Megkongatták a vészharangot: hiába a hatalmas nyereség, drámai fordulat küszöbén állnak a hagyományos bankok

A globális bankrendszer 2025-ben ismét rekorderedményekkel zárt: a nettó nyereség 1300 milliárd dollárra emelkedett, ami 7 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest. A bankok bevételei 6400 milliárd dollárt értek el, miközben az általuk kezelt üzleti állományok (betétek, hitelek és kezelt vagyon) 6,5%-kal 406 ezer milliárd dollárra bővültek. A kedvező teljesítmény ellenére a McKinsey idei banking reportjának friss előzetese szerint a szektor történelmi fordulóponthoz érkezett: a fintech cégek és a neobankok térnyerése, a mesterséges intelligencia viharos terjedése, valamint a stablecoinok megjelenése egyszerre kezdi ki a bankok ügyfélkapcsolati dominanciáját és üzleti modelljeinek stabilitását.

A jövedelmezőségi és piaci értékeltségi mutatók óvatosságra intenek. Az immateriális tételektől tisztított,

saját tőkére vetített megtérülés (ROTE) 12,4 százalékról 11,8 százalékra csökkent,

miközben a bankszektor P/B (árfolyam/könyv szerinti érték) és P/E (árfolyam/nyereség) mutatói továbbra is a legalacsonyabbak az összes iparág közül.

Bár a befektetők láthatóan értékelik a közelmúlt eredményeit, a hosszú távú értékteremtésbe vetett hitük gyenge – nem függetlenül attól, hogy élénken él a piaci emlékezetben a 2003–2007 közötti, 20 százalék körüli ROTE-t hozó „aranykor”, illetve az azt követő „elveszett évtized”. A bevételi kép részleteiben is látható az ellentmondás: a nettó kamatmarzs (NIM) globálisan csak kismértékben csökkent, 1,65-ről 1,63 százalékra, sőt egyes piacokon – például az Egyesült Államokban, Japánban és az Egyesült Királyságban – még javult is.

Mindeközben a banki bevételtermelés súlypontjai átrendeződnek. A pénzügyi közvetítőrendszer által kezelt globális vagyon 468 ezer milliárd dollárra duzzadt, ám a banki mérlegekben tartott eszközök aránya 2022 óta 44 százalékról 40 százalékra csökkent. Ezzel párhuzamosan a tranzakciós banki szolgáltatások és a disztribúció (értékesítés) felértékelődött: ezek a területek ma már a bevételek 47, valamint a nyereség 57 százalékát adják. Csakhogy éppen ezek a tevékenységek a leginkább kitettek a platformlogikának, az új belépők skálázódásának és az árversenynek.

A tanácsadócég elemzése szerint a banki üzleti modellek földrajzi térképe is újrarajzolódik, és a globális univerzális bankok korszaka látványosan szűkül.

Míg 2005-ben a világ húsz legnagyobb bankja közül tíz működött globális univerzális pénzintézetként, 2025-re ez a szám négyre csökkent.

A helyüket egyre inkább olyan hazai fókuszú, illetve „kontinentális” vagy transznacionális szereplők veszik át, amelyek digitális platformok segítségével építenek regionális hálózatokat. A jelentésben szereplő, nevesített minták szerint ezt a modellt követi a DBS pánázsiai terjeszkedése, az OTP Bank kelet-közép-európai és közép-ázsiai növekedése, valamint a BBVA többországos működési modellje. Emellett a regionális különbségek is erősödnek: az Egyesült Államok és Északnyugat-Európa bankjai erőteljesebben mozdultak el a jutalék- és díjalapú szolgáltatások felé, míg az öböl menti és kelet-európai pénzintézetek továbbra is inkább a mérlegből származó kamatbevételekre támaszkodnak.

Az ügyfélkapcsolatok terén a jelentés fordulópontot azonosít. A fintech szektor érett fázisba lépett: a világ ezer legnagyobb fintech vállalata 2025-ben 625 milliárd dolláros bevételt ért el, és

részesedésük az ezer legnagyobb bankkal közös bevételi tortából 2021 és 2025 között 10 százalékról 17 százalékra emelkedett.

A növekedési dinamika is beszédes: az érett fintech cégek ezer legnagyobbika évi 22 százalékos növekedést produkál, szemben a bankok 5 százalékos bővülésével. A szabályozói és piaci ambíciót jelzi, hogy csak az Egyesült Államokban 21 banklicenc-kérelmet nyújtottak be fintech cégek 2025-ben, miközben az előző évben mindössze egyetlen ilyen pályázat volt.

