Digitális kitörés előtt, kormányváltás után: elárulták a szakértők, mi várható az IT-piacon a következő öt évben

A Portfolio rendezvényein rendszeresen bevonjuk a közönséget a beszélgetések alakulásába azzal, hogy a kerekasztalokon kikérjük a véleményüket egy-egy témában. Most a csütörtöki Financial IT konferenciánk végén az utolsó szekció utolsó előadásáig kitartó core közönségünk körében végeztünk villámkutatást.
Kormányváltás és IT-piaci kilátások
Az elmúlt hetek a Magyarországon a 16 év után leköszönő Fidesz-kormánytól a hatalmat átvevő Tisza-kormány megalakulásáról és az első lépéseikről szóltak. Érthető módon a hazai üzleti világ is a változásokat figyeli, és azt próbálja kitalálni, mire számíthatnak a következő időszakban.
Ezért is kérdeztük meg a bankok legfontosabb beszállítóit is magánban foglaló szakmai közönségünket, szerintük mi várható az IT-piacon a kormányváltás után.
A kétharmados többség arra számít, hogy több pénz lesz elérhető K+F-re és innovációkra.
28 százalék szintén optimista, szerintük elsősorban egy transzparensebb, versenyzőbb piac és "kánaán" lesz a magyar IT-piacon. Megszorításokra mindössze a közönség 4%-ka számít, új szabályozói projektekre pedig még kevesebben számítanak, mint fő változás.
Jön az AI-vezérelt bankolás?
A rendezvény folyamán sok szó esett arról, hogy az AI-boom eddig hogyan jelent meg és milyen eredményeket hozott a bankok háza táján, és hogy a jövőben mi várható a felforgató technológiától.
A közönségünk 52 százaléka úgy gondolta, a bankolás digitális UX-ét fogja átformálni azáltal, hogy AI-ügynökökkel bankolunk majd.
27 százalék szerint gyorsabb, olcsóbb lesz, de a front-endeken kevés válztozást fogunk tapasztalni, 6 százalék pedig radikális változásokat jósolt.
A mesterséges intelligencia elveszi a munkát?
Több mint 3 évvel a ChatGPT leleplezése és a generatív AI körüli hype elindulása után ma még mindig vita van arról, hogy kinek hogyan érinti a mindennapi munkáját az AI-forradalom. Sok olyan munkakört látni, ami könnyen kiváltható AI-jal, de rengeteg olyan példa is van, ahol a munkakör jelenleg nem kiváltható a technológiával - ráadásul a társadalmi változások eleve lassítják az egyébként sokszor exponenciálisan fejlődő technológiák terjedését.
Közönségünk 88 százaléka magabiztosan állította, a munkája csak kis részét tudja átvenni az AI öt éven belül.
10 százalék nagyobb hányadra számít, míg mindössze 2 százalék mondta, hogy teljes át tudja venni a munkafeladatait a mesterséges intelligencia.
Kitörési pont
Évek óta téma, hogy Magyarországnak kicsi nyitott gazdaságként, erős szürkeállományra építkezve digitális kitörési pontokat kellene keresnie, ehhez több fronton meglennének az erőforrásaink, ám egyelőre a sikerek elmaradtak vagy nagyítóval kell őket keresni.
A következő öt évig tartó időszakkal kapcsolatban közönségünk 22 százaléka volt optimista, szerintük AI-ban,digitalizációban, K+F-ben élen járhatunk és kitörünk.
Ám 69 százalék szuerint Európa farvizén evezgetve fogunk felzárókzni, és elmarad a csoda.
Címlapkép forrása: Portfolio
Magyar Péter a Portfolio-nak: Volt olyan tétel, amit közvetlen a bejelentés előtt értünk el a Bizottságnál
Hármas interjú a miniszterelnökkel és kabinetjével, egyenesen a Brüsszelből hazafelé tartó járaton.
Tüzet nyitott Amerika: Hellfire-t lőttek ki Irán partjainál - Rakétát kapott a Lian Star
Azt mondják, nem volt más opció.
Eldőlt, melyik csapat nyerte meg a Bajnokok Ligáját - Íme a győztes
Végül tizenegyesekkel dőlt el a meccs.
Váratlan tárgyalásba kezdett az Egyesült Államok régi ellenségével: pattanásig feszült a helyzet a katonai bázis határán
Hatalmas a feszültség most Kuba körül - Nagyüzemben zajlik a diplomácia.
Titokzatos foltok és egy elhallgatott kezelés: meglepő részletek derültek ki Trump orvosi vizsgálatából
Trump orvosa rá is szólt az elnökre: jó lenne, ha fogyna egy kicsit.
Nem az a kérdés, hogy betesz-e a háború a légi közlekedésnek – Hanem hogy mikor és mennyire
Lássuk, mit jelent a kerozinhiány a gyakorlatban.
Zelenszkij: brutális támadásra készült Oroszország – De valaki rászólt Putyinra
Az ukrán elnök továbbra is szkeptikus: szerinte ettől nem fogja meggondolni magát az orosz vezető.
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk ilyet és kevesen is olvassák ezeket. Lehetséges-e egyáltalán, hogy a gazdaság, a társ
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Kivezeti az egyik nagybank a 3% alatti kamatszintet az Otthon Startnál
Az UniCredit Bank június elsejétől 3 százalékos kamat mellett kínálja az Otthon Start hitelt. Ez azt is jelenti, hogy a bank a korábbi extra kedvezményét visszavonja, azaz már nem lehet nála é
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Zsiday Viktor: "Eljátszottuk a saját deviza lehetőségét"
A magyar gazdaság még az általános iskolában van, a korrupció, a torz intézményrendszer és a "mutyiszféra" visszafogja a növekedést és a versenyképességet. Nem kellene a... The post Zsiday
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
Miért nincs nő? - HOLD After Hours feat. Szabó Dávid
A tavaszi szezon utolsó adása kriptoDáviddal, költségvetéssel és Trumppal. Az eufóriának vége, mindenki mehet vissza dolgozni! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The
Bejárható Anglia teljes partvonala: megnyílt a világ leghosszabb tengerparti gyalogútja
Hivatalosan is megnyílt a King Charles III England Coast Path, amely elsőként teszi lehetővé, hogy egyetlen kijelölt útvonalon lehessen végiggyalogolni Anglia teljes
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Eldőlt! Magyar Péter hazahozhat 6 ezer milliárdot: mihez kezd a kormány ennyi pénzzel?
Hatalmas összegről van szó.
67 ezer ember egyszerre posztol és telefonál: hogy bírja a hálózat a BL-döntő terhelését?
Kovács Ádámot, a Telekom mobilhálózat fejlesztési csoportvezetőjét kérdeztük.
Madár István: Ez a két dolog elengedhetetlen a 2031-es euróhoz
Milyen minőségű gazdaságpolitika szükséges az ötéves projekthez?