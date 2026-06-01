  • Megjelenítés
Eltűnik a 3% alatti Otthon Start-kamat az egyik nagybanknál
Bank

Eltűnik a 3% alatti Otthon Start-kamat az egyik nagybanknál

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az UniCredit Bank június 1-jétől 3 százalékos kamat mellett kínálja az Otthon Start hitelt, vagyis megszünteti a korábbi 2,8 százalékos kamat melletti hitelfelvétel lehetőségét - írja a Bankmonitor.

Az UniCredit Bank honlapján már megjelent a június elsejétől érvényes hirdetmény. A dokumentumból kiderül, hogy hétfőtől már

évi 3,00 százalékos kamat mellett lehet felvenni

az Otthon Start hitelt. 

Egy 12 millió forintos hitel törlesztőrészlete az eddig érvényben lévő 2,80 százalékos kamat mellett 65 300 forint körül alakulhat. Június elsejétől a példában szereplő kölcsön kamata 3,00 százalék lenne, a havi törlesztőrészlet emiatt 66 500 forint körüli összegre emelkedik.

Még több Bank

Drasztikusan romlanak a diákhitelek feltételei Amerikában

Újabb felvásárlási pletykák a világ legrégebbi bankja körül, a vezérigazgató cáfol

Digitális kitörés előtt, kormányváltás után: elárulták a szakértők, mi várható az IT-piacon a következő öt évben

Az alábbi bankoknál marad a 3 százalék alatti kamatszint:

  • A CIB Banknál évi 2,95 százalékos,
  • a Gránit Banknál évi 2,79 százalékos,
  • a MagNet Banknál évi 2,80 százalékos,
  • az MBH Banknál a Kiemelt Partner Programra jogosult ügyfeleknek évi 2,75 százalékos,
  • az MBH Banknál a Privát banki vagy Prémium ügyfelek számára évi 2,89 százalékos kamat mellett

érhető el az Otthon Start Hitel.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Magyar Péter bejelentette, leváltják Sulyok Tamás köztársasági elnököt
A Balaton partján lehet igazán jól megfejteni az ingatlanpiac rejtélyeit − Ismét itt a várva várt Portfolio Property X
Digitális kitörés előtt, kormányváltás után: elárulták a szakértők, mi várható az IT-piacon a következő öt évben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility