A háború sem tudta megállítani, megindult a roham: elképesztő mennyiségű pénz önti el az M&A-piacot
A Goldman Sachs várakozásai szerint az idei fúziós és felvásárlási (M&A) tranzakciók volumene megközelítheti, sőt meg is döntheti a 2021-es rekordot – jelentette ki John Waldron, a bank elnöke egy New York-i pénzügyi konferencián.

Waldron szerint az előkészületben lévő ügyletek állománya erős, az aktivitás pedig töretlen. A piacot elsősorban a vállalati tranzakciók hajtják. A Goldman Sachs több mint két évtizede a világ vezető M&A-tanácsadója, és számos nagy volumenű ügyletben vesz részt. Jelenleg többek között a Unilever tanácsadójaként dolgoznak a cég élelmiszeripari üzletága és a McCormick egyesülésén. Ezzel a tranzakcióval egy 65 milliárd dolláros vállalat jönne létre. A Goldman Sachs emellett megszerezte a vezető szervezői szerepet Elon Musk űripari és műholdas vállalata, a SpaceX tőzsdei bevezetésében is.

Az iráni háború kitörése után ugyan hetekig jelentős visszaesés volt tapasztalható, de a globális tranzakciós piac azóta magára talált.

Az LSEG adatai szerint az első negyedévben az M&A-ügyletek összértéke meghaladta az 1200 milliárd dollárt. A piaci szakemberek szerint ráadásul ennél jóval több ügylet van még előkészületben. Összehasonlításképpen, a 2021-es rekordév összesen 5800 miliárd dolláros forgalmat hozott.

Waldron az elsődleges részvénykibocsátások (IPO) piacát illetően is bizakodó. Szerinte néhány nagyszabású tőzsdei bevezetés sikere újabb tranzakciókat indíthat el. Kiemelte, hogy világszerte óriási mennyiségű tőke és likviditás keresi a növekedési lehetőségeket, különösen a kiemelkedő teljesítményű cégek esetében.

Forrás: Reuters

