Megjött a hivatalos jelzés: aggasztó a klímahelyzet, a bankoknak is lépniük kell miatta

A globális átlaghőmérséklet emelkedése továbbra is a kritikus 1,5 fokos küszöbérték körül ingadozik, ezért az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése változatlanul alapvető fontosságú – foglalja össze a folyamatokat a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss Zöld pénzügyi jelentése.
Az éghajlatváltozás Magyarországon is egyértelmű: 1901 óta a tavalyi volt a legszárazabb június, és az ország tíz legmelegebb évének mindegyike a 2000-es évekre esett.
Kedvező hír, hogy a bankrendszer továbbra is ellenálló a klímakockázatokra nézve. Nem nőttek érdemben az átállási kockázatok, ezek meglévő bankrendszeri hatása kezelhető a jegybank rövid távú klímastressztesztjének eredményei alapján. A banki portfóliók nagyobb része viszont továbbra is magas üvegházhatású gázkibocsátással járó tevékenységeket finanszíroz – hívja fel a figyelmet az MNB.
A jegybank szerint a bankrendszer hosszú távú ellenálló-képességének biztosításához többek között
tovább kell fejleszteni a banki kockázatkezelési gyakorlatokat.
A banki portfóliókban a zöld ágazatok előtérbe helyezését, és ezáltal a klíma- és környezeti kockázatok mérséklését az MNB bővített, egy évvel meghosszabbított Zöld tőkekövetelmény-kedvezmény (TKK) programja támogatja. A TKK programba bevont banki zöld kitettségek értéke tavaly elérte az 1728 milliárd forintot, ami dinamikus, 28 százalékos éves bővülést jelent. Az egyéb, TKK programon kívüli zöld hitelekkel együtt 6,3 százalékra nőtt a zöld lakáshitelek aránya a hazai lakáshitelpiacon (ezek 40 százaléka a legmagasabb energetikai besorolású ingatlanokat finanszírozta). A zöld vállalati és önkormányzati hitelek aránya 7 százalék volt 2025 végén, ezek döntő részben napenergia-termelést és fenntartható kereskedelmi ingatlanokat finanszíroznak.
A zöld állampapírok aránya stagnált, bár állományuk mintegy 500 milliárd forinttal bővült, emellett a zöld jelzáloglevelek volumene is nőtt.
Számottevően nőtt a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási, illetve fenntarthatósági fókuszú befektetési alapok, továbbá a befektetési életbiztosításokhoz (unit-linked) választható ESG szempontú eszközalapok volumene is: együttes nettó eszközértük a 3 300 milliárd forintot közelíti. Szem előtt tartva a befektetők megfelelő tájékoztatását és a "zöldre festés" kockázatának csökkentését, a fenntartható célokkal rendelkező, kollektív befektetési eszközök átláthatóságát elősegítve az MNB Névhasználati ajánlást adott ki, illetve továbbfejlesztette a Zöld Pénzügyi Termékkeresőjét.
A közlemény kiemeli: a jegybank fenntartható pénzügyekkel kapcsolatos szabályozó eszközei, elsősorban vezetői körlevelek, útmutatók és az MNB zöld ajánlásai segítik az ESG kockázatok integrálását a pénzügyi intézmények működésébe, illetve iránytűként szolgálnak a piacnak az – egyre összetettebb – nemzetközi szabályozási rendszerben való eligazodásban.
