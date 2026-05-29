91,8 milliárd forintot és több terabájt adatot foglaltak le az MNB-ügyben, egyelőre bizonyítékként

Élete legnagyobb ügyének nevezte a Központi Nyomozó Főügyészség főügyésze, Fürcht Pál a nyomozást, amelybe elmondása szerint a Központi Nyomozó Főügyészség mellé minden lehetséges szervezetet bevonnak, többek között a Nemzeti Nyomozó Irodát, a Nemzeti Adó és Vámhivatalt és a Nemzeti Védelmi Szolgálatot is.
Az MNB-alapítványok kapcsán súlyos hiányosságokat tárt fel tavaly márciusban az Állami Számvevőszék, azóta az ügyben számos lefoglalás történt, legutóbb az utóbbi két napban, amikor Vokó Annamária ügyész, a nyomozócsoport vezetője szerint 17 jogi személyt illetően történtek lefoglalások, a nagyszabású, összehangolt akció tegnap, az esti órákban ért véget.
Az ügy 2025 óta zajlik, most legutóbb május elején tartottak házkutatást, és foglaltak le iratokat az ügyészség nyomozói az ÁSZ épületében az MNB-t érintő eljárással összefüggésben. A nyomozócsoport, illetve a főügyészség nem kívánt becslést adni a várhatóan hiányzó vagyon mértékével kapcsolatban. Tavaly decemberben a HVG arról számolt be, hogy az alapítvány vagyonának döntő részét elveszítette: az eredeti 283 milliárd forintból 2024 végére mindössze 13 milliárd maradt, vagyis mintegy 270 milliárd forint tűnt el.
Az egyelőre nyomozati szakaszban álló ügycsoportban két eljárás folyik párhuzamosan, egy hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények, a másik pedig pénzmosás ügyében.
Bár még nem történtek letartóztatások vagy kényszerintézkedések, tanúkat már kihallgattak.
Az ügy során az MNB-alapítványok körüli cégeket vizsgálják, beleértve
- a Padme alapítványhoz közvetetten és közvetlenül kapcsolódó pénzeket
- a lengyel ingatlanfejlesztő GTC-t, illetve a svájci Ultimát,
- a Neumann János Alapítványt
- a balatonakarattyai oktatási központot
- Budapesti Metropolitan Egyetemet – ez egy friss feljelentés
- összesen 36 gazdasági társaságot,
- 97 személy van vizsgálat alatt,
- 11 magántőkealapot
Jeney Áron, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda rendőr dandártábornoka az ügy bonyolultságát szemléltető példaként elmondta, hogy olyan céget is vizsgálnak, amelynek 117 bankszámlája van. Bár rengeteg emberről van szó, és az ügy láthatóan valamekkora szervezettséget is igényelt, de
egyelőre nem lehet tudni, hogy az ügy eléri-e a bűnszervezeti szintet.
A feldolgozáshoz már egy értékelő elemző szoftvert is beszerzett az ügyészség, és felhasználják a nyomozáshoz az összes terület informatikai hátterét, de a nyomozás várható időtartamával kapcsolatban nem bocsátkozott becslésekbe. Hozzátette, hogy meggyorsítaná a folyamatot egy AI-alapú elemzőszoftver, amit szeretne megvásárolni, illetve kifejleszteni a szervezet.
Ez egy giganyomozás gigaadatokkal
– tette hozzá a főügyész. „Érezzük a társadalmi elvárást, de akkor is érzelemmentesen és a jogszabályoknak megfelelően kell eljárnunk, amikor ez fennáll. A cél az, hogy aki ezt elkövette, azt elítéljük”.
A vagyonok külföldre menekítésével kapcsolatban a szakemberek elmondták, hogy az esetleg így kivitt vagyonokat, vagy menekülő embereket nemzetközi együttműködésben tudják majd szükség szerint hazahozni.
Matolcsy Ádám, az alapítványokat létrehozó Matolcsy György, korábbi jegybankelnök fia áprilisban tagadta a saját, MNB-alapítvánnyal kapcsolatos szerepét, és cáfolta a sajtóértesüléseket, amelyek szerint a választás előtt vagyontárgyait Dubajba szállította volna.
