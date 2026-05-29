Újraválasztották Vinnai Balázst az IVSZ - Digitális Vállalkozások Szövetsége élére
Csütörtökön tartotta meg évi rendes közgyűlését az IVSZ - Digitális Vállalkozások Szövetsége Budapesten. A közgyűlésen a több mint 250 szervezetből álló tagság képviselői elfogadták a beszámolókat, és a szövetség elnökének újraválasztották Vinnai Balázst.

Rajta kívül Pikéthy Árpádot, az IBM Magyarország ügyvezető igazgatóját az informatikai tagozat vezetőjét, illetve Deliága Ákost, a Talk-A-Bot vállalati chatbotszolgáltató társalapítóját, a startup, scale-up tagozat vezetőjét is elnökségi tagnak választották.

Két általános elnökségi tagot is választottak Matécsa Márta (McKinsey, partner) először került az IVSZ elnökségébe, Nieder Jenő (PortfoLion, vezérigazgató-helyettes) korábban is ebben a pozícióban segítette a szervezet munkáját. 

Vinnai Balázs, az IVSZ újraválasztott elnöke 2007 óta működik közre a szövetség munkájában, és 2020 óta tölti be az elnöki tisztséget.

Tajthy Krisztina, az IVSZ főtitkára beszámolójában kiemelte, hogy az IVSZ folytatja 2025-ben elindított AI Kompetencia Központ projektjét, amelynek célja a hazai szoftverfejlesztő kis- és középvállalatok támogatása sikeres, hatékony AI-alapú fejlesztések megvalósításában. Ehhez egyebek mellett szakértői támogatást, információ megosztást, sandbox környezetet biztosít számukra.

A szövetség továbbra is aktívan részt vesz több európai projektben

(DigitalTech EDIH, CyberHubs, COcyber), amelyek szakmai képzéseket, tudásátadást és innovációs támogatást biztosítanak a magyar vállalkozásoknak kiemelten az AI és a kiberbiztonság terén.

