

– tette hozzá a főügyész. „Érezzük a társadalmi elvárást, de akkor is érzelemmentesen és a jogszabályoknak megfelelően kell eljárnunk, amikor ez fennáll. A cél az, hogy aki ezt elkövette, azt elítéljük”.

A vagyonok külföldre menekítésével kapcsolatban a szakemberek elmondták, hogy az esetleg így kivitt vagyonokat, vagy menekülő embereket nemzetközi együttműködésben tudják majd szükség szerint hazahozni.

Matolcsy Ádám, az alapítványokat létrehozó Matolcsy György, korábbi jegybankelnök fia áprilisban tagadta a saját, MNB-alapítvánnyal kapcsolatos szerepét, és cáfolta a sajtóértesüléseket, amelyek szerint a választás előtt vagyontárgyait Dubajba szállította volna.

A főügyész ismertette, hogy általánosságban megfigyelhető, hogy a választások óta bizonyos ügyekben az egyes tanúk vallomása megváltozott: akik eddig nem vallottak, most sokkal könnyebben teszik ezt, illetve megszaporodtak a bejelentők is. Fürcht Pál elmondta, hogy az könnyíthet a büntetésén, aki

  • feltáró jellegű vallomást tesz, illetve
  • felajánlja, hogy megtéríti az általa okozott kárt.

Elmondta, hogy egy ilyen jellegű vallomás különbséget tehet a felfüggesztett és a végrehajtandó szabadságvesztés között.