A neobankok az üzleti modell hatékonysága és a skálázódás miatt nemcsak növekedésben, hanem jövedelmezőségben is felülírják a hagyományos banki normákat – ráadásul töredéknyi alkalmazotti létszámmal. A jelentés konkrét példákat is kiemel: a Revolut 69 millió ügyféllel rendelkezik, és saját tőke arányos megtérülése (ROE) 35 százalék körül alakul; a Nubank 131 millió ügyfelet szolgál ki, ROE-je pedig mintegy 30 százalék. A globális skálázhatóságot jelzi a WeBank esete is, amely 420 millió ügyféllel rendelkezik. A jövedelmezőségi élmezőny említésekor a McKinsey a Wise-t is a 35 százalék körüli ROE-t elérő szereplők közé sorolja a Revolut mellett.

A technológiai kihívások közül két fejlemény különösen élesen rajzolja át a versenyt. Az agent alapú mesterséges intelligencia képes valós időben figyelni a számlaegyenlegeket, összehasonlítani az elérhető hozamokat, optimalizálni a betéti kamatokat, átcsoportosítani a hitelkártya-egyenlegeket, és a megtakarításokat automatikusan a magasabb hozamú konstrukciók felé terelni. Ez a gyakorlatban a bankok által eddig realizált kamatnyereség egy részét közvetlenül az ügyfelekhez irányíthatja át, és feloldhatja a bank–ügyfél kapcsolat korábbi „megtartó erejét”. Ezzel párhuzamosan a generatív AI rendkívül gyorsan terjed: az amerikai munkaképes korú lakosság mintegy fele alig két év alatt kezdte el aktívan használni. A generációk közötti technológiai szakadék szokatlanul szűk, ami azt jelenti, hogy a bankok ezúttal nem számíthatnak arra, hogy idősebb, lassabban alkalmazkodó ügyfélbázisuk érdemi „türelmi időt” biztosít számukra az átállásra.

A stablecoinok piaca egyelőre szerény – nagyjából 300 milliárd dolláros volument képvisel –, de a határokon átnyúló fizetésekben és a kereskedelemfinanszírozásban egyre életképesebb alternatívát kínál a hagyományos rendszerekkel szemben. A jelentés szerint hatásuk már most érezhető, és

középtávon akár a banki betétállományok összetételét is drasztikusan átalakíthatják.

Mindezt tovább erősíti, hogy a felmérések alapján az ügyfelek – különösen a fiatalabbak – nemcsak elégedettebbek az új piaci szereplőkkel, hanem sok esetben jobban is bíznak bennük, mint a hagyományos pénzintézetekben.

A McKinsey válasza a kihívásokra a „sebességgel párosuló precizitás”, vagyis a háromsebességes (többszintű) szervezet kialakítása:

Az első szinten, az úgynevezett alapsebességen a bevált megoldások gyors és agilis iterációja zajlik: az alaprendszerek modernizálása, az ügyfélutak optimalizálása és az AI-alapú működés kiépítése – ezek a projektek jellemzően 90 százalék feletti sikerrátával futnak. A második szinten belső inkubátorok és akcelerátorok dolgoznak kockázatitőke-jellegű környezetben; céljuk a beágyazott pénzügyi szolgáltatások, a piactéri platformok és a digitáliseszköz-megoldások fejlesztése, közepes sikerrátával. A harmadik, leggyorsabb szinten laboratóriumi kísérletek és kisebb befektetések tesztelik a leginkább áttörő innovációkat – az autonóm pénzügyektől a kvantumszámítástechnikáig. Itt a kezdeményezéseknek csak körülbelül 20 százaléka lesz sikeres, de egyetlen áttörés is képes lehet átformálni a bank egészét.

A jelentés hangsúlyozza: mindehhez nemcsak szervezeti átalakítás, hanem kulturális váltás is kell – magasabb kockázattűrés, gyorsabb kudarckezelés és új ösztönzőrendszerek.

Összességében a 2025-ös rekorderedmények nem fedhetik el a strukturális kihívásokat. A bankok számára a mesterséges intelligencia és a digitális eszközök térnyerése egyszerre fenyegetés és lehetőség: aki képes elsajátítani a többsebességes működést, nemcsak megvédheti jelenlegi pozícióit, hanem proaktív belépéssel a fintech ökoszisztémákba új bevételi forrásokat is megnyithat – állapítja meg a tanácsadócég.

