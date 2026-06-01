Drasztikusan romlanak a diákhitelek feltételei Amerikában
Július 1-jétől alapvetően megváltoznak az amerikai szövetségi diákhitelek törlesztési és adósságelengedési feltételei azok számára, akik ez után a dátum után vesznek fel kölcsönt. A változásokat Donald Trump tavaly elfogadott, One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) nevű törvénycsomagja írja elő. A szakértők szerint a módosításoknak rendkívül nagy a tétje - írta meg a CNBC.

A törvény több, eddig elérhető törlesztési konstrukciót megszüntet. A jelenlegi adósok továbbra is élhetnek a korábbi lehetőségekkel. Ide tartozik a kedvező feltételű, jövedelemarányos törlesztési terv (Income-Based Repayment, IBR) is. Aki azonban július 1-je után vesz fel szövetségi diákhitelt, az mindössze két új opció közül választhat. Ezek a

Repayment Assistance Plan (RAP) és a Tiered Standard Plan.

A korábbi hitelek esetében is csak ez a kettő marad érvényben, ha valaki új kölcsönt igényel mellé: egy kisebb összegű új hitel felvétele is elegendő ahhoz, hogy az adós elveszítse a régi, kedvezőbb konstrukciókhoz való hozzáférését.

Az IBR elvesztése különösen fájdalmas lehet. Ez a konstrukció már 20 év után adósságelengedést kínál, és az alacsony jövedelmű adósok akár nulla dolláros havi törlesztőrészletet is kaphatnak. Ezzel szemben a RAP keretében a törlesztőrészlet a jövedelem 1 és 10 százaléka között mozog, az adósságelengedésre pedig csak 30 év után kerülhet sor. A Tiered Standard Plan rögzített törlesztőrészleteket ír elő, a fogyasztóvédelmi szervezetek szerint ezek sokak számára megfizethetetlenek lesznek.

Különösen hátrányos helyzetbe kerülnek azok a szülők, akik gyermekük tanulmányainak finanszírozásához úgynevezett Parent PLUS hitelt vesznek fel július 1-je után. Számukra kizárólag a Tiered Standard Plan marad elérhető. Ráadásul a közszférában dolgozók adósságelengedési programja (Public Service Loan Forgiveness, PSLF) sem lesz számukra igénybe vehető. Ez a kedvezmény ugyanis kizárólag a jövedelemarányos törlesztési tervben, vagy a régi normál törlesztési tervben (Standard Repayment Plan) részt vevő adósoknak jár.

A törvény egyes védőháló jellegű lehetőségeket is megszüntet. Az új adósok

többé nem kérhetnek törlesztési moratóriumot munkanélküliség vagy anyagi nehézségek esetén.

Hasonlóképpen, aki július 1-je után adósságrendező hitel keretében vonja össze a meglévő diákhiteleit, azt a rendszer új adósként kezeli. Ezzel pedig elveszíti a korábbi kedvezményeket.

A szakértők szerint aki teheti, még a határidő előtt gondolja át a lehetőségeit. Aki közel áll a diploma megszerzéséhez, mérlegelheti, hogy a fennmaradó kis összeget inkább piaci alapú hitelből fedezi. Ezzel megőrizheti a szövetségi hitelekhez kapcsolódó kedvezményeit. Ugyanakkor a piaci alapú hiteleknek is megvannak a maguk kockázatai, a magasabb kamatoktól kezdve a gyengébb fogyasztóvédelemig. A szülők esetében érdemes lehet egy eddig hitellel nem rendelkező családtagnak felvennie az új kölcsönt. Így a már meglévő hitellel rendelkező szülő megőrizheti a korábbi, kedvezőbb feltételeket.

