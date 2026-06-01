Az amerikai cégek egy része már nem banktól vesz fel hitelt, hanem magánhitelalaptól

A magánhitelalapok az elmúlt három évben közel 560 milliárd dollárnyi új kölcsönt nyújtottak amerikai vállalatoknak, amivel több mint 6,5 millió munkahely létrejöttéhez járultak hozzá – derült ki a Managed Funds Association (MFA) Reuters által ismertetett jelentéséből.

Az alternatív eszközkezelők szerepe az elmúlt évtizedben jelentősen felértékelődött az amerikai gazdaság finanszírozásában. Miután a hagyományos bankok a szigorodó szabályozások miatt visszavonultak a kockázatosabb hitelezéstől, a magánhitel-alapok töltötték be a keletkezett űrt.

Az MFA becslése szerint a 2023 óta nyújtott magánhitelek

mintegy 897 milliárd dollár értékű gazdasági aktivitást generáltak az Egyesült Államokban.

Ebből Kalifornia, Illinois és Texas részesedett a legnagyobb arányban.

A jelentéshez felhasznált adatok a BlackRock tulajdonában lévő Preqin adatbázisából és szövetségi forrásokból származnak. A számok éves bontásban is beszédesek: az amerikai vállalkozásoknak

2023-ban 163,6 milliárd,

2024-ben 157,6 milliárd, míg

2025-ben már 238,7 milliárd dollár értékben nyújtottak magánhitelt.

Ez azt mutatja, hogy tavaly jelentős ugrás következett be a hitelezésben.

Az intézményi befektetők fedezeti alapokba (hedge fundokba) irányuló tőkekihelyezései szintén dinamikusan nőttek. A nyugdíjalapok, az egyetemi alapítványok és a nonprofit szervezetek összesen mintegy 1,6 billió dollárt tartanak fedezeti alapokban, szemben a 2023-as 1430 milliárd dollárral. A nyugdíjalapok járnak az élen 940 milliárd dollárral, míg a nonprofit alapítványok 510 milliárd dollárt fektettek be. Az intézményi tőkekihelyezések terén New York, Kalifornia és Texas áll az első helyen.

"Az alternatív eszközkezelők érdemi hozzájárulást nyújtanak az amerikai gazdasághoz és a hétköznapi amerikaiak életéhez. A szabályozóknak továbbra is olyan keretrendszert kell fenntartaniuk, amely

országszerte ösztönzi ezeket az előnyöket

– nyilatkozta Bryan Corbett, az MFA vezérigazgatója, mit sem törődve a magánhitelek és magánhitelalapok felől érkező, inkább negatív hírfolyammal.

