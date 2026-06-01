Eltűnik a 3% alatti Otthon Start-kamat az egyik nagybanknál

Az UniCredit Bank honlapján már megjelent a június elsejétől érvényes hirdetmény. A dokumentumból kiderül, hogy hétfőtől már

évi 3,00 százalékos kamat mellett lehet felvenni

az Otthon Start hitelt.

Egy 12 millió forintos hitel törlesztőrészlete az eddig érvényben lévő 2,80 százalékos kamat mellett 65 300 forint körül alakulhat. Június elsejétől a példában szereplő kölcsön kamata 3,00 százalék lenne, a havi törlesztőrészlet emiatt 66 500 forint körüli összegre emelkedik.

Az alábbi bankoknál marad a 3 százalék alatti kamatszint:

A CIB Banknál évi 2,95 százalékos,

a Gránit Banknál évi 2,79 százalékos,

a MagNet Banknál évi 2,80 százalékos,

az MBH Banknál a Kiemelt Partner Programra jogosult ügyfeleknek évi 2,75 százalékos,

az MBH Banknál a Privát banki vagy Prémium ügyfelek számára évi 2,89 százalékos kamat mellett

érhető el az Otthon Start Hitel.

