  • Megjelenítés
Újabb felvásárlási pletykák a világ legrégebbi bankja körül, a vezérigazgató cáfol
Bank

Újabb felvásárlási pletykák a világ legrégebbi bankja körül, a vezérigazgató cáfol

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A világ legrégebbinek tekintett bankja, a Monte dei Paschi di Siena (MPS) vezérigazgatója cáfolta, hogy bankja fúziós tárgyalásokat folytatna a Banco BPM-mel. Hangsúlyozta, hogy jelenleg a tavaly felvásárolt Mediobanca integrálására összpontosít - írja a Reuters.

Az olasz sajtóban csütörtökön olyan értesülések jelentek meg, amelyek szerint felgyorsultak az egyeztetések a régóta emlegetett összeolvadásról a BPM-mel. Az Adnkronos hírügynökség beszámolója alapján Luigi Lovaglio vezérigazgató április 15-i újbóli kinevezését követően már találkozókra is sor került. Az MPS vezetője azonban pénteken határozottan cáfolta a sajtóhíreket. Közölte, hogy a bank

teljes figyelmét a Mediobanca integrálása köti le.

Giuseppe Castagna, a Banco BPM vezérigazgatója korábban jelezte, hogy bankja fúziós lehetőségeket vizsgál. A pénzintézet tavaly sikeresen hárította el a nagyobb rivális, az UniCredit felvásárlási kísérletét.

Kapcsolódó cikkünk

Eljárást indít Brüsszel, mert szerintük sérti az uniós jogot az a szabály, amit a magyar kormány is használ

Felszólító levelet küld Brüsszel Olaszországnak a bankfelvásárlást meghiúsító szabályok miatt

Meghátrált az olasz kormány, akár eurómilliárdokat is követelhet rajta az UniCredit

Castagna az MPS-t és a Crédit Agricole Italiát nevezte meg a legkézenfekvőbb jelöltként. Ugyanakkor megjegyezte, hogy az időzítés problémás lehet, utalva az MPS folyamatban lévő integrációs munkálataira.

Még több Bank

Digitális kitörés előtt, kormányváltás után: elárulták a szakértők, mi várható az IT-piacon a következő öt évben

Megkongatták a vészharangot: hiába a hatalmas nyereség, drámai fordulat küszöbén állnak a hagyományos bankok

Néhány gondolat a végrehajtási rendszer átalakításáról

Az MPS tavaly egy 16 milliárd eurós tranzakció keretében fejezte be a milánói székhelyű Mediobanca felvásárlását. A bank jelenleg a még hiányzó 14 százalékos részesedés megvételén dolgozik.

A tervek szerint az év végéig teljesen beolvasztják a Mediobancát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megszólalt a lemondásról Sulyok Tamás
Megállapodott a Tisza-kormány az Európai Bizottsággal, Kármán András elárulta, mikor érkezhetnek az uniós pénzek
Megkongatták a vészharangot: hiába a hatalmas nyereség, drámai fordulat küszöbén állnak a hagyományos bankok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility