Digitális kitörés előtt, kormányváltás után: elárulták a szakértők, mi várható az IT-piacon a következő öt évben

Mit tartogat a kormányváltás utáni időszak a hazai IT-piacnak? Mennyire írja át az AI a bankolást, elveszi-e a munkánkat a mesterséges intelligencia? Magyarország megtalálja-e a digitalizuációs kitörési pontokat? Szakmai közönségünk mondott véleményt a Portfolio Financial IT konferencián, mutatjuk a válaszokat.

A Portfolio rendezvényein rendszeresen bevonjuk a közönséget a beszélgetések alakulásába azzal, hogy a kerekasztalokon kikérjük a véleményüket egy-egy témában. Most a csütörtöki Financial IT konferenciánk végén az utolsó szekció utolsó előadásáig kitartó core közönségünk körében végeztünk villámkutatást.

Kormányváltás és IT-piaci kilátások

Az elmúlt hetek a Magyarországon a 16 év után leköszönő Fidesz-kormánytól a hatalmat átvevő Tisza-kormány megalakulásáról és az első lépéseikről szóltak. Érthető módon a hazai üzleti világ is a változásokat figyeli, és azt próbálja kitalálni, mire számíthatnak a következő időszakban.

Ezért is kérdeztük meg a bankok legfontosabb beszállítóit is magánban foglaló szakmai közönségünket, szerintük mi várható az IT-piacon a kormányváltás után.

A kétharmados többség arra számít, hogy több pénz lesz elérhető K+F-re és innovációkra.

28 százalék szintén optimista, szerintük elsősorban egy transzparensebb, versenyzőbb piac és "kánaán" lesz a magyar IT-piacon. Megszorításokra mindössze a közönség 4%-ka számít, új szabályozói projektekre pedig még kevesebben számítanak, mint fő változás.

Jön az AI-vezérelt bankolás?

A rendezvény folyamán sok szó esett arról, hogy az AI-boom eddig hogyan jelent meg és milyen eredményeket hozott a bankok háza táján, és hogy a jövőben mi várható a felforgató technológiától.

A közönségünk 52 százaléka úgy gondolta, a bankolás digitális UX-ét fogja átformálni azáltal, hogy AI-ügynökökkel bankolunk majd.

27 százalék szerint gyorsabb, olcsóbb lesz, de a front-endeken kevés válztozást fogunk tapasztalni, 6 százalék pedig radikális változásokat jósolt.

A mesterséges intelligencia elveszi a munkát?

Több mint 3 évvel a ChatGPT leleplezése és a generatív AI körüli hype elindulása után ma még mindig vita van arról, hogy kinek hogyan érinti a mindennapi munkáját az AI-forradalom. Sok olyan munkakört látni, ami könnyen kiváltható AI-jal, de rengeteg olyan példa is van, ahol a munkakör jelenleg nem kiváltható a technológiával - ráadásul a társadalmi változások eleve lassítják az egyébként sokszor exponenciálisan fejlődő technológiák terjedését.

Közönségünk 88 százaléka magabiztosan állította, a munkája csak kis részét tudja átvenni az AI öt éven belül.

10 százalék nagyobb hányadra számít, míg mindössze 2 százalék mondta, hogy teljes át tudja venni a munkafeladatait a mesterséges intelligencia.

Kitörési pont

Évek óta téma, hogy Magyarországnak kicsi nyitott gazdaságként, erős szürkeállományra építkezve digitális kitörési pontokat kellene keresnie, ehhez több fronton meglennének az erőforrásaink, ám egyelőre a sikerek elmaradtak vagy nagyítóval kell őket keresni.

A következő öt évig tartó időszakkal kapcsolatban közönségünk 22 százaléka volt optimista, szerintük AI-ban,digitalizációban, K+F-ben élen járhatunk és kitörünk.

Ám 69 százalék szuerint Európa farvizén evezgetve fogunk felzárókzni, és elmarad a csoda.

Címlapkép forrása: Portfolio