A főügyész ismertette, hogy általánosságban megfigyelhető, hogy a választások óta bizonyos ügyekben az egyes tanúk vallomása megváltozott: akik eddig nem vallottak, most sokkal könnyebben teszik ezt, illetve megszaporodtak a bejelentők is. Fürcht Pál elmondta, hogy az könnyíthet a büntetésén, aki
- feltáró jellegű vallomást tesz, illetve
- felajánlja, hogy megtéríti az általa okozott kárt.
Elmondta, hogy egy ilyen jellegű vallomás különbséget tehet a felfüggesztett és a végrehajtandó szabadságvesztés között.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Ne maradjon le: kedd este olyat láthat a feje felett, amit csak szökőévente – Kiadták a jelzést a magyar csillagászok
Ritka égi jelenségnek lehetünk szemtanúi.
Bejelentette a rendőrség: elfogták K. Endrét
Péntek reggel.
Cél feletti infláció és lassuló növekedés a franciáknál
A spanyol inflációs nyomás is magas.
67 ezer ember egyszerre posztol és telefonál: hogy bírja a hálózat a BL-döntő terhelését?
Kovács Ádámot, a Telekom mobilhálózat fejlesztési csoportvezetőjét kérdeztük.
Rémisztő jóslat érkezett a kutatóktól: pokoli évek várnak a világra, de Magyarország sem lélegezhet fel
További rekorddöntögetésre kell számítani.
Robban a diplomáciai botrány: Ukrajna nagyon kihúzta a gyufát egy NATO-tagállamnál
Egy Földközi-tengeren talált drónhajónál kezdődött a történet.
Ursula von der Leyen kemény válaszcsapást készít elő, százmilliárdok sorsa a tét
Indul a gazdasági háború, amire senki nem figyelt.
Csőd szélén állnak Németország óriásai, a Waberer’s nevethet a végén
Bukta Gábor írása.
Önkéntes nyugdíjpénztár: A taglétszám tovább bővült, de a kezelt vagyon csökkent
Az önkéntes nyugdíjpénztárak (ÖNYP) taglétszáma tovább bővült 2026. I. negyedévében. Ugyanakkor a kezelt vagyon és ezáltal az egy tagra jutó átlagos megtakarítás összege valamelyest cs
Zsiday Viktor: "Eljátszottuk a saját deviza lehetőségét"
A magyar gazdaság még az általános iskolában van, a korrupció, a torz intézményrendszer és a "mutyiszféra" visszafogja a növekedést és a versenyképességet. Nem kellene a... The post Zsiday
Miért nincs nő? - HOLD After Hours feat. Szabó Dávid
A tavaszi szezon utolsó adása kriptoDáviddal, költségvetéssel és Trumppal. Az eufóriának vége, mindenki mehet vissza dolgozni! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The
Bejárható Anglia teljes partvonala: megnyílt a világ leghosszabb tengerparti gyalogútja
Hivatalosan is megnyílt a King Charles III England Coast Path, amely elsőként teszi lehetővé, hogy egyetlen kijelölt útvonalon lehessen végiggyalogolni Anglia teljes
Nem a pénz tesz igazán boldoggá!
Nemrég kijött Ben Felix új videója, ami arról beszél, hogy mitől lesz boldog életed. Maga a videó is elég érdeke, ajánlom megnézésre (angulul tudóknak), de két fontos részére felhívnám
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
A magyar vasút a Monarchia fejlesztéseiből él - vasúthálózat a BB tengely országaiban
A kelet-közép-európai régióban ma is azok az országok vannak előnyben, ahol már több mint száz éve sűrű vasúti kapcsolatokat építettek ki - és a rangsor... The post A magyar vasút a Monar
Az Ozempic bukása intő jel: így vesztheti el az AI-háborút az OpenAI
Az első piacra lépők előnye óriási az őt követőkkel szemben, de ez az előny nem garancia a töretlen üzleti sikerre. A technológiai dominancia gyorsan elolvadhat,... The post Az Ozempic bukása
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
67 ezer ember egyszerre posztol és telefonál: hogy bírja a hálózat a BL-döntő terhelését?
Kovács Ádámot, a Telekom mobilhálózat fejlesztési csoportvezetőjét kérdeztük.
Madár István: Ez a két dolog elengedhetetlen a 2031-es euróhoz
Milyen minőségű gazdaságpolitika szükséges az ötéves projekthez?
Színt vallott a magyar agrárium: ezt várják a Tisza-kormánytól
Komoly változások jöhetnek.