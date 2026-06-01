Újabb felvásárlási pletykák a világ legrégebbi bankja körül, a vezérigazgató cáfol

A világ legrégebbinek tekintett bankja, a Monte dei Paschi di Siena (MPS) vezérigazgatója cáfolta, hogy bankja fúziós tárgyalásokat folytatna a Banco BPM-mel. Hangsúlyozta, hogy jelenleg a tavaly felvásárolt Mediobanca integrálására összpontosít - írja a Reuters.

Az olasz sajtóban csütörtökön olyan értesülések jelentek meg, amelyek szerint felgyorsultak az egyeztetések a régóta emlegetett összeolvadásról a BPM-mel. Az Adnkronos hírügynökség beszámolója alapján Luigi Lovaglio vezérigazgató április 15-i újbóli kinevezését követően már találkozókra is sor került. Az MPS vezetője azonban pénteken határozottan cáfolta a sajtóhíreket. Közölte, hogy a bank

teljes figyelmét a Mediobanca integrálása köti le.

Giuseppe Castagna, a Banco BPM vezérigazgatója korábban jelezte, hogy bankja fúziós lehetőségeket vizsgál. A pénzintézet tavaly sikeresen hárította el a nagyobb rivális, az UniCredit felvásárlási kísérletét.

Castagna az MPS-t és a Crédit Agricole Italiát nevezte meg a legkézenfekvőbb jelöltként. Ugyanakkor megjegyezte, hogy az időzítés problémás lehet, utalva az MPS folyamatban lévő integrációs munkálataira.

Az MPS tavaly egy 16 milliárd eurós tranzakció keretében fejezte be a milánói székhelyű Mediobanca felvásárlását. A bank jelenleg a még hiányzó 14 százalékos részesedés megvételén dolgozik.

A tervek szerint az év végéig teljesen beolvasztják a Mediobancát.

