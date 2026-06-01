Nyomozás indult a Wise-nál pénzmosás miatt

A londoni tőzsdén jegyzett Wise fintech szolgáltató részvényei több mint 10 százalékot zuhantak hétfőn. Ennek oka, hogy a brüsszeli ügyészség pénzmosás gyanújával vizsgálja a vállalat európai leányvállalatát. A hatóság szerint az érintett tranzakciók összértéke meghaladhatja a félmilliárd eurót.

A brüsszeli ügyészség közlése szerint a

tavaly indított, és már a lezárásához közeledő nyomozás pénzmosás gyanúján alapul.

Az esetek feltételezett csaláshoz, korrupcióhoz és kábítószer-kereskedelemhez köthetők. A hatóság azt vizsgálja, hogy a Wise Europe szolgáltatásait használhatták-e nemzetközi bűnszervezetek pénzmosásra, és jelenleg a vádirat véglegesítésén dolgoznak.

A Wise a múlt hónapban helyezte át elsődleges tőzsdei jegyzését a Nasdaqra. A cég a Bureau of Investigative Journalism korábbi tudósítására reagálva közölte, hogy mindenben együttműködik a brüsszeli ügyészséggel. Ugyanakkor hozzátették, hogy a vizsgálat konkrét megállapításait eddig nem osztották meg velük.

A vállalat nyilatkozatában elismerte, hogy

egyre kifinomultabb rosszhiszemű szereplők próbálják kihasználni a platformot.

Egyúttal hangsúlyozták, hogy a változó fenyegetésekkel szemben folyamatosan fejlesztik a technológiai alapú védelmi rendszereiket.

