  • Megjelenítés
Nyomozás indult a Wise-nál pénzmosás miatt
Bank

Nyomozás indult a Wise-nál pénzmosás miatt

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A londoni tőzsdén jegyzett Wise fintech szolgáltató részvényei több mint 10 százalékot zuhantak hétfőn. Ennek oka, hogy a brüsszeli ügyészség pénzmosás gyanújával vizsgálja a vállalat európai leányvállalatát. A hatóság szerint az érintett tranzakciók összértéke meghaladhatja a félmilliárd eurót.

A brüsszeli ügyészség közlése szerint a

tavaly indított, és már a lezárásához közeledő nyomozás pénzmosás gyanúján alapul.

Az esetek feltételezett csaláshoz, korrupcióhoz és kábítószer-kereskedelemhez köthetők. A hatóság azt vizsgálja, hogy a Wise Europe szolgáltatásait használhatták-e nemzetközi bűnszervezetek pénzmosásra, és jelenleg a vádirat véglegesítésén dolgoznak.

A Wise a múlt hónapban helyezte át elsődleges tőzsdei jegyzését a Nasdaqra. A cég a Bureau of Investigative Journalism korábbi tudósítására reagálva közölte, hogy mindenben együttműködik a brüsszeli ügyészséggel. Ugyanakkor hozzátették, hogy a vizsgálat konkrét megállapításait eddig nem osztották meg velük.

Még több Bank

Az amerikai cégek egy része már nem banktól vesz fel hitelt, hanem magánhitelalaptól

Megjött a hivatalos jelzés: aggasztó a klímahelyzet, a bankoknak is lépniük kell miatta

Eltűnik a 3% alatti Otthon Start-kamat az egyik nagybanknál

A vállalat nyilatkozatában elismerte, hogy

egyre kifinomultabb rosszhiszemű szereplők próbálják kihasználni a platformot.

Egyúttal hangsúlyozták, hogy a változó fenyegetésekkel szemben folyamatosan fejlesztik a technológiai alapú védelmi rendszereiket.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Magyar Péter bejelentette, leváltják Sulyok Tamás köztársasági elnököt
Tisza-kormány: leváltják Sulyok Tamás köztársasági elnököt, körvonalazódik az EU-s pénzek felhasználása is
Eltűnik a 3% alatti Otthon Start-kamat az egyik nagybanknál
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